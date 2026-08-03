- أوقف القضاء اللبناني السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور بعد استجوابه، وطلب من السلطة الفلسطينية إرسال ملفه القضائي تمهيداً لتسليمه، وذلك بعد توقيفه في مطار بيروت بناءً على مذكرة توقيف دولية بتهم فساد. - ألغى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تكليف دبور في يوليو 2025 ضمن تغييرات تنظيمية، وواجه دبور اتهامات ببيع عقارات مملوكة لمنظمة التحرير في لبنان، مما أثار خلافات حول شفافية الصفقة. - نفت منظمة التحرير ادعاءات دبور، مؤكدة أن التحقيقات جارية حول تصرفاته المالية والعقارية خلال فترة عمله في السفارة، مع إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه.

أوقف القضاء اللبناني، اليوم الاثنين، السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان أشرف دبور، بعد جلسة استجواب خضع لها اليوم، وفق ما ذكرته مراسلة "العربي الجديد". وتقاطعت هذه المعلومات مع ما ذكره مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس برس، الذي أكد أن القضاء "حوّل الملف إلى مجلس الوزراء ليبلغ السلطة الفلسطينية أن دبور موقوف في لبنان، وطلب إرسال ملفه القضائي إلى لبنان من السلطة الفلسطينية تمهيداً لتسليمه إليها عبر الحكومة اللبنانية".

وأوقف جهاز الأمن العام اللبناني دبور في إبريل/ نيسان الماضي، لدى وصوله إلى مطار بيروت الدولي قادماً من الأردن، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه عن الإنتربول في نهاية العام الماضي بتهم جرائم مالية عدة، من بينها الفساد والكسب غير المشروع، قبل أن يُفرَج عنه بموجب سند إقامة ومنع من السفر، ليمثل مجدداً أمام القضاء اليوم. وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أخبار الأمن اللبناني يوقف السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور

في 5 يوليو/ تموز 2025 قراراً بإلغاء تكليف دبور من مهامه نائباً لمشرف عام الساحة الفلسطينية في لبنان، وذلك في إطار تغييرات تنظيمية وأمنية داخل حركة فتح على الساحة اللبنانية، ليلاحَق بعد ذلك على خلفية تهم بارتكابه جرائم مالية.

وفي عام 2025، انتشرت أخبار عن تورط دبور في بيع عقارات في لبنان مملوكة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، وهو ما فجّر الخلاف بين الطرفين. وخرج دبور وقتها في بيان تحدث فيه عما وصفها بـ"صفقة مريبة" لبيع مبنى المنظمة والعقار المحيط به في منطقة كورنيش المزرعة في بيروت، مشيراً إلى أن أحد أعضاء "لجنة الشرعية الفلسطينية" المكلفة بحصر الأملاك عرض عليه مبلغ 500 ألف دولار "عربون تقدير" من أصل ثمن المبنى المقدّر بملايين الدولارات. ووصف دبور هذا المبلغ بأنه ليس سوى "شريط لاصق" على الفم لإسكاته عن تفاصيل عملية البيع التي تمت بعيداً عن الرقابة المالية والشفافية القانونية، متسائلًا عن مصير الأموال المقبوضة، وهل أودعت في الخزانة العامة أم في "حسابات خاصة".

ونفى مصدر مسؤول في منظمة التحرير لوكالة الأنباء الفلسطينية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2025، ادعاءات دبور، وقال إن "الهدف من بث هذه الأكاذيب هو التشويش على التحقيقات الجارية حول الكثير من الملفات المالية والعقارية المتهم بالتصرف فيها خلال فترة عمله في سفارة دولة فلسطين في لبنان من عام 2012 إلى عام 2025، بصفته المفوض بالتوقيع على حسابات السفارة المالية، وإجرائه صفقات شراء عقارات ودفع أثمان بخلاف قيمتها الحقيقية، وسحب مبالغ نقدية من حسابات السفارة والاحتفاظ بها في صندوق شخصي خاص به". وأضاف أن "هذه الملفات كافة تحقق فيها الجهات القضائية الفلسطينية التي استدعته للمثول أمامها، وبعد رفضه، تم إصدار مذكرة اعتقال بحقه من خلال منظمة الإنتربول الدولي".