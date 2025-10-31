القضاء الفرنسي ينظر في 10 نوفمبر بطلب إخلاء سبيل ساركوزي

- في 10 نوفمبر، ينظر القضاء الفرنسي في طلب نيكولا ساركوزي لإخلاء سبيله بعد سجنه في 21 أكتوبر بتهمة الحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007. - حُكم على ساركوزي بالسجن خمس سنوات، واستأنف الحكم، مع توقع بدء محاكمة جديدة في مارس. القضاة يرون أن الأفعال التي أدين بها ذات "خطورة استثنائية". - يواجه ساركوزي تهديدات بالقتل من سجينين، أحدهما نشر فيديو على "تيك توك"، مما يعرضه لعقوبات إضافية.

ينظر القضاء الفرنسي في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني بطلب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إخلاء سبيله، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس. ويقبع ساركوزي في السجن منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول لإدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية، في سابقة في تاريخ البلاد الحديث.

ففي 25 سبتمبر/ أيلول، حكمت عليه محكمة باريس الجنائية بالسجن خمس سنوات، إثر إدانته بالسماح عمداً لمساعديه بالاجتماع في طرابلس مع مسؤول رفيع المستوى في نظام معمر القذافي

لمناقشة تمويل غير قانوني لحملته التي انتهت بفوزه برئاسة فرنسا عام 2007. واستأنف ساركوزي الحكم، ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة جديدة في مارس/ آذار، رغم أنّ مواعيدها لم تُحدّد رسمياً بعد.

أكثر من الإدانة نفسها، توقف المراقبون على نحوٍ خاص عند مذكرة التوقيف التي تسبّبت بسجنه، فبالنسبة إلى القضاة، يبرر ذلك بـ"الخطورة الاستثنائية" للأفعال التي أدين الرئيس السابق بارتكابها. أما ساركوزي فاعتبر أن هذه الخطوات مدفوعة بـ"الكراهية". ولن يكون ممكناً الركون لهذا المعيار المتعلق بخطورة الأفعال المنسوبة إلى ساركوزي، التي يُحتمل أن "تُخلّ بالنظام العام"، عند النظر في إمكان إطلاق سراحه.

ولا يمكن استمرار احتجازه إلّا إذا كان ذلك "السبيل الوحيد" المتبقي، سواء لحفظ الأدلة أو منع الضغوط أو تفادي حصول تنسيق بين الجناة أو منع هروبهم أو عودتهم إلى الإجرام، أو لحماية ساركوزي، وإذا لم يكن الوضع كذلك، ينبغي إطلاق سراحه تحت إشراف قضائي، وربما وضعه تحت الإقامة الجبرية مع سوار مراقبة إلكتروني.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام في باريس، محاكمة سجينَين بتهمة تهديد ساركوزي بالقتل والتواطؤ ضده، في اليوم الأول من دخوله السجن. ووجّهت إلى السجين إلييس ب. تهمة "التهديد بالقتل" بعد أن كرر في تسجيل مصوَّر قوله إن "ساركوزي سيمضي وقتاً عصيباً في السجن"، مضيفاً: "سننتقم للقذافي، فنحن نعرف كل شيء، ساركوزي".

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه التهديدات وُجّهت عبر مقطع فيديو صُوّر بواسطة هاتف محمول، ونُشر على منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك". ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو، كما يواجه إلييس ب. تهمة "حيازة هاتف محمول والاستفادة منه مع علمه بأنه ناتج عن جريمة تتعلق بتسليم غرض بشكل غير قانوني إلى محتجز"، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجن.

(فرانس برس، العربي الجديد)