القضاء الفرنسي يأمر بالإفراج عن ساركوزي

- أفرجت محكمة الاستئناف في باريس عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد عشرين يوماً من سجنه في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007، مع إخضاعه للرقابة القضائية. - أدين ساركوزي بالتآمر للحصول على تمويل من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، بينما بُرئ من تهم الفساد وتلقي تمويل غير قانوني. - أكد ساركوزي أنه لا ينتظر عفواً رئاسياً، مشدداً على سعيه لإثبات نزاهته ورفضه الاعتراف بذنب لم يرتكبه، معتبراً نفسه ضحية انتقام.

أمرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد عشرين يوما من سجنه إثر إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007، على أن يخضع للرقابة القضائية. وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج، كانت النيابة العامة قد أوصت أيضا بالإفراج المشروط برقابة قضائية عن ساركوزي الذي شارك في الجلسة عبر تقنية الفيديو من سجن لا سانتيه في باريس.

وأدين ساركوزي (70 عاماً) بالتآمر في ما يتعلق بجهود من مستشاريه ومساعديه المقربين للحصول على تمويل لحملته الرئاسية في 2007 من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، مع تبرئته من جميع التهم الأخرى بما في ذلك الفساد وتلقي تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية.

وكانت القاضية ناتالي جافارينو قد قالت للمحكمة إنّ العقوبة الصادرة بحق الرئيس الأسبق بالسجن جرى تنفيذها على الفور بسبب "الخطورة الاستثنائية" للجريمة. وبدأ تنفيذ العقوبة في سجن لا سانتي بباريس الشهر الماضي، في أفول مذهل لنجم رجل قاد فرنسا من 2007 حتى 2012. ونفى ساركوزي مراراً ارتكاب أي مخالفات وقدم استئنافاً على الحكم ووصف نفسه بأنه ضحية انتقام وكراهية. ولن يحضر جلسة الاستماع، لكن سيمثله محامون في محكمة الاستئناف.

ساركوزي لا ينتظر الحصول على عفو

وكان ساركوزي قد أعلن أنه لا ينتظر "إطلاقاً" الحصول على عفو بعد إدانته بالسجن خمس سنوات، مؤكداً العمل على إثبات "نزاهته". ورداً على سؤال عمّا إذا كان ينتظر عفواً من الرئيس إيمانويل ماكرون، أجاب ساركوزي "لا". وأضاف في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية في سبتمبر/ أيلول الماضي: "لكي يجري العفو عنك، يجب أن تتقبل الحكم الصادر بحقك، وبالتالي تعترف بذنبك. لن أعترف أبداً بذنب لم أرتكبه. سأقاتل حتّى النهاية من أجل الاعتراف بنزاهتي"، وختم حديثه بعبارة "سأنتصر".

(رويترز، العربي الجديد)