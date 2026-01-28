القضاء الإيراني يعدم متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل وسط تهديدات ترامب

- أعدمت السلطة القضائية الإيرانية حميد رضا ثابت إسماعيل بور بتهمة التجسس لصالح الموساد، بعد تأكيد الحكم من المحكمة العليا. يُذكر أن هذا الإعدام هو الثالث في أقل من أسبوع، حيث أُعدم شخصان آخران بتهمة الانتماء لداعش. - التحقيقات كشفت عن تورط إسماعيل بور في إرسال وثائق سرية لإسرائيل، وتنفيذ أنشطة استخباراتية، بما في ذلك نقل سيارات مفخخة لعمليات تخريبية تستهدف منشآت صاروخية. - تزايدت الإعدامات في إيران بعد هجمات إسرائيلية داخل البلاد، حيث أُعدم علي أردستاني سابقًا بتهمة التجسس لصالح الموساد.

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام، اليوم الأربعاء، بحق المواطن حميد رضا ثابت إسماعيل بور، بعد إدانته بتهمة التجسس والتعاون الاستخباراتي لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، وذلك عقب تصديق الحكم من المحكمة العليا واستكمال جميع الإجراءات القانونية. يأتي هذا في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في كلمة له أن "هناك أسطولاً حربياً رائعاً آخر يبحر بشكل جميل نحو إيران الآن"، مضيفاً "آمل أن يبرموا اتفاقاً".

وهذا الإعدام هو الثالث من نوعه في أقل من أسبوع بعد إعدام شخصين آخرين، السبت الماضي، قالت السلطة القضائية الإيرانية إنهما "كانا منتميين إلى داعش". وذكر المركز الإعلامي للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء، أن أجهزة حماية إحدى المؤسسات الرسمية اشتبهت في وجود اتصالات سرية بين المحكوم عليه بالإعدام وعناصر من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، ليُلقى القبض عليه بتاريخ 9 أيار/مايو 2025. وحسب المركز، أظهرت التحقيقات اللاحقة وجود خيوط ارتباط مباشرة بينه وبين شبكات استخباراتية تابعة لإسرائيل. وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت قيام المتهم بتحويل عملات رقمية عبر إحدى شركات الصرافة، ثم إيداع مبالغ مالية محددة في حساب أحد أقاربه، في إطار تلقيه أموالاً مقابل أنشطته.

وحسب المركز الإعلامي القضائي، قد بينت التحقيقات الأمنية أن حميد رضا ثابت قام بإرسال وثائق ومعلومات مصنفة إلى ضابط استخبارات إسرائيلي عبر الفضاء الإلكتروني. وبحسب ملف القضية، فإن من بين المهام التي كُلف بها المتهم تنفيذ أنشطة استخباراتية وعملياتية لصالح إسرائيل، شملت شراء معدات، ونقل سيارات في محافظتي أصفهان ولرستان، بهدف التمهيد لعمليات تخريب استهدفت منشآت صاروخية تابعة لوزارة الدفاع، ضمن ما وُصف بـ"عملية كبرى" جرى كشفها وإحباطها عام 2022 من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

وأورد المركز أنه خلال اعترافاته، أوضح المتهم أن تعاونه مع إسرائيل بدأ بعد التواصل عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن التحقيقات أظهرت أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي استخدم المتهم عنصر دعم لوجستي للعمليات التخريبية، حيث نفذ، بأوامر مباشرة من ضابط الموساد، عدة مهام لنقل سيارات مفخخة في محافظات مختلفة. وبحسب الحكم الصادر، واستناداً إلى التقارير الأمنية، والأدلة المصنفة بدرجات "سري جداً" و"بالغ السرية"، واعترافات المتهم، فقد أُدين بتهمة التجسس والتعاون مع إسرائيل، وتلقي أموال، ونقل سيارات مفخخة بقصد تنفيذ أعمال تخريبية واستهداف منشآت حساسة. وقضت المحكمة بـ"إعدام المتهم ومصادرة الأموال المتحصلة من أنشطته غير المشروعة".

وعملية الإعدام هذه هي الثانية من نوعها في غضون أقل من شهر، حيث أعدمت السلطة القضائية الإيرانية في السابع من الشهر الجاري المواطن علي أردستاني بعد إدانته بتهمة التجسس لمصلحة جهاز الاستخبارات والأمن الإسرائيلي "الموساد"، عبر تزويده بـ"معلومات حساسة" تتعلق بالبلاد، وذلك بعد تأييد الحكم من المحكمة العليا واستكمال الإجراءات القانونية. وبعد حرب يونيو الماضي ضد إيران، التي لعب عملاء إسرائيل دوراً كبيراً في شنّ هجمات من داخل البلاد على المواقع العسكرية، زادت الإعدامات في البلاد لمواطنين أدينوا بتهمة العمالة.