القضاء الإيراني يعدم عميلاً بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

- نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق بهمن تشوبي أصل بتهمة التجسس لصالح الموساد، حيث استغل منصبه للوصول إلى قواعد بيانات حيوية، بعد استدراجه من قبل الموساد خلال دورة تدريبية في الخليج. - اعترف تشوبي أصل بتورطه في توفير الوصول إلى أنظمة مراكز بيانات حساسة، وتلقى مبالغ مالية لتغطية تكاليف السفر والإقامة، مما يعكس تصاعد نشاط التجسس الإسرائيلي داخل إيران. - شهدت إيران زيادة في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين.

أعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، صباح اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن بهمن تشوبي أصل بتهمة العمالة للاحتلال الإسرائيلي، في عملية هي الثانية من نوعها في غضون أسبوعين. وأفاد المركز في بيان بأن حكم الإعدام وتنفيذه جاء بعد استكمال الإجراءات القانونية، قائلا إن الشخص المذكور كان مدير شركة ارتقى للمنصب بسبب تخصصه، وقد تعاون في مجال قواعد البيانات مع جهاز الموساد الإسرائيلي، لافتا إلى أنه كانت لدية إمكانية الوصول على مستوى عال إلى قواعد بيانات حيوية وسيادية داخل البلاد.

وبحسب البيان، فقد استدرج تشوبي أصل من قبل الموساد خلال مشاركته في دورة تدريبية تخصصية في إحدى دول الخليج، بعد أن كان قد حصل على شهادته التخصصية في مجال قواعد البيانات. وتابع أنه "لاحقاً، تواصل معه ضابط من الجهاز عبر شركة وهمية تحمل اسم ESMI، وأجرى معه مقابلة هاتفية، ودعاه لتنفيذ مشاريع قواعد بيانات لصالح الجهاز".

وأضاف أن المحكوم عليه "أقر في اعترافاته بأن مهامه شملت تلبية احتياجات العدو في مجالات عدّة"، من بينها توفير الوصول إلى أنظمة مراكز بيانات لجهات مختلفة، والتواصل مع شركات متخصصة في المعدات الإلكترونية وقواعد البيانات، والانخراط في مشاريع حساسة وبنى تحتية استراتيجية، إضافةً إلى الاتصال بشخصيات بارزة وذات خبرة في قواعد البيانات وأنظمة أوراكل وغيرها. وأكد المركز الإعلامي القضائي أن الهدف الرئيسي للموساد من تجنيد المحكوم عليه كان الحصول على قواعد بيانات الجهات السيادية، وإحداث اختراق في مراكز البيانات الإيرانية، إلى جانب أهداف أخرى مثل تتبع مسار استيراد المعدات الإلكترونية.

وأشار البيان إلى أن الجاسوس تلقى مقابل المعلومات التي سلّمها لجهاز الموساد مبالغ مالية لتغطية تكاليف السفر والإقامة في الخارج، ودورات تعليم اللغة والدورات التخصصية، إضافةً إلى بدلات المهمات وحوافز مالية نظير تعاونه. وتشهد إيران منذ العدوان الإسرائيلي في يونيو/حزيران الماضي، تزايداً ملحوظاً في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بالتجسس والعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة. وخلال الحرب، تصاعد نشاط عملاء إسرائيل داخل البلاد عبر إطلاق أعداد كبيرة من الطائرات المُسيّرة صغيرة الحجم واستهداف مواقع عسكرية ومنظومات دفاع جوي.

وفي السابع عشر من الشهر الجاري، نفّذ القضاء الإيراني حكم الإعدام شنقاً بحق المواطن بابك شهبازي بعدما صادقت المحكمة العليا على الحكم إثر إدانته بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي. وبحسب السلطات القضائية، كان شهبازي يعمل في مجال تصميم وتركيب أجهزة التبريد الصناعي، ويعمل مقاولاً في مشاريع لشركات تابعة لمنظمات ومراكز اتصالات عسكرية وأمنية، ما أتاح له الوصول إلى مواقع ومنشآت حساسة واستغلال موقعه للتواصل مع عناصر الموساد وتزويدهم بمعلومات.

وأول أمس السبت، أعلن رئيس دائرة القضاء في محافظة ألبرز، غربي طهران، حسين فاضلي هريكندي صدور أحكام بالإعدام والسجن بحق أعضاء شبكة تجسس قال إنها كانت تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي. وأوضح فاضلي هريكندي أن القضية تتعلق بشبكة مكونة من رجلين مقيمين في كرج، مركز محافظة ألبرز، وزوجين مقيمين في أصفهان، وسط البلاد، ارتبطوا عبر الفضاء الافتراضي وبالسفر إلى إحدى الدول المجاورة الواقعة غرب إيران، مع عناصر من منظمة مجاهدي خلق المعارضة وضباط من جهاز استخبارات الموساد وانضموا إلى صفوفهم، حسب قوله.