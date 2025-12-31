القضاء الإيراني يحذر المحتجين وسط إطلاق سراح طلبة موقوفين

- شهدت إيران احتجاجات واسعة بسبب الأزمة الاقتصادية، حيث أكد المدعي العام الإيراني على التصدي لأي محاولات لتحويل الاحتجاجات إلى أعمال تخريبية، مع الاعتراف بأن الضغوط الاقتصادية قد تؤدي إلى احتجاجات مشروعة يجب التعامل معها قانونيًا. - استمرت الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية، بما في ذلك طهران، بسبب غلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار، مما أدى إلى إغلاق بعض المحال التجارية وتعطيل الدوام في بعض المحافظات. - شهدت الجامعات تجمعات طلابية واعتقالات، لكن تم الإفراج عن جميع الطلاب المعتقلين، وأكدت الحكومة استعدادها للحوار مع المحتجين، بينما دعا الموساد الإسرائيلي المتظاهرين إلى تكثيف حراكهم.

توعد المدعي العام الإيراني محمد موحدي آزاد، اليوم الأربعاء، بالتصدي لـ"حرف الاحتجاجات" عن مسارها، بعدما شهدت بعض المدن الإيرانية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، احتجاجات على خلفية الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، قائلاً إن "أي محاولة لتحويل الاحتجاجات الاقتصادية إلى أداة لزعزعة الأمن، أو تخريب الممتلكات العامة، أو تنفيذ سيناريوهات خارجية معدّة سلفًا، ستُواجَه حتمًا برد قانوني متناسب وحاسم".

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "إيسنا" شبه الرسمية، شدد موحدي آزاد على أن هذا التعامل "لا يأتي من باب المواجهة مع الشعب، بل في إطار حماية الحقوق العامة والحفاظ على النظام الاجتماعي". وأوضح أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل العقوبات "تجعل من الطبيعي أن تؤدي الضغوط الاقتصادية إلى بروز احتجاجات ومطالب اجتماعية"، لافتًا إلى أن الاحتجاجات المعيشية السلمية "واقع اجتماعي مفهوم، ويجب التعامل معه ضمن القنوات القانونية والاستجابة لمطالبه". إلا أنه أضاف أن "ما لا يمكن تجاهله" هو ما وصفه بـ"الاستغلال المنظّم لهذه المطالب المشروعة"، مشيرًا إلى أن هذا "يتم أحيانًا عبر شبكات إعلامية موجهة، وصياغة روايات مضللة، واستخدام أفراد مخدوعين أو عناصر مخلّة بالنظام العام".

استمرار الاحتجاجات

وتواصلت، يوم أمس الثلاثاء، الاحتجاجات والإضرابات على غلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار، حيث شهدت عدة مدن، من بينها طهران، تجمعات احتجاجية. وأغلق عدد من التجار محالهم في بعض الأسواق، احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية، عقب وصول قيمة العملة الوطنية إلى أدنى مستوياتها في السوق الحرة. وفي السياق ذاته، أطلق بعض سكان العاصمة مساء أمس هتافات من فوق أسطح منازلهم ضد السلطات الإيرانية.

إلى ذلك، أعلنت السلطات أمس الثلاثاء تعطيل الدوام اليوم الأربعاء في نحو 21 محافظة من أصل 31، بينها طهران، بسبب انخفاض درجات الحرارة، وفي إطار إدارة أزمة الطاقة التي تواجهها البلاد. غير أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ربطوا هذا القرار بالاحتجاجات الأخيرة، واعتبروه محاولة للحد منها.

الإفراج عن الطلبة المعتقلين

في غضون ذلك، شهدت بعض جامعات طهران أمس تجمعات طلابية رُفعت خلالها شعارات حادة ضد السلطات. وأُوقف على إثرها عدد من الطلاب، قبل أن يعلن محمد رضا تقي‌دخت، رئيس الشؤون التنفيذية في جامعة طهران، اليوم الأربعاء، أن جميع الطلبة الموقوفين أُفرج عنهم حتى منتصف ليل أمس. وأوضح أن أربعة طلاب كانوا قد أُوقِفوا، مؤكدًا أنه "لا يوجد حاليًّا أي طالب موقوف في جامعة طهران".

وكان الرئيس الإيراني الإصلاحي مسعود بزشكيان قد كتب، يوم الاثنين الماضي، في منشور على منصة "إكس"، تعليقًا على الاحتجاجات، أن "معيشة الناس هي همّي اليومي. اتخذنا إجراءات أساسية لإصلاح النظامين النقدي والمصرفي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين"، معلنًا تكليفه وزير الداخلية إسكندر مؤمني للتحاور مع ممثلي المحتجين والاستماع إلى مطالبهم التي وصفها بأنها "محقة"، ومضيفًا أن الحكومة ستتحرك بكل طاقتها لمعالجة المشكلات والاستجابة بصورة مسؤولة.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، خلال مؤتمرها الصحافي أمس الثلاثاء، أن الحكومة "ستصغي بصبر حتى للأصوات الحادة"، مشيرة إلى توجيهات الرئيس لوزير الداخلية بإنشاء آلية للحوار مع المحتجين، ومشددة على أن الحكومة "تعترف بحق الاحتجاج".

إسرائيل تدخل على الخط

وفي مسعى منها للدخول على خط الاحتجاجات، دعا الموساد الإسرائيلي الأربعاء المتظاهرين الإيرانيين إلى تكثيف حراكهم الاجتماعي، مؤكدًا أنه "معهم على الأرض". وتوجّه جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي إلى المتظاهرين الإيرانيين، في بيان بالفارسية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بالقول: "اخرجوا إلى الشوارع معًا. لقد حان الوقت. نحن معكم". وأضاف البيان الذي بثته إذاعة الجيش باللغة العبرية الأربعاء: "ليس فقط من بعيد أو بالكلام، بل نحن معكم أيضًا على الأرض".