القضاء الإيراني يبدأ محاكمة شخص مزدوج الجنسية بتهمة العمالة لإسرائيل

- بدأت محكمة في كرج محاكمة إيراني مزدوج الجنسية متهم بالتجسس لصالح إسرائيل، حيث اعتقلته استخبارات الحرس الثوري في يونيو. ووجهت له تهم التعاون الاستخباري بعد العثور على معدات تجسس في فيلته. - صدرت أحكام بالإعدام والسجن على أعضاء شبكة تجسس للموساد في إيران، مرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق وضباط الموساد، مما يعكس تصاعد النشاط الاستخباري الإسرائيلي. - زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي باكو والتقى برئيس أذربيجان، حيث ناقشا قضايا ثنائية، مما يعزز التفاهم بين البلدين رغم التوترات التاريخية.

قالت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين، إن محكمة في مدينة كرج غرب طهران بدأت النظر في قضية متهم بالتجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي، يحمل الجنسية الإيرانية وجنسية أوروبية. وأضافت أن المتهم كان قد أجرى خلال سفره إلى الأراضي المحتلة لقاءات متعددة مع عناصر من الموساد، من دون الكشف عن اسمه أو عن الدولة الأوروبية التي يحمل جنسيتها.

وأوضح رئيس عدلية محافظة ألبرز حسين فاضلي هريكندي، في عرضه لتفاصيل قضية الجاسوس الإسرائيلي في كرج، أنّ الأجهزة الأمنية اكتشفت في فيلته الخاصة معدات وأجهزة تجسس معقدة.

ووفق وكالة تسنيم المحافظة، قال فاضلي هريكندي إن المتهم، وهو إيراني مزدوج الجنسية وكان يقيم في إحدى الدول الأوروبية، جرى التعرف إليه واعتقاله في 17 يونيو/ حزيران الماضي، أي اليوم الرابع من الحرب الإسرائيلية على إيران والتي استمرت 12 يوما، وذلك على يد استخبارات الحرس الثوري في محافظة ألبرز.

وأضاف هريكندي أن التحقيقات والوثائق الموجودة في الملف تثبت أن المتهم عقد لقاءات متعددة مع عناصر من الموساد، وتلقى تدريبات في الأراضي المحتلة، وأنه بعد عامين من الاتصال والتدريب على يد ضباط من الموساد في عدة عواصم أوروبية وفي الأراضي المحتلة، دخل البلاد قبل نحو شهر من الحرب عبر الحدود الجوية لتنفيذ مهمة محددة.

وتابع رئيس عدلية محافظة ألبرز أنه عند اعتقاله، وداخل فيلته، عُثر على معدات وأجهزة تجسس ومعلومات متطورة. وأشار هريكندي إلى أن المتهم "سيُحاكم بموجب لائحة الاتهام الصادرة بحقه تحت عنوان التعاون الاستخباري والتجسسي لصالح الكيان الصهيوني، وفقا للمادة السادسة من قانون مواجهة الإجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضد السلم والأمن القومي".

وفي 27 من سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن فاضلي هريكندي صدور أحكام بالإعدام والسجن بحق أعضاء شبكة تجسس قال إنها كانت تعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي. وأوضح أن القضية تتعلق بشبكة تضم رجلين من سكان كرج، مركز محافظة ألبرز، إضافة إلى زوجين من مدينة أصفهان وسط البلاد. وأفاد بأن أعضاء الشبكة ارتبطوا عبر الفضاء الافتراضي، ومن خلال السفر إلى إحدى الدول المجاورة غرب إيران، بعناصر من منظمة مجاهدي خلق المعارضة وضباط من الموساد، وانضموا إلى صفوفهم بتعاون مباشر معهم.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران شهدت، عقب العدوان الإسرائيلي في يونيو الماضي، ارتفاعا في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بالعمل لصالح إسرائيل خلال الأعوام الأخيرة. وخلال فترة الحرب، برز نشاط عملاء إسرائيل داخل الأراضي الإيرانية عبر إطلاق أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة الصغيرة واستهداف مقار عسكرية ومنظومات دفاع جوي.

زيارة عراقجي لباكو

في غضون ذلك، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي وصل أمس الأحد إلى باكو، لقاء اليوم الاثنين مع رئيس أذربيجان إلهام علييف. ووفق بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك مسار التفاعلات السياسية، والمسائل المرتبطة بعلاقات الجوار، وآليات إدارة العلاقات بين البلدين.

ووصف رئيس أذربيجان زيارة عراقجي إلى باكو بأنها زيارة تاريخية لعبت دورا مهما في تعزيز التفاهم وتحسين العلاقات بين البلدين. وأعرب علييف عن ارتياحه لمسار العلاقات المتنامية بين طهران وباكو، مؤكدا استعداد بلاده للاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة من أجل توسيع آفاق التعاون الثنائي.

ويشوب العلاقات الإيرانية الأذربيجانية توترات قديمة منذ تسعينيات القرن الماضي، انخفض منسوبها مع مرور الوقت خلال العقدين الماضيين، غير أنها تجددت منذ ثلاثة أعوام على خلفية تطورات القوقاز الجنوبي والحرب التي جرت في هذه المنطقة عام 2020 بين أرمينيا وأذربيجان.