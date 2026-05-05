القضاء الإسباني يتحرك دوليّاً ضد إسرائيل بقضية احتجاز جندي في لبنان

- المحكمة الوطنية في إسبانيا تطلب من الأمم المتحدة توضيحات حول حادثة احتجاز جندي إسباني في لبنان، تمهيدًا لتحقيق جنائي محتمل ضد مسؤولين إسرائيليين بارزين، بناءً على شكوى حزب "إيوستيتيا أوروبا" التي تعتبر الحادثة انتهاكًا للقانون الدولي. - الحادثة وقعت في 7 إبريل 2026، حيث احتجزت القوات الإسرائيلية جنديًا إسبانيًا لفترة قصيرة، مما أثار احتجاجًا رسميًا من الحكومة الإسبانية التي وصفت الواقعة بأنها "غير مبررة" وتمس سلامة قواتها. - القضية قد تتجاوز الإطار القضائي لتأخذ أبعادًا سياسية ودبلوماسية، مع احتمال فتح نقاش حول مسؤولية القيادات العسكرية والسياسية وملاحقتهم أمام محاكم وطنية خارج بلدانهم.

باشرت المحكمة الوطنية في إسبانيا خطوة قضائية جديدة على خلفية حادثة احتجاز جندي إسباني ضمن قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، حيث وجّه القاضي أنطونيو بينيا طلبًا رسميًا إلى الأمم المتحدة للاستفسار عمّا إذا كانت قد فتحت تحقيقًا بشأن الواقعة، وذلك تمهيدًا لتحديد ما إذا كان القضاء الإسباني سيباشر تحقيقًا جنائيًا خاصًا بالقضية. ويأتي هذا التحرك بناءً على طلب من النيابة العامة، عقب شكوى تقدّم بها حزب "إيوستيتيا أوروبا" دعا فيها إلى ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بارزين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، على خلفية الحادثة التي اعتُبرت انتهاكًا محتملاً للقانون الدولي.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى 7 إبريل 2026، عندما أوقفت القوات الإسرائيلية قافلة لوجستية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أثناء تحركها في جنوب البلاد، وقامت باحتجاز جندي إسباني لفترة قصيرة قُدرت بنحو ساعة، قبل الإفراج عنه لاحقًا دون تسجيل إصابات. ورغم قصر مدة الاحتجاز، فقد أثارت الواقعة ردات فعل رسمية حادة في مدريد، حيث وصفتها الحكومة الإسبانية بأنها "غير مبررة"، واعتبرتها حادثة خطيرة تمس سلامة قواتها العاملة تحت راية الأمم المتحدة، ما دفع وزارة الخارجية إلى استدعاء ممثلة السفارة الإسرائيلية لتقديم احتجاج رسمي والمطالبة بتوضيحات.

وتستند الشكوى المقدمة أمام القضاء الإسباني إلى أن ما جرى قد يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد عمل قوات حفظ السلام، إذ يُفترض أن تتمتع هذه القوات بحماية خاصة تضمن حرية تحركها وعدم التعرض لها. كما تشير الشكوى إلى أن احتجاز عنصر تابع للأمم المتحدة، حتى لو لفترة قصيرة، قد يرقى إلى أفعال مجرّمة دوليًا، مثل الاحتجاز غير القانوني أو الإكراه، بل قد يُصنف ضمن جرائم الحرب إذا ثبتت ظروف مشددة أو نية متعمدة.

ويكتسب طلب المحكمة من الأمم المتحدة أهمية قانونية حاسمة، إذ يرتبط بمبدأ "التكامل" في القضاء الدولي، الذي يقضي بعدم فتح تحقيقات وطنية موازية إذا كانت جهة دولية مختصة قد باشرت بالفعل التحقيق في نفس الوقائع. وبناءً على الرد الذي ستقدمه الأمم المتحدة، سيقرر القاضي ما إذا كانت المحاكم الإسبانية ستتولى النظر في القضية، أو ستكتفي بمتابعة المسار الدولي. كما أن هذا الإجراء يعكس حرص القضاء الإسباني على تجنب التضارب القضائي، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقه في ملاحقة الانتهاكات التي تمس مواطنيه أو قواته في الخارج.

ويرى متابعون أن هذه القضية قد تتجاوز إطارها القضائي لتأخذ أبعادًا سياسية ودبلوماسية أوسع، خاصة في ظل تصاعد التوتر بين عدد من الدول الأوروبية وإسرائيل على خلفية عملياتها العسكرية في المنطقة. كما قد تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول مسؤولية القيادات العسكرية والسياسية عن تصرفات القوات على الأرض، ومدى إمكانية ملاحقتهم أمام محاكم وطنية خارج بلدانهم. وفي حال قررت المحكمة الوطنية المضي قدمًا في التحقيق، فقد يشكل ذلك سابقة جديدة في استخدام الولاية القضائية الوطنية لمحاسبة مسؤولين أجانب على أفعال مرتبطة بنزاعات دولية، وهو ما قد يثير ردات فعل قوية على المستويين السياسي والقانوني في المرحلة المقبلة.