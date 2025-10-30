"القسّام" تُسلّم جثتي أسيرين إسرائيليين

- تسلّم جيش الاحتلال الإسرائيلي جثتي أسيرين إسرائيليين من قطاع غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، وأكد مكتب نتنياهو استلام الجثتين بعد تحديد هويتهما. - أعلنت كتائب القسام تسليم الجثتين في إطار المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة، بينما يستغل الاحتلال ملف الجثث لانتهاك الاتفاق عبر القصف وتقليص المساعدات. - تواجه الفصائل المسلحة صعوبات في الوصول إلى الجثث المتبقية، وقررت كتائب القسام عدم تسليم جثتين جديدتين بسبب خرق الاحتلال للاتفاق.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، تسلّمه جثتي اثنين من الأسرى الإسرائيليين نُقلتا من قطاع غزة بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. كذلك، أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تسلّمت الجثتين.

وفي وقت لاحق، نشر مكتب نتنياهو بياناً جاء فيه: "بعدما أنهى المعهد الوطني للطب الشرعي عملية تحديد الهوية، أبلغ ممثلو (الجيش الإسرائيلي) عائلتي الرهينتين القتيلين عميرام كوبر وساهر باروخ بأنه تمت إعادة جثتيهما إلى إسرائيل".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" قد أعلنا، في بيان مشترك، أنه "وفقًا للمعلومات التي وردت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فقد سُلِّم تابوتان يضمّان جثتي أسيرين، وهما في طريقهما إلى قوة من الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة". وأوضح البيان أن طواقم الصليب الأحمر تتجه إلى نقطة التقاء وسط القطاع لتسليم الجثتين رسميًا للجيش.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلّم جثتي أسيرين من جنود الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت غزة، في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة.

ويستغل الاحتلال الإسرائيلي ملف جثث أسراه المتبقية في غزة لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، سواء بالقصف المباشر أو بتقليص دخول المساعدات وعرقلة فتح معبر رفح البرّي مع مصر المغلق رغم الاتفاق على فتحه بعد أيام من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار ودخوله حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي. من جهتها، تواجه الفصائل المسلحة صعوبات حقيقية في الوصول إلى جثث الإسرائيليين في غزة المتبقية لديها، وتعمل وفق المعطيات المعلنة والمشاهدات الميدانية من أجل الوصول إلى المزيد من الجثث.

وأول من أمس الثلاثاء، أعلنت حركة حماس العثور على جثتين جديدتين، إحداهما في خانيونس جنوبي القطاع والأخرى في مخيم النصيرات وسطه. وقرّرت "كتائب القسام" عدم تسليم الجثتين اللتين تمكنت من استخراجهما الثلاثاء، بسبب خرق الاحتلال للاتفاق، بتنفيذه قصفاً جوياً عنيفاً على غزة، رغم الجهود المكثفة التي جرت لاستخراج الجثتين في ظلّ دخول عدد محدود من المعدات والآليات المصرية إلى غزة للمساعدة في عمليات انتشال الجثث.