"القسام" و"سرايا القدس" تسلّمان اليوم جثة أسير إسرائيلي

- أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس عن تسليم جثة أسير إسرائيلي اليوم، بعد العثور عليها في منطقة موراج جنوب خانيونس، وذلك ضمن جهود تسليم الجثث المتبقية وفق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. - تستمر المفاوضات بين الوسطاء وقيادة حماس حول وضع عناصر كتائب القسام في رفح، مع التركيز على ضمان بقائهم في القطاع ضمن ترتيبات أمنية وضمانات دولية، بينما تسعى القاهرة والدوحة وأنقرة لتجاوز العقبات. - رغم اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه باستهداف المدنيين ونسف المنازل، مما يزيد من معاناة السكان في غزة وسط ظروف إنسانية صعبة.

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أنها ستقوم مع سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، اليوم الخميس، بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال مساءً. وأوضحت "القسام" في منشور لها على تليغرام، أن الجثة "تم العثور عليها اليوم في منطقة موراج جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة"، موضحة أن التسليم سيكون عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة.

وأكّدت إسرائيل أن ما تسلّمته من رفات في وقت سابق الأحد من حركة حماس يعود لهَدار غولدِن، الضابط الإسرائيلي الذي قُتل خلال حرب غزة عام 2014. وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، أنه "بعد استكمال إجراءات التعرّف إلى الهوية، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلة الرهينة القتيل، الضابط هدار غولدِن، بإعادة جثمان ابنهم إلى البلاد". ومع تسلّم جثمان غولدِن ونية "القسام" و"سرايا القدس" تسليم جثة جديدة اليوم تكون حماس سلّمت حتّى الآن 25 جثة من أصل 28 منذ دخول وقف إطلاق النار الحالي في قطاع غزة حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، فيما تبقى ثلاث جثث إسرائيلية يُتوقّع أن تُسلَّم تِباعاً وفقاً لبنود الاتفاق.

وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العربي الجديد"، الاثنين، أن المشاورات الجارية بين الوسطاء وقيادة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" لا تزال تتركز حول وضع عناصر كتائب القسام الموجودين في مدينة رفح، مؤكدة أن خيار ترحيلهم إلى أي دولة أخرى غير مطروح في الوقت الحالي، وأن المفاوضات تتجه نحو إيجاد حلّ يضمن بقاءهم داخل القطاع في إطار ترتيبات أمنية وضمانات دولية.

وأوضحت المصادر أن التفاوض بخصوص عناصر القسام في رفح ما زال جارياً، وأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق الأميركي للسلام مرتبط بشكل مباشر بحسم هذا الملف، مشيرة إلى أن القاهرة والدوحة وأنقرة تبذل جهوداً مكثفة لتجاوز العقبات التي تعترض التنفيذ الكامل للمرحلة المقبلة من التفاهمات. وأضاف أحد المصادر أن حركة "حماس" استجابت مؤخراً لطلب الوسطاء بتسليم جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدين، الذي قُتل خلال عدوان عام 2014، وذلك "لسحب الذريعة من إسرائيل ومنعها من استغلال الملف لعرقلة تنفيذ التزاماتها".

ولا تزال مناقشات الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تراوح مكانها، وسط مطالبة من أطراف في الوساطة بتوضيح مهام القوة الدولية المخطط نشرها في القطاع المحاصر، ومساع أميركية للدفع بالخطوة إلى الأمام. وفي خضم ذلك، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق عبر استهداف شبه يومي للمدنيين، وعمليات نسف للمنازل، آخرها نُفذ في شرق خانيونس مع انتصاف ليل الأربعاء - الخميس، وفرض الحصار على السكان الذين يواجهون شتاء صعباً قادماً، في ظل انعدام المأوى والدمار الذي خلّفته حرب الإبادة الجماعية.