- سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي لعناصر من حماس والصليب الأحمر بالدخول إلى رفح للبحث عن جثث خمسة أسرى، مع التركيز على جثة الجندي هدار غولدين، الذي أسرته حماس في 2014. - تقارير فلسطينية تشير إلى وجود 200 مقاتل من حماس في أنفاق رفح، حيث تطالب الحركة بخروجهم الآمن، بينما تصر إسرائيل على استعادة جثة غولدين. - جيش الاحتلال يسرع عملياته العسكرية ويضخ الإسمنت في الأنفاق للقضاء على عناصر حماس، وسط تصريحات وزير الأمن بتدمير الأنفاق بالكامل.

سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأخيرة لعناصر من حركة حماس، وأفراداً من طاقم الصليب الأحمر الدولي بالدخول إلى المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في رفح، بهدف البحث عن جثث خمسة أسرى قتلى احتجزوا في المدينة جنوبي القطاع، على ما أفادت به صحيفة معاريف العبرية، اليوم السبت، نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي.

ويتركز البحث الحالي على جثة الجندي الأسير هدار غولدين، والذي أسرته حماس خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014؛ وبحسب الصحيفة فإن جثته هي الجثة الإسرائيلية الوحيدة التي لا تزال في منطقة رفح.

وطبقاً لتقارير فلسطينية فقد دخلت سيارة للصليب الأحمر وأخرى لحماس إلى حي الجنينة بمدينة رفح، في إطار محاولة البحث للعثور على رفات غولدين. وفي هذا الصدد ذكرت الصحيفة أن الحي المذكور يتواجد فيه نحو 200 مقاتل من حماس عالقين في الأنفاق تطالب الحركة بخروجهم بشكل آمن، فيما تصرّ إسرائيل على شرط الإفراج عن جثة غولدين وبقية جثث أسراها.

وفي وقتٍ سابق أمس، أُعيدت جثة جندي إسرائيلي، وتأكدت هويتها بعدما أجريت عليها فحوص الطب الشرعي في معهد أبو كبير، صباح اليوم، ليتبقى لدى حماس خمس جثث فقط.

وخلال الحرب، أصرت إسرائيل على استعادة جثة غولدين ضمن أي صفقة تبادل، وترددت من حين لآخر شائعات بأنه في طريقه إلى إسرائيل. وخلال الأسبوع الماضي نفى جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الإسرائيلية التقارير التي أفادت بأن جثة الضابط غولدين محتجزة في النفق المحاصر في رفح وبداخلة نحو 200 مقاتل من حماس. وطبقاً للمعلومات الإسرائيلية فإن غولدين موجود فعلًا في محيط مدينة رفح، لكن وفقاً للمؤشرات الاستخباراتية، لم يكن محتجزاً في النفق المذكور.

إلى ذلك، قرر جيش الاحتلال في الأيام الأخيرة تسريع وتيرة عملياته العسكرية لتحقيق أكبر قدر من "الإنجازات" قبل بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وهو ما قد يدفع الجيش، بحسب الصحيفة، إلى الانتشار شرقاً أكثر من الخط الذي يسيطر عليه حالياً. وفي غضون ذلك، تعمل قوات الهندسة في جيش الاحتلال وقوات لواء "الناحال" على ضخ كميات من الإسمنت في فتحات الأنفاق بهدف القضاء على عناصر الحركة أو إجبارهم على الخروج والاستسلام.

وأتى ذلك بعدما نشر وزير الأمن، يسرائيل كاتس، تغريدة، أمس الجمعة، على صفحته بمنصة "إكس"، كتب فيها: "حتّى النفق الأخير. أوعزتُ للجيش بتدمير كل أنفاق الإرهاب والقضاء عليها، فإذا لم تعد هناك أنفاق، إذاً لن تكون حماس بعد".