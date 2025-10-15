"القسام": نبذل جهوداً لإغلاق ملف جثث الأسرى ونحتاج لمعدات خاصة

- كتائب القسام تبذل جهوداً كبيرة لإغلاق ملف جثث الأسرى الإسرائيليين المحتجزة في غزة، مؤكدة التزامها بتسليم جميع الأسرى الأحياء والجثث الممكن الوصول إليها، وتسليم جثتين من أسرى الاحتلال ضمن التفاهمات الأخيرة. - جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك يؤكدان تسلم جثتي محتجزين إسرائيليين من الصليب الأحمر، مطالبين حماس بالالتزام بالاتفاق وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين. - حماس سلمت 8 جثامين وأطلقت سراح 20 أسيراً إسرائيلياً، بينما أطلقت إسرائيل سراح 250 أسيراً فلسطينياً، ولا يزال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مساء الأربعاء، أنها تبذل "جهوداً كبيرة من أجل إغلاق ملف جثث الأسرى الإسرائيليين" المحتجزة في قطاع غزة. وقالت الكتائب، في بيان مقتضب، إن "ما تبقى من الجثث يحتاج إلى جهود كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها واستخراجها"، مؤكدة أن المقاومة "التزمت بما تم الاتفاق عليه، وقامت بتسليم جميع الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثث تستطيع الوصول إليها". وأضافت الكتائب أنها قررت "تسليم جثتين من أسرى الاحتلال في قطاع غزة الليلة"، في خطوة تأتي ضمن مسار تنفيذ التفاهمات الأخيرة بين المقاومة والوسطاء بشأن ملف الأسرى.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، مساء الأربعاء، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر سلّمت جثتي محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة، مشيراً إلى أن النعشين في طريقهما إلى قوات الجيش و"الشاباك" داخل القطاع. وقال البيان المشترك إن حركة "حماس" مطالَبة بالالتزام بالاتفاق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال في بيان سابق، اليوم الأربعاء، إن إحدى الجثث التي كانت سلّمتها حركة حماس، الثلاثاء، بموجب اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار في غزة، لا تتطابق مع أي من أسراها. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد استكمال الفحوص في معهد الطب العدلي تبين أن الجثة الرابعة التي سلمتها حماس لإسرائيل أمس لا تلائم أياً من المختطفين". وأضاف: "حماس مطالبة ببذل الجهود المطلوبة كافة لإعادة جميع المختطفين القتلى".

إلى ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجثة التي سلمتها حماس أمس تخصّ فلسطينياً عمل لصالح الجيش في تمشيط الأنفاق. وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت في وقت سابق صباح اليوم الأربعاء، منها القناة 12 وموقع واينت، إلى وجود احتمال بألا تكون الجثة الرابعة لإسرائيلي، في وقت أعلن فيه منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين أنّ إحدى الجثث التي جرى تسلّمها من غزة تعود لجندي قُتل جراء قصف إسرائيلي.

في المقابل، قال مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية لقناة الجزيرة اليوم إن الجثة التي يقول الاحتلال إنها ليست لإسرائيلي هي في الواقع جثة جندي أُسر في عملية للمقاومة. وأضاف المصدر "عملية أسر وسحب جثة الجندي لأحد الأنفاق جرت بعملية للقسام في مخيم جباليا في مايو/أيار 2024".

ومنذ الاثنين، سلمت "حماس" الصليب الأحمر 8 جثامين، وأطلقت سراح الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وتقول إنها تحتاج وقتاً لإخراج جثامين الأسرى العشرين المتبقية. في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح 250 أسيراً فلسطينياً حُكم عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1718 اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ولا يزال يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، قُتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.