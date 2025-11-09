- أكدت كتائب القسام أن مقاتليها في رفح لن يستسلموا، محملة الاحتلال المسؤولية عن المواجهات، ومشددة على عدم وجود مبدأ الاستسلام في قاموسها. - دعت القسام الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم لضمان استمرار وقف إطلاق النار، محذرة من استغلال الاحتلال للحجج لخرق الهدنة واستهداف المدنيين. - أعلنت القسام نيتها تسليم جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن، مطالبة بمعدات إضافية لاستخراج جثث أخرى، مؤكدة التزامها بالاتفاق رغم الظروف الصعبة.

أكدت كتائب القسام اليوم الأحد أن مقاتليها في رفح لن يستسلموا، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن "الالتحام" معهم، وذلك رداً على تهديد وجهه رئيس أركان جيش الاحتلال بخصوص نحو 200 مقاوم محاصرين في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وجاء في بيان مقتضب نشرته "القسام" اليوم الثلاثاء على "تليغرام": "يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الالتحام مع مجاهدينا في رفح الذين يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرته، وليعلم العدو أنه لا يوجد في قاموس كتائب القسام مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو".

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أول أمس الجمعة، في إشارة إلى مقاتلي حماس: "إمّا أن يستسلموا وإما أن نقضي عليهم. وإذا استسلموا، فسنأخذهم بملابسهم الداخلية إلى قاعدة سدي تيمان للتحقيق معهم"، في إشارة إلى السجن سيّئ السمعة في القاعدة جنوبي دولة الاحتلال.

وقالت كتائب القسام إنها تضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم، داعية إلى إيجاد حلٍّ لضمان استمرار وقف إطلاق النار، وعدم تذرع الاحتلال "بحججٍ واهية لخرقه، واستغلال ذلك لاستهداف الأبرياء والمدنيين في غزة".

وفي ملف التبادل، أعلنت القسام عزمها تسليم جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن بعد ظهر اليوم، مطالبة بطواقم ومعدات إضافية لاستخراج ما تبقى من جثث لأسرى إسرائيليين لديها. وقالت إن "عملية استخراج الجثث جرت خلال المرحلة الماضية في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة، ورغم ذلك التزمنا بما هو مطلوب منا في الاتفاق، ونحن نؤكد أن استخراج ما تبقى من جثث بحاجةٍ إلى طواقم ومعدات فنية إضافية".

وفي وقت سابق الشهر الماضي، قالت كتائب القسام إنه "لا علم لنا بأية أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح"، وذلك رداً على مزاعم إسرائيلية بوقوع اشتباكات مع مقاومين أدت إلى مقتل جندي في جيش الاحتلال. وذكرت القسام في حينه أن "هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري، ولا معلومات لدينا إن كانوا قد استشهدوا أم ما زالوا على قيد الحياة منذ ذلك التاريخ".

وطبقاً لتقارير إسرائيلية، فإن مقاتلي الحركة عالقون في أنفاق في مدينة رفح، تقع تحت أراضٍ خلف الخط الأصفر؛ حيث يسيطر الجيش الإسرائيلي، ما يعني أن خروجهم رهينة موافقة الاحتلال على عدم التعرض لهم.