"القسام": سنسلم جثتي أسيرين إسرائيليين عند الساعة العاشرة مساء

أفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بأنها ستسلم جثتي أسيرين إسرائيليين عند الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إن إحدى الجثث التي كانت سلّمتها حركة حماس، الثلاثاء، بموجب اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار في غزة، لا تتطابق مع أي من أسراها. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد استكمال الفحوص في معهد الطب العدلي تبين أن الجثة الرابعة التي سلمتها حماس لإسرائيل أمس لا تلائم أياً من المختطفين". وأضاف: "حماس مطالبة ببذل الجهود المطلوبة كافة لإعادة جميع المختطفين القتلى".

إلى ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجثة التي سلمتها حماس أمس تخصّ فلسطينياً عمل لصالح الجيش في تمشيط الأنفاق. وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت في وقت سابق صباح اليوم الأربعاء، منها القناة 12 وموقع واينت، إلى وجود احتمال بألا تكون الجثة الرابعة لإسرائيلي، في وقت أعلن فيه منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين أنّ إحدى الجثث التي جرى تسلّمها من غزة تعود لجندي قُتل جراء قصف إسرائيلي.

في المقابل، قال مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية لقناة الجزيرة اليوم إن الجثة التي يقول الاحتلال إنها ليست لإسرائيلي هي في الواقع جثة جندي أُسر في عملية للمقاومة. وأضاف المصدر "عملية أسر وسحب جثة الجندي لأحد الأنفاق جرت بعملية للقسام في مخيم جباليا في مايو/أيار 2024".

ومنذ الاثنين، سلمت "حماس" الصليب الأحمر 8 جثامين، وأطلقت سراح الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وتقول إنها تحتاج وقتاً لإخراج جثامين الأسرى العشرين المتبقية. في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح 250 أسيراً فلسطينياً حُكم عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1718 اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ولا يزال يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، قُتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.