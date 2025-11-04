"القسام" تسلم جثة أسير إسرائيلي عثرت عليها في حي الشجاعية

- كتائب القسام تسلم جثة أسير إسرائيلي للصليب الأحمر بعد العثور عليها في حي الشجاعية، ضمن جهود مستمرة للبحث عن جثث جنود الاحتلال في غزة. - منذ وقف إطلاق النار، سلمت حماس 21 جثة من أصل 28، في إطار اتفاق تبادل الأسرى الذي يشمل إطلاق سراح فلسطينيين وتقديم مساعدات إنسانية. - العملية تأتي ضمن "المرحلة الثانية" من اتفاق التهدئة، بوساطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، وتهدف إلى تبادل الجثامين والأسرى بين حماس وإسرائيل.

سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، جثة أسير إسرائيلي للصليب الأحمر الدولي، بعد ساعات من إعلانها العثور على جثمان في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة شمالي القطاع، وذلك بعد مرافقتها طواقم الصليب الأحمر الدولي في منطقة تقع تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحي المذكور.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه تلقى بلاغاً من الصليب الأحمر بتسلم جثة أسير، وهي في طريقها إلى قواته الموجودة في قطاع غزة. وفي وقت سابق اليوم، قالت "القسام"، في بيان لها، إنها "عثرت اليوم على جثة أحد جنود الاحتلال القتلى شرق حي الشجاعية خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة داخل الخط الأصفر"، وأكدت أنّ "دخول المعدات الهندسية ومرافقة طواقم من الكتائب للصليب الأحمر في عمليات البحث عن الجثامين داخل الخط الأصفر ساهم كثيراً في سرعة انتشال الجثث وأدى إلى العثور على العديد منها".

وبذلك يبلغ عدد الجثث التي سلمتها حركة حماس منذ وقف إطلاق النار 21 جثة من أصل 28 من المفترض تسليمها خلال المرحلة الأولى من الاتفاق الذي أنهى إبادة جماعية خلفت نحو 70 ألف شهيد فلسطيني جلهم نساء وأطفال.

ومنذ ثلاثة أيام ترافق عناصر من القسام الصليب الأحمر الدولي في حي الشجاعية للبحث عن جثث لأسرى الاحتلال وتسليمها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وأول أمس الأحد، سلّمت الكتائب ثلاث جثث تعود لأسرى جنود إسرائيليين بعد العثور عليها في نفق جنوبي قطاع غزة، ومن بينها جثة العقيد أساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بجيش الاحتلال، الذي أُسر أثناء عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

والسبت الماضي، أكدت القسام "جهوزية طواقمها للعمل على استخراج جثث أسرى العدو داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وفي كل الأماكن"، مطالبة الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"توفير المعدات والطواقم اللازمة وتجهيزها للعمل على انتشال الجثث كافة في وقت متزامن".

وتأتي عملية العثور على الجثث المحتجَزة ضمن إطار ما يُعرَف بـ"المرحلة الثانية" من اتفاق التهدئة وتبادل الأسرى في قطاع غزة، الذي جرى التوصل إليه في شرم الشيخ، وبالاتفاق مع حركة حماس وإسرائيل، ووساطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة. وتنقسم هذه العملية إلى مراحل، إذ تركز "المرحلة الأولى" على إطلاق الأسرى الأحياء وتبادل الجثامين التي جرت استعادتها، مقابل تعهّد إسرائيل بإطلاق عدد من الفلسطينيين وإدخال مساعدات إنسانية.