"القسام" تؤكد رفض الاستسلام في رفح وتُسلم جثة هدار غولدن

- أكدت كتائب القسام رفضها للاستسلام في رفح، محملة الاحتلال مسؤولية المواجهة، ومعلنة تسليم جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن. - دعت القسام الوسطاء لضمان استمرار وقف إطلاق النار، محذرة من استغلال الاحتلال للأوضاع لاستهداف المدنيين في غزة. - طالبت القسام بمعدات إضافية لاستخراج جثث الأسرى الإسرائيليين، مشيرة إلى تعقيد الظروف، بينما نفت علمها باشتباكات في رفح، مؤكدة انقطاع الاتصال مع مقاتليها هناك.

أكدت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الأحد، أن مقاتليها في رفح لن يستسلموا، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن "الالتحام" معهم، فيما سلمت في وقت لاحق جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن الذي تعرض للأسر عام 2014 في المدينة نفسها.

وجاء في بيان مقتضب نشرته "القسام" اليوم الثلاثاء على "تليغرام" رداً على تهديد رئيس أركان جيش الاحتلال بخصوص نحو 200 مقاوم محاصرين في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة: "يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الالتحام مع مجاهدينا في رفح الذين يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرته، وليعلم العدو أنه لا يوجد في قاموس كتائب القسام مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو".

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أول أمس الجمعة، في إشارة إلى مقاتلي حماس: "إمّا أن يستسلموا وإما أن نقضي عليهم. وإذا استسلموا، فسنأخذهم بملابسهم الداخلية إلى قاعدة سدي تيمان للتحقيق معهم"، في إشارة إلى السجن سيّئ السمعة في القاعدة جنوبي دولة الاحتلال.

وقالت كتائب القسام إنها تضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم، داعية إلى إيجاد حلٍّ لضمان استمرار وقف إطلاق النار، وعدم تذرع الاحتلال "بحججٍ واهية لخرقه، واستغلال ذلك لاستهداف الأبرياء والمدنيين في غزة".

وفي ملف التبادل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الصليب الأحمر تسلم جثة الضابط غولدن بمدينة رفح. وطالبت "القسام" في بيانها بطواقم ومعدات إضافية لاستخراج ما تبقى من جثث لأسرى إسرائيليين لديها. وقالت إن "عملية استخراج الجثث جرت خلال المرحلة الماضية في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة، ورغم ذلك التزمنا بما هو مطلوب منا في الاتفاق، ونحن نؤكد أن استخراج ما تبقى من جثث بحاجةٍ إلى طواقم ومعدات فنية إضافية".

وفي وقت سابق الشهر الماضي، قالت كتائب القسام إنه "لا علم لنا بأية أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح"، وذلك رداً على مزاعم إسرائيلية بوقوع اشتباكات مع مقاومين أدت إلى مقتل جندي في جيش الاحتلال. وذكرت القسام في حينه أن "هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري، ولا معلومات لدينا إن كانوا قد استشهدوا أم ما زالوا على قيد الحياة منذ ذلك التاريخ".

وطبقاً لتقارير إسرائيلية، فإن مقاتلي الحركة عالقون في أنفاق في مدينة رفح، تقع تحت أراضٍ خلف الخط الأصفر؛ حيث يسيطر الجيش الإسرائيلي، ما يعني أن خروجهم رهينة موافقة الاحتلال على عدم التعرض لهم.