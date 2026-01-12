القبض على مجموعة مسلحة في ريف دمشق

- ألقت وزارة الداخلية السورية القبض على مجموعة مسلحة في قدسيا بريف دمشق، تتكون من ثلاثة أشخاص متورطين في التخطيط لأعمال مسلحة، وتم تحويلهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب للتحقيق. - اعتقلت السلطات حيدر علي عثمان في القرداحة بريف جبلة، لتورطه في التحريض على العنف والفوضى خلال الاحتجاجات الأخيرة، مما يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار. - في ريف حماة، تم القبض على نضال علي سليمان، المتورط في تهريب الأسلحة وتجارة المخدرات، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على مجموعة مسلحة خلال عملية أمنية نُفذت في منطقة قدسيا بريف دمشق. وذكرت الوزارة، في بيان، أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق "نفذت، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عملية نوعية استباقية في حي الورود بمدينة قدسيا، استهدفت مجموعة مسلحة خارجة عن القانون تشكل تهديدا للأمن والاستقرار".

وأوضح البيان أن المجموعة تتكون من ثلاثة أشخاص، مشيرا إلى تورطهم في التخطيط لأعمال مسلحة، وأنه جرى تحويلهم إلى "إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وكانت وزارة الداخلية في دمشق قد أعلنت، أمس الأحد، اعتقال حيدر علي عثمان في منطقة القرداحة في ريف جبلة على الساحل السوري، "بعد ثبوت تورطه في التحريض على العنف والفوضى خلال الاحتجاجات الأخيرة". ووفق بيان الوزارة، فإن الموقوف استهدف عناصر الأمن والممتلكات العامة، إضافة إلى إطلاق دعوات طائفية تحريضية، بما يشكل "تهديدا واضحا ومباشرا للأمن والاستقرار والسلم الأهلي".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الغاب بريف حماة، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، القبض على نضال علي سليمان، أحد عناصر الفرقة الرابعة خلال فترة حكم النظام السابق، والمشارك في معارك ريف حماة، إلى جانب ضلوعه في تهريب الأسلحة إلى تنظيم "قسد"، فضلا عن تورطه في تجارة المواد المخدرة، بحسب بيان الوزارة.