القبض على متهمين باستهداف المزة ومطارها في دمشق

- ألقت السلطات السورية القبض على متهمين بتنفيذ هجمات صاروخية استهدفت منطقة المزة ومطارها العسكري في ريف دمشق، في محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار. - تعرضت المنطقة لعدة هجمات صاروخية خلال الأشهر الماضية، منها هجمات في نوفمبر وديسمبر 2025 ويناير 2026، مما أدى إلى إصابات وأضرار في الممتلكات. - عثرت وزارة الدفاع السورية على معدات عسكرية بدائية الصنع في محيط حي كفرسوسة، وأكدت استخدام صواريخ كاتيوشا في الهجمات، مما يشير إلى تنفيذها من منطقة حساسة أمنيًا.

أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، اليوم السبت، إلقاء القبض على متهمين بتنفيذ عمليات استهدفت منطقة المزة في ريف دمشق ومطارها العسكري، موضحاً عبر منصة "إكس" أن "المجرمين الذين استهدفوا المنطقة ومطارها عدة مرات" في محاولات وصفها بـ"اليائسة لزعزعة الأمن والاستقرار باتوا في قبضة قوى الأمن التابعة للوزارة".

وتعرضت منطقة المزة ومطارها العسكري لعدة عمليات استهداف بالقذائف الصاروخية خلال الأشهر القليلة الماضية، منها عملية في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أدت إلى إصابة امرأة بجروح، تلتها عملية استهداف في ديسمبر/كانون الأول 2025، حيث تعرض محيط المطار العسكري فيها للقصف بثلاث قذائف صاروخية. وسقطت قذائف صاروخية على منطقة المزة 86 ومحيط المطار العسكري في 3 يناير/كانون الثاني 2026، حيث سبَّب أحد الصواريخ أضراراً في جامع المحمدي في المنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية في وقت سابق العثور على معدات عسكرية بدائية الصنع استخدمتها الجهة المنفذة في إطلاق الصواريخ. وبحسب مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" حينها، فإن الأدوات التي جرى ضبطها في المنطقة وجدت داخل أرض في محيط حي كفرسوسة، وشملت بطاريات تشغيل وجهاز توقيت للإطلاق.

وأكدت المصادر السورية أن الصواريخ المستخدمة في العملية كانت من نوع كاتيوشا، في إشارة إلى تنفيذ الهجوم من منطقة تقع ضمن المثلث الأمني الحساس في العاصمة. وتضم منطقة المزة في دمشق عدة مرافق حيوية، منها جامعة دمشق وعدداً من السفارات ومساكن، إلى جانب القسم الشعبي منها المعروف بـ"المزة 86"، بينما يقع مطار المزة في الجهة الغربية من العاصمة دمشق ضمن نطاق المنطقة الإدارية، وهو من أقدم المطارات العسكرية في سورية.