القبض على "رجل المافيا" نمير بديع الأسد في اللاذقية

- ألقت وحدات الأمن الداخلي في اللاذقية القبض على نمير بديع الأسد، ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد، بتهم تشكيل شبكات إرهابية وجرائم قتل وخطف وتهريب مخدرات، وذلك خلال عملية أمنية في القرداحة. - التحقيقات كشفت استغلال المعتقل لقرابته من النظام السابق في إدارة عصابات إجرامية، وتمت إحالته إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات وتقديمه للقضاء. - في سياق متصل، تم القبض على قصي إبراهيم، قائد "كتيبة الجبل"، وعلى مشتبهين بقتل الناشط موفق أحمد هارون في ريف دمشق، مع العثور على أدلة مرتبطة بالقضية.

ألقت وحدات جهاز الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية غربي سورية اليوم الخميس، القبض على نمير بديع الأسد، ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وعدد من المطلوبين المسؤولين عن جرائم في عهد النظام السابق؛ وذلك خلال عملية أمنية في منطقة القرداحة.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد في بيان نشرته وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية في موقع "فيسبوك" إن "وحدات الأمن المختصة في مديرية الأمن الداخلي في منطقة القرداحة، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، تمكنت من إلقاء القبض على نُمير بديع الأسد، شقيق المجرم وسيم بديع الأسد، وعصابته الإجرامية، وذلك عقب قتل المواطن ربيع حميشة ومحاولة اختطاف الطفل عمار حميشة من إحدى محطات الوقود في قرية دبيقة بريف منطقة القرداحة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المعتقل "استغل قرابته من رأس النظام السابق في تشكيل وإدارة شبكات إرهابية منظَّمة، تورّطت في جرائم القتل والخطف والابتزاز والسلب المسلح بحق المدنيين في عدد من المحافظات السورية. كما ثبت إشرافه على معامل لتصنيع المواد المخدّرة وترويجها وتهريبها إلى دول الجوار، بالإضافة إلى تورّطه في الهجوم المسلّح الذي وقع في شهر آذار الفائت على مواقع تابعة لقوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع في بلدة صلنفة بريف الحفة وفق الداخلية".

وأضافت أن المعتقل "أحيل إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لتقديمه إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل وفقاً لأحكام القانون".

ونمير بديع الأسد من مواليد عام 1982 في مدينة القرداحة بريف اللاذقية، ويشتهر في اللاذقية بأنه "رجل مافيا" متهم في عدة قضايا جنائية خطف وسرقة واغتصاب وتشكيل عصابة مسلحة وقتل مدنيين خلال فترة الثورة السورية.

وسبق أن اعتقلت السلطات في سورية في يونيو/ تموز الفائت وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام السابق بشار الأسد، وذلك على الحدود السورية اللبنانية في منطقة تلكلخ، في ريف حمص الغربي وسط البلاد.

في السياق ذاته، تمكنت قوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على المدعو قصي إبراهيم، قائد ما يُعرف بـ"كتيبة الجبل" التابعة للنظام السابق، التي تمركزت لسنوات في محاور جبل الأكراد والنبي يونس وقلعة شلف وكنسبا بريف اللاذقية، "وذلك خلال عملية أمنية نوعية نُفذت في مدينة اللاذقية"، بحسب ما نقلت قناة الإخبارية السورية.

من جانب آخر، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي اليوم الخميس القبض على المشتبه بهم في قتل الناشط موفق أحمد هارون. وقالت وزارة الداخلية إنه "وبعد متابعة دقيقة وشاملة للقضية، قامت مديرية الأمن الداخلي في منطقة دوما بتحديد ثلاثة مشتبه بهم ضالعين في القضية، وهم امرأتان ورجل والقبض عليهم بعد تحديد مواقعهم، وجرى تفتيش منازلهم حيث عُثر على بطارية الكرسي المتحرك الخاصة بالمغدور وهاتفه الشخصي في أحد المنازل، إلى جانب مستندات وأدلة أخرى مرتبطة بالقضية، وتمت إحالتهم إلى التحقيق لمعرفة أسباب الجريمة تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص".