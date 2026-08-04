- اعتقال ثلاثة مراهقين دنماركيين بتهمة التخطيط لهجوم على مدرسة ابتدائية في شرق يولاند، مع استمرار التحقيقات للكشف عن تفاصيل المخطط المزعوم. - القضية أثارت تساؤلات حول اختيار المدرسة كهدف، مع تأكيد السلطات عدم وجود علاقة للموقوفين بالمسلمين، وفرض حظر على نشر هوياتهم. - أعادت القضية النقاش حول خطر التطرف بين الشباب في الدنمارك، مع دعوات لتشديد الرقابة على المنصات الرقمية لمواجهة تنامي ثقافة العنف.

استيقظت الدنمارك اليوم الثلاثاء على صدمة واسعة بعد إلقاء القبض على ثلاثة فتية دنماركيين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً، للاشتباه في تخطيطهم لهجوم عنيف على مدرسة ابتدائية في شرق يولاند (غوتلاند). وتشير التحقيقات الأولية إلى أنهم خططوا لاستهداف مدرسة هادستن في بلدية فافرسكوف، شمال مدينة آرهوس، بهدف قتل عدد من الأشخاص أو إصابتهم. ومثل المراهقون الثلاثة أمام محكمة مدينة راندرز، مساء الاثنين، في جلسة مغلقة استمرت نحو ست ساعات، حيث قررت المحكمة وضعهم قيد الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب الدنماركي. وينفي المتهمون ارتكاب أي مخالفة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب المحتملة لاختيار المدرسة الابتدائية كهدف للهجوم المزعوم؟ كيف يمكن للمنصات الرقمية أن تساهم في انتشار التطرف بين الشباب، وما هي التحديات التي تواجه السلطات في مراقبة هذه الظاهرة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقالت شرطة شرق يولاند إن القضية "خطيرة للغاية"، موضحة أن المشتبه بهم خططوا بشكل منسق عبر منصات إلكترونية، بينها "ديسكورد" و"تليغرام". وأوضح مفتش الشرطة، أندرس أورسكوف، أن الفتيان متهمون بمحاولة إدخال أسلحة وعبوات ناسفة إلى المدرسة، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل إضافية، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

مدرسة هادستن... هدف غير مفهوم

أثارت القضية تساؤلات في بلدية فافرسكوف، خصوصاً أن المراهقين الثلاثة لا يقيمون في المنطقة، ولا توجد، بحسب المعلومات المتاحة، علاقة مباشرة تربطهم بالمدرسة المستهدفة. وقال رئيس مجلس إدارة مدرسة هادستن، هنريك مورك موغنسن، إن إدارة المدرسة وأولياء الأمور أُبلغوا بالقضية قبل جلسة المحكمة بقليل، مؤكداً أن الشرطة أبلغتهم بعدم وجود تهديد مباشر في الوقت الحالي.

وأضاف أن المدرسة "عادية وآمنة"، معرباً عن صعوبة فهم سبب اختيارها هدفاً محتملاً. وأكدت بلدية فافرسكوف تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بها، لكنها أوضحت أنها لا تعرف حتى الآن خلفية اختيار المدرسة. وفي ظل الحساسية التي ترافق قضايا الإرهاب في الدنمارك، سارعت السلطات إلى توضيح أن القضية لا ترتبط، وفق المعلومات الحالية، بالمسلمين. وأكدت قناة "TV 2" أن الموقوفين مواطنون دنماركيون، وأن الشرطة فرضت حظراً على نشر هوياتهم بسبب أعمارهم وطبيعة القضية. كما أوضحت وكالة الاستخبارات والأمن الدنماركية (PET) أن الأمر يتعلق، حتى الآن، بـ"حالة فردية"، وأن التحقيقات لم تكشف عن وجود أشخاص آخرين متورطين.

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التطرف بين الشباب... تحدٍّ أوروبي متزايد

تعيد القضية فتح النقاش في الدنمارك حول خطر التطرف بين الشباب، خصوصاً عبر الإنترنت، حيث أصبحت المنصات الرقمية بيئة يمكن استخدامها للتواصل بين أفراد يتأثرون بأفكار متطرفة أو يخططون لأعمال عنف. ويرى خبراء أمنيون أن التحدي الجديد لا يقتصر على التنظيمات الإرهابية التقليدية، بل يشمل أيضاً ما يعرف بـ"التطرف الفردي"، حيث قد يتأثر بعض الشباب بمحتويات متطرفة عبر الإنترنت، من دون وجود ارتباط مباشر بجماعات منظمة.

وخلال السنوات الماضية، عززت السلطات الأمنية والتربوية الدنماركية مراقبة النشاطات الرقمية، باعتبارها أداة أساسية لاكتشاف التهديدات قبل وقوعها، إلا أن هذه المقاربة تثير، في الوقت نفسه، نقاشاً حول حدود الرقابة وحماية حقوق الأفراد، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقاصرين. قررت المحكمة إخضاع الفتيان الثلاثة لفحوص نفسية، في إطار تقييم أوضاعهم وظروفهم، وهو إجراء متبع في القضايا التي يكون المتهمون فيها دون سن 18 عاماً. وأشارت المحكمة إلى أن قرار الحبس الاحتياطي استند إلى نتائج عمليات تفتيش ومراجعة حسابات إلكترونية مرتبطة بالمشتبه بهم. وقبل أحد المتهمين، البالغ من العمر 16 عاماً، قرار الحبس، بينما أعلن أحد المراهقين، البالغ 15 عاماً، نيته استئناف القرار.

وأكدت شرطة شرق يولاند أن أولياء أمور طلاب مدرسة هادستن يمكنهم إرسال أبنائهم إلى المدرسة بأمان، وأن الأنشطة التعليمية ستستمر وفق الخطط المقررة. وأعادت القضية النقاش السياسي حول كيفية مواجهة التطرف بين الشباب في الدنمارك، في وقت تواجه فيه دول أوروبية عدة تحديات مشابهة مرتبطة بانتشار محتويات متطرفة عبر الإنترنت. ورغم عدم إعلان السلطات أي دافع أيديولوجي وراء الخطة المزعومة، فإن أحزاب اليمين، وعلى رأسها حزب الشعب الدنماركي بقيادة مورتن ميسرشميت، تدعو إلى تعزيز الرقابة على المنصات الرقمية وتشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة ما تصفه بتنامي ثقافة العنف بين بعض الشباب، وخصوصاً المسلمين.