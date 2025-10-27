القبض على النائب العام العسكري بعهد نظام الأسد في اللاذقية

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الاثنين، عن إلقاء القبض على اللواء نائف صالح درغام، أحد أبرز المسؤولين الأمنيين السابقين في عهد النظام السوري السابق، بعد عملية أمنية وصفتها بـ"الدقيقة والمحكمة" في مدينة اللاذقية، شمال غربي سورية. ونقلت الوزارة، في بيان، عن العميد عبد العزيز الأحمد، قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، قوله إن مديرية الأمن الداخلي في المدينة، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، تمكنت "بعد متابعة دقيقة ورصد متواصل" من القبض على درغام، المنحدر من قرية الشامية بريف اللاذقية الشمالي، والمتورط في "ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام السابق".

وأوضح البيان أن اللواء درغام "يُعدّ من الشخصيات التي شغلت مناصب قيادية بارزة في مؤسسات الدولة آنذاك"، مشيراً إلى أنه "تولى منصب النائب العام العسكري، وكانت تتبع له المحاكم العسكرية والميدانية في تلك الفترة". وأكدت الداخلية أنه "تمت إحالة المجرم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لعرضه على القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه". ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من بيان آخر أصدرته وزارة الداخلية السورية، السبت الماضي، أكدت فيه تنفيذ وحداتها الأمنية "سلسلة من العمليات المحكمة" في محافظة اللاذقية، أسفرت عن "تفكيك وضبط خلايا إرهابية وإجرامية مرتبطة بتنسيق خارجي"، وأشارت الوزارة حينها إلى أن التحقيقات كشفت عن "استمرار محاولات بعض الجهات المرتبطة بفلول النظام البائد لزعزعة أمن المحافظة واستقرارها"، من خلال "تنفيذ أعمال إرهابية تستهدف المواقع الحيوية والحكومية، وارتكاب جرائم القتل والخطف الممنهج، ونشر الشائعات وإثارة الفتن".

وذكرت الداخلية أن من أبرز تلك الخلايا خلية نمير بديع الأسد، وخلايا محمد جابر ورامي مخلوف، الذين قالت إنهم "يواصلون دعم أنشطتهم الإجرامية الرامية إلى تقويض السلم الأهلي والنيل من تماسك الدولة والمجتمع". وجددت قيادة الأمن الداخلي تأكيدها أنها "ستتعامل بكل حزم وبجميع الوسائل القانونية المتاحة مع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن أبناء المحافظة وسلامة الدولة"، داعية في الوقت نفسه "كل من لا يزال ضالًّا أو مضلّلًا إلى التراجع الفوري وتسليم نفسه للجهات المختصة، والاستفادة من سبل العدالة القانونية بدلًا من الانزلاق في مسارات تؤدي إلى الهلاك والضياع". كما شددت الوزارة في ختام بيانها على "أهمية الوعي واليقظة" لدى أبناء محافظة اللاذقية، ودعتهم إلى "تحمل مسؤولياتهم في التصدي لمحاولات الفوضى والتخريب، والمشاركة الفاعلة في دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار"، معتبرة أن "الأمن مسؤولية جماعية، ومتى توحدت الصفوف وتكاتفت الجهود، فلن تنال منّا يد الغدر والإرهاب".

وتأتي عملية اعتقال اللواء نائف درغام في سياق أوسع من الحملات الأمنية التي تنفذها السلطات في سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول العام الفائت، والتي تستهدف فلول النظام السابق المنتشرين في عدد من المحافظات، ولا سيما في الساحل السوري وحمص ودمشق وحماة. ومنذ مطلع العام الجاري، كثّفت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية عمليات الملاحقة والاعتقال بحق شخصيات عسكرية وأمنية كانت تشغل مواقع حساسة في مؤسسات النظام السابق، بتهم تتعلق بارتكاب "انتهاكات جسيمة بحق المدنيين" أو "الضلوع في أعمال تخريبية تمس أمن الدولة". وشملت الحملات ضباطاً من الحرس الجمهوري والمخابرات الجوية، إلى جانب "شخصيات اقتصادية متهمة بتمويل مجموعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة".