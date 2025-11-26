القبض على المنسق العام للحركة المدنية المصرية طلعت خليل

- ألقت قوات الأمن المصرية القبض على طلعت خليل، المرشح عن دائرة السويس، بعد شكوى من شقيقته ضد رئيس لجنة فرعية بتعطيل الاقتراع، مما أثار استنكار حزب "المحافظين" لاحتجازه دون سند قانوني. - طالب حزب "المحافظين" بالإفراج الفوري عن خليل، محذراً من تجاوزات تهدد نزاهة العملية الانتخابية، ودعا الهيئة الوطنية للانتخابات للتدخل لضمان حياد الانتخابات. - الحركة المدنية الديمقراطية انتقدت الانتخابات بوصفها تدار بعقلية "الإقصاء والتحكم"، مشبهة إياها بانتخابات 2010، ودعت لإلغائها بسبب التزييف والتضييق على الحريات.

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المنسق العام للحركة المدنية الديمقراطية، المرشح عن دائرة محافظة السويس في انتخابات مجلس النواب، النائب السابق طلعت خليل ليل الثلاثاء، إثر تقدم شقيقته بشكوى ضد رئيس إحدى اللجان الفرعية تتهمه فيها بـ"تعطيل عملية الاقتراع في اللجنة من دون سند من القانون". وقال طلعت خليل في بث مباشر على صفحته في "فيسبوك" إنه "متحفظ عليه هو وشقيقته في مركز شباب المدينة في السويس، على غير سند من القانون، بسبب اتهامها رئيس لجنة فرعية بتعطيل عمل اللجنة لفترة طويلة".

وفيما أشار إلى إصرار الأخير على تحرير مذكرة قانونية ضدهما، ومطالبته قوات الأمن بـ"التحفظ عليهما إلى حين عرضهما على النيابة العامة"، استنكر حزب "المحافظين"، الذي يمثله خليل في الانتخابات، احتجازه من دون سند قانوني من قبل أحد وكلاء النيابة الإدارية (رئيس اللجنة الفرعية)، واعتبر ذلك "واقعة تمثل تجاوزاً خطيراً للسلطات، وانتهاكاً واضحاً لضمانات الحرية، وسلامة العملية الانتخابية".

وذكر الحزب أن هذا التصرف يشكل "اعتداءً صريحاً على حقوق مرشح يتمتع بالحصانة القانونية المكفولة له وفقاً للقانون، واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية"، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن خليل، مع تحميل الجهات المعنية المسؤولية كاملة عن سلامته، وأي أضرار مادية أو معنوية تكون قد لحقت به. ودعا الحزب الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدخل العاجل لوقف التجاوزات ضد مرشحيه، وضمان حياد مسار العملية الانتخابية، مؤكداً أنه يحتفظ بحقه القانوني الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.

وختم حزب المحافظين بالقول إن ما حدث يعد رسالة سلبية تمس نزاهة العملية الانتخابية، ومن ثم لن يقف الحزب صامتاً أمام أي محاولة للضغط على مرشحيه، أو التأثير في إرادة الناخبين. وكان طلعت خليل قد قال إن الانتهاكات المرتكبة في المرحلة الأولى من الانتخابات، والتي تسببت في بطلان نتائج 19 دائرة، هي ذاتها التي تتكرر في المرحلة الثانية، ومنها "النقل الجماعي للناخبين، وتوزيع الأموال عليهم، واستغلال حاجة الفقراء، والحصول على أصواتهم بصورة غير شرعية".

ووجه نداءً إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وأجهزة الأمن بمحافظة السويس، طالبهم فيه بـ"وقف جميع نقاط توزيع الأموال على الناخبين، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء نتائج التصويت". وفي بيان للحركة المدنية الديمقراطية (تضم 12 حزباً ليبرالياً ويسارياً)، أمس الاثنين، طالبت بإلغاء الانتخابات البرلمانية بوصفها تدار بعقلية "الإقصاء والتحكم" في ظل مناخ سياسي "قمعي". وشبهت الحركة الانتخابات الجارية بانتخابات مجلس الشعب في عام 2010، التي واجهت اتهامات بتزوير واسع، ما مهّد إلى انفجار شعبي في ثورة 25 يناير 2011.

وأكدت الحركة أن مصر تشهد "لحظة فارقة" لا تحتمل التردد أو تستوعب المزيد من التزييف أو العبث، على ضوء ما شاب العملية الانتخابية من "عوار" بعد سنوات من التضييق على الحريات العامة، وإضعاف الحياة السياسية والحزبية، بهدف تمكين أحزاب "الموالاة" من السيطرة على مقاعد البرلمان، ومنع أي أصوات معارضة أو مستقلة من تمثيل المواطنين.