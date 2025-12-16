القاهرة وواشنطن تؤكدان رفض تقسيم السودان ودعمهما وقفاً شاملاً للحرب

- أكدت مصر والولايات المتحدة رفضهما لمحاولات تقسيم السودان، مشددتين على أهمية وقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. كما أدانتا الهجوم على مقر البعثة الأممية في كادوقلي، مع التأكيد على دعم المؤسسات الوطنية السودانية. - تناول الاتصال الأوضاع في ليبيا، حيث جددت مصر دعمها لوحدة ليبيا وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، مع التأكيد على خروج القوات الأجنبية وتفكيك المليشيات المسلحة. - أشاد عبد العاطي بالجهود الأميركية في منطقة البحيرات العظمى، مؤكداً دعم مصر للسلام والمصالحة، واستعدادها للتعاون لضمان تنفيذ اتفاق واشنطن بين الكونغو الديمقراطية ورواندا.

أكدت مصر والولايات المتحدة رفضهما الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم السودان أو الإضرار بوحدته وسلامة أراضيه، وشددتا على أهمية الدفع نحو وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية جامعة تلبّي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء بين بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين القاهرة وواشنطن.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أن الجانبين أكّدا، خلال الاتصال، دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه، والتنسيق المستمر في إطار الرباعية الدولية، مع تجديد إدانتهما الهجوم الذي استهدف مقرّ البعثة الأممية في مدينة كادوقلي، والإعراب عن التضامن الكامل مع الشعب السوداني في هذه المرحلة الدقيقة. وشدّد الوزير عبد العاطي على دعم مصر الكامل للمؤسسات الوطنية السودانية، وضرورة إطلاق مسار إنساني فعّال يضمن وصول المساعدات من دون عوائق، بالتوازي مع زيادة الدعم الإغاثي وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والوكالات الإغاثية.

كذلك تناول الاتصال الأوضاع في ليبيا، حيث جدّد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، مشدداً على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية ليبية خالصة تُفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن. وأكد كذلك ضرورةَ خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات المسلحة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن.

وتطرّق الاتصال أيضاً إلى الأوضاع في منطقة البحيرات العظمى، حيث أشاد عبد العاطي بالجهود الأميركية التي أفضت إلى التوقيع على اتفاق واشنطن بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، مشدداً على ضرورة خفض حدة التصعيد وتنفيذ بنود الاتفاق بوصفه إطاراً أساسياً لبناء الثقة وتخفيف التوتر. وأكد دعم مصر لجهود إحلال السلام وترسيخ المصالحة، واستعدادها للتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذ الاتفاق وتحقيق سلام دائم لشعوب المنطقة.