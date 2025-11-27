القاهرة تستعيد 131 مصرياً من ليبيا.. وتحذيرات من "إعادات قسرية"

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، استعادة 131 مواطناً مصرياً من ليبيا، بعد جهود بذلتها السفارة المصرية في طرابلس بالتنسيق مع جهات ليبية رسمية. وقالت الوزارة إن العائدين كانوا "محتجزين لدى السلطات الليبية"، وإن جهوداً حثيثة أفضت إلى إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى القاهرة. واستقبل السفير حداد عبد التواب الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، الرحلة القادمة من طرابلس، مشيراً إلى أنه منذ بداية العام الجاري، تمت استعادة 1132 مصرياً من طرابلس والمنطقة الغربية، إضافة إلى أكثر من 1500 شخص من بنغازي والمنطقة الشرقية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى "اتباع الطرق الشرعية للسفر، وعدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية"، وهو توصيف يؤكّد أن الرواية الحكومية تُقدّم أغلب حالات الاحتجاز في ليبيا بوصفها مرتبطة بالهجرة غير النظامية، من دون الكشف عن تفاصيل واضحة بشأن أوضاع المحتجزين أو ظروف توقيفهم.

وتأتي هذه التطورات في ظل انتقادات حقوقية محلية ودولية تتعلق بالتعامل مع المصريين العائدين من ليبيا، إذ تشير منظمات حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، إلى أن العديد من العمليات المشابهة تتم في سياق "إعادات قسرية" أو ترحيل جماعي، غالباً من دون ضمانات قانونية كافية، ومن دون تمكين العائدين من التواصل مع محامين أو معرفة أسباب احتجازهم.

وتلفت تقارير حقوقية أيضاً إلى أن السلطات الليبية تحتجز آلاف المهاجرين – من بينهم مصريون – في مراكز غير خاضعة لرقابة قضائية، وتتم في بعضها عمليات توقيف عشوائية أو سوء معاملة، ما يجعل عملية "الاستعادة" غير واضحة المعايير، خصوصاً في حالات يكون المحتجزون فيها ضحايا اتجار بالبشر أو ظروف عمل قسرية. وأشارت المنظمات نفسها في تقارير سابقة إلى أن السلطات المصرية لا تفصح عادة عن أوضاع العائدين بعد وصولهم، ولا عمّا إذا كانوا يتعرضون لإجراءات قانونية أو أمنية لاحقة، وهو ما يثير قلقاً بشأن مدى احترام الضمانات الحقوقية في هذه العمليات.