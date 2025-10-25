- أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أهمية التنسيق مع تركيا لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، مشددًا على ضرورة تثبيت الاتفاق والتهدئة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. - لعبت تركيا دورًا رئيسيًا في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، حيث ساهمت في توقيع الاتفاق خلال قمة شرم الشيخ، وستشارك في قوة المهام الدولية للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين. - دعا الرئيس التركي أردوغان المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، للضغط على إسرائيل لضمان التزامها بوقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة فرض عقوبات ووقف مبيعات الأسلحة.

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، أهمية التنسيق القائم مع تركيا في متابعة مراحل اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة. واستعرض عبد العاطي في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان

، نتائج قمة شرم الشيخ ، وما تمخضت عنه من اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ شدّدا على أهمية تثبيت الاتفاق والتهدئة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق ما ذكره بيان للخارجية المصرية.

ووفق البيان، أكد عبد العاطي أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق بما يضمن وقف إطلاق النار دائماً، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، مشيراً إلى أهمية التنسيق القائم بين مصر وتركيا في متابعة مراحل الاتفاق بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين. وتطرق الوزيران إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة المقرّر عقده في القاهرة خلال الشهر الحالي، إذ أعرب عبد العاطي عن تطلع مصر إلى مشاركة تركيا الفاعلة في المؤتمر، ودعمها للجهود الدولية لإعادة إعمار القطاع، وتثبيت الاستقرار في المنطقة.

ولعبت تركيا دوراً رئيسياً في مفاوضات التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، على الرغم من المحاولات الإسرائيلية لإبعادها عن المشهد طيلة عامين من حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال على القطاع. ولفت موقع واينت العبري الأسبوع الماضي، إلى أنه بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لعبت أنقرة دوراً مركزياً في المحادثات التي أفضت إلى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وحتّى أنه عدّها طرفاً مارس ضغوطاً رجحت كفة الاتفاق في النهاية، الذي شهد توقيع الرئيس التركي رجب أردوغان عليه في قمّة شرم الشيخ في وقت سابق هذا الشهر، إلى جانب ترامب، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ولن يقتصر دور تركيا عند هذا الحدّ، إذ ستشارك أيضاً في قوة المهام الدوليّة التي ستساعد في العثور على جثث أسرى إسرائيليين قتلوا خلال احتجازهم في غزة.

وطالب أردوغان، أمس الجمعة، المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، ببذل المزيد من الجهود لضمان التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار في غزة إذ تواصل انتهاك الاتفاق. وقال أردوغان في تصريحات لصحافيين على متن طائرة الرئاسة، في طريق العودة إلى تركيا عقب جولة خليجية شملت الكويت وقطر وعُمان، إنه "لا بدّ من ممارسة ضغط دبلوماسي كافٍ على إسرائيل خلال هذه المرحلة"، مشدداً على أنه "حان وقت العمل لا مجرد الكلام، وفرض العقوبات ووقف مبيعات الأسلحة، إذ يجب إجبار إسرائيل على الالتزام بتعهداتها".