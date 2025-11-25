القاهرة: الوسطاء يجتمعون لتسريع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

- استضافت القاهرة اجتماعًا رفيع المستوى للوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بمشاركة مسؤولين من مصر وقطر وتركيا، لبحث تسريع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام. - ناقش المجتمعون تكثيف التنسيق مع الولايات المتحدة لضمان الالتزام ببنود الاتفاق، ودعم دور مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) لمتابعة تنفيذ إجراءات وقف إطلاق النار. - يهدف الاجتماع إلى تسريع الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل ترتيبات إنسانية وأمنية موسعة لتحسين الوضع المعيشي في غزة.

استضافت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا رفيع المستوى للوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الجارية لتسريع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية رسمية.

وشارك في الاجتماع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات التركية إبراهيم قالن، حيث ناقش المجتمعون سبل تكثيف التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة لضمان الالتزام ببنود الاتفاق ودفع مسار التهدئة قدمًا.

وبحسب المصادر الرسمية المصرية، شهد اللقاء توافقًا بين الأطراف الثلاثة على مواصلة دعم الدور الحيوي الذي يقوم به مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC)، بوصفه آلية مركزية لمتابعة تنفيذ إجراءات وقف إطلاق النار على الأرض. وتناول الاجتماع أيضًا الإجراءات الهادفة إلى تذليل أي عقبات أو احتواء الخروق المحتملة، بما يضمن تثبيت التهدئة ومنع انزلاق الأوضاع مجددًا داخل القطاع.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من لقاءات التنسيق المصرية – القطرية – التركية، الهادفة إلى تسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن ترتيبات إنسانية وأمنية موسعة، في ظل استمرار الجهود الدولية لتأمين وصول المساعدات وتحسين الوضع المعيشي لسكان قطاع غزة.