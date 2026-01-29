القاهرة: القوة متعددة الجنسيات في سيناء عنصر محوري في دعم الاستقرار

- أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أهمية القوة متعددة الجنسيات في سيناء لدعم الأمن والاستقرار، مشددًا على ضرورة تمكينها من أداء مهامها بفعالية. - تأسست القوة عام 1981 بعد معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، وتعمل كمراقب مستقل للترتيبات الأمنية في سيناء، بدعم من الولايات المتحدة ودول أخرى. - إليزابيث ديبل، المدير العام للقوة، أشادت بالتعاون مع مصر وأكدت على استمرار التنسيق لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي أن وجود القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء يمثل عنصراً محورياً في دعم ركائز الأمن والاستقرار، مشددًا على أهمية مواصلة تمكينها من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل. جاء ذلك خلال استقبال عبد العاطي، أمس الأربعاء، إليزابيث ديبل، المدير العام للقوة متعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون القائم بين الجانبين وبحث القضايا ذات الصلة بمهام القوة ودورها في دعم السلام والاستقرار بالمنطقة.

وصرّح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان اليوم الخميس، بأن الوزير أعرب عن تقدير مصر للدور الذي تضطلع به القوة متعددة الجنسيات في سيناء منذ إنشائها عقب التوقيع على معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، لافتًا إلى أن وجودها يسهم بشكل محوري في ترسيخ الأمن والاستقرار. وأضاف المتحدث أن عبد العاطي أشاد بمستوى التنسيق الوثيق بين القوة والجهات المصرية المعنية، مؤكدًا أهمية استمرار الدعم وتقديم التسهيلات اللازمة لعملها، ومثمنًا مشاركة الدول المساهمة بما يعكس الالتزام الجماعي بدعم السلام.

من جانبها، أعربت إليزابيث ديبل عن تقديرها للتعاون البنّاء مع مصر، وللاهتمام الذي توليه الجهات المعنية بتيسير عمل القوة متعددة الجنسيات، مؤكدة حرصها على مواصلة التنسيق والتشاور مع القاهرة في إطار دعم مهام القوة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

تأسست القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء عام 1981، في أعقاب توقيع معاهدة السلام المصرية -الإسرائيلية، كآلية دولية مستقلة تُعنى بمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في المعاهدة، ولا سيما ما يتعلق بمناطق انتشار القوات وحدود التسليح في شبه جزيرة سيناء. وجاء إنشاء القوة خارج إطار الأمم المتحدة، بعد تعثر التوصل إلى تفويض أممي آنذاك، لتعمل بناءً على اتفاق ثنائي بين مصر وإسرائيل بدعم من الولايات المتحدة ودول أخرى مساهمة.

وتتمثل المهمة الرئيسية للقوة في الإشراف على الالتزام بالترتيبات الأمنية، وإجراء الدوريات وعمليات المراقبة والتحقق، وتقديم تقارير دورية إلى الطرفين، بما يسهم في منع التصعيد والحفاظ على الاستقرار. وتضم القوة وحدات عسكرية ومدنية من عدة دول، تنتشر في مناطق محددة بسيناء، إلى جانب مهام مراقبة في الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، ظل وجود القوة أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة الأمن المرتبطة باتفاق السلام، رغم التحديات الأمنية التي شهدتها سيناء في السنوات الأخيرة، حيث جرى تطوير آليات عملها وتعزيز التنسيق مع السلطات المصرية، بما يوازن بين متطلبات السيادة الوطنية وضرورات الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.