- أعلنت القائمة بأعمال السفارة الأميركية في كييف، جولي ديفيس، عن تنحيها وسط جمود في المحادثات الأميركية لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. نفت وزارة الخارجية أن يكون السبب خلافات مع سياسات ترامب. - ديفيس، الدبلوماسية المخضرمة، تولت منصبها في مايو 2025 بعد استقالة بريدجيت برينك، وكانت أيضاً سفيرة لدى قبرص. ستستمر في تنفيذ سياسات ترامب حتى مغادرتها في يونيو 2026. - منذ توليه منصبه، تبنى ترامب نهجاً ودياً تجاه بوتين، محملاً أوكرانيا مسؤولية الغزو الروسي، مع تعثر محادثات السلام وتحول التركيز نحو إيران.

أفاد مسؤول أميركي ووزارة الخارجية، الثلاثاء، بأن القائمة بأعمال السفارة الأميركية في كييف جولي ديفيس، ستتنحى عن منصبها، وذلك في وقت تشهد فيه المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا حالة من الجمود. وكانت صحيفة فايننشال تايمز أول من أورد نبأ مغادرة ديفيس، وقد أشارت إلى أن ذلك يعود إلى خلافات مع سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأنها شعرت بالإحباط من دورها في ظل تراجع دعم واشنطن لأوكرانيا.

لكن وزارة الخارجية الأميركية نفت هذا الطرح، معتبرةً أنه "غير صحيح" القول إن مغادرتها جاءت بسبب خلافات مع ترامب. وقال المتحدث باسم الوزارة، تومي بيغوت، إن "السفيرة ديفيس كانت داعمة ثابتة لجهود إدارة ترامب الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا". وأضاف بيغوت أن ديفيس "ستواصل بفخر تنفيذ سياسات الرئيس ترامب حتى مغادرتها الرسمية كييف في يونيو/حزيران 2026 وتقاعدها من الوزارة".

وديفيس عضو مهني في السلك الدبلوماسي الأميركي ولديها أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة، وقد تولت مهامها بصفتها قائمة بالأعمال في أوكرانيا في مايو/أيار 2025، خلفاً للسفيرة بريدجيت برينك، التي استقالت بسبب اعتراضها على سياسة ترامب تجاه أوكرانيا. وكانت ديفيس تشغل أيضاً منصب السفيرة الأميركية لدى قبرص منذ عام 2023، وواصلت أداء دور مزدوج خلال فترة عملها في كييف.

تقارير دولية توقف المفاوضات الروسية الأوكرانية: كييف تخشى تراجع فرص الصمود

ومنذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني 2025، حمّل ترامب أوكرانيا مسؤولية الغزو الروسي الذي وقع قبل أكثر من أربع سنوات، وتبنى نهجاً أكثر ودية تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما اتسمت علاقته بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتوتر. ودفع الرئيس الأميركي بقوة نحو إنهاء الحرب عبر محادثات وقف إطلاق النار، إلا أن هذه الجهود لم تنجح حتى الآن، مع تعثر المفاوضات وتحول تركيز واشنطن نحو الحرب على إيران.

(رويترز، العربي الجديد)