القائمة الكاملة... دول قبلت "مجلس سلام" ترامب وأخرى رفضت

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تشكيل "مجلس السلام" لإدارة قضايا المنطقة، مع موافقة دول عربية وإسلامية وإسرائيل على الانضمام، بهدف تحقيق السلام في المنطقة. - رفضت بعض الدول الأوروبية الانضمام إلى المجلس، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بتجاوز اللوائح الأساسية لمبادئ الأمم المتحدة، ومن بين هذه الدول فرنسا وإيطاليا والنرويج. - لم تحسم دول مثل الصين وكندا وماليزيا موقفها بعد، بينما تلقت دول أخرى دعوات للانضمام لكنها لم تعلن موقفها، مثل روسيا وألمانيا.

بينما يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب حشد المزيد من الدول للانضمام إلى ما أطلق عليه "مجلس السلام"، اتضحت حتى اليوم الأربعاء، الردود الدولية حيال المجلس الذي من المتوقع أن يرأسه الرئيس الجمهوري، لإدارة قضايا المنطقة، وعلى رأسها خطة وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف اليوم الأربعاء إن "لدينا 20 وربما 25 من قادة العالم قبلوا بالفعل الانضمام إلى مجلس السلام". وأفاد البيت الأبيض أمس الثلاثاء بأنه من المقرر أن يصدر الرئيس الأميركي إعلاناً هذا الأسبوع في دافوس، بشأن المجلس. ومقابل الحذر الأوروبي ورفض عدد من الدول الانضمام إلى المجلس، أبدت دول عربية وإسلامية إضافة إلى إسرائيل موافقتها على دعوة ترامب. وجاءت خريطة المواقف كما يلي:

دول قبلت الانضمام إلى "مجلس السلام"

- مصر

أعلنت القاهرة موافقتها على قبول الدعوة والعمل على استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية ذات الصلة.

- تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "وزير الخارجية هاكان فيدان سينضم إلى مجلس السلام في غزة".

- أذربيجان

قالت وزارة الخارجية في أذربيجان إن باكو سترسل كتاب الموافقة الرسمي إلى واشنطن وتتخذ الخطوات اللازمة في إطار الإجراءات المعمول بها.

- إسرائيل

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "نتنياهو قبل دعوة ترامب، وسينضم عضواً في المجلس الأعلى للسلام".

- الإمارات

قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان إن قرار الإمارات "يعكس أهمية التنفيذ الكامل لخطة السلام في غزة".

- المغرب

قالت الخارجية المغربية إن الملك محمد السادس "أشاد بالتزام ورؤية الرئيس دونالد ترامب للنهوض بالسلام، وأعلن الرد بالإيجاب على الدعوة".

- البحرين

قالت وزارة الخارجية البحرينية إن "قرار مملكة البحرين يأتي انطلاقاً من حرصها على الدفع قدمًا نحو التطبيق الكامل لخطة السلام"

- باكستان

قالت الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد قبلت دعوة الانضمام إلى "مجلس السلام" لتحقيق سلام دائم في غزة.

- بيلاروسيا

نشرت الرئاسة مقطع فيديو للرئيس لوكاشينكو وهو يوقع على وثيقة الانضمام، ونقلت عنه قوله إنه يأمل في المساهمة في تحقيق السلام في أوكرانيا.

دول ترفض الانضمام

- فرنسا

قال متحدث باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اللوائح الأساسية للمجلس تتجاوز غزة وتثير تساؤلات في ما يتعلق باحترام مبادئ الأمم المتحدة وهيكلها.

- إيطاليا

قالت صحيفة كورييري ديلا سيرا إن إيطاليا ترفض بسبب "مخاوف من أن ينطوي الانضمام إلى كيان سيقوده زعيم دولة واحدة على انتهاك للدستور".

- النرويج

قال مسؤول نرويجي إن "من المهم معرفة كيف يرتبط هذا المقترح بالبنى القائمة مثل الأمم المتحدة، وبالتزاماتنا الدولية".

- السويد

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون للصحافيين في دافوس الأربعاء إن بلاده لن تشارك في مبادرة "مجلس السلام".

- فنلندا

أعرب الرئيس الفنلندي عن اعتقاده بأن الأمم المتحدة هي أفضل منظمة للوساطة في السلام.

دول تتحفظ على تشكيل المجلس ولم تحسم موقفها

- الصين

قالت الصين إنها ستدافع عن النظام الدولي الذي تشكّل الأمم المتحدة "صلبه".

- كندا

قال مستشار رفيع المستوى لرئيس الوزراء الكندي "من المهم أن يكون لنا مقعد على الطاولة"، لكن مصدر حكومي أكد أن بلاده لن تدفع أموالاً لقاء الانضمام.

- ماليزيا

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن بلاده ستتخذ موقفاً حذراً تجاه "مجلس السلام"، معتبراً أن الأخير لا يمكن اعتباره حلاً معقولاً في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

- أوكرانيا

أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أنه يصعب عليه تخيل وجود أوكرانيا وروسيا في هذا المجلس أو في مجلس آخر.

دول تلقت دعوة

أكدت العديد من الدول تلقيها دعوة من الرئيس الأميركي للانضمام إلى مجلس السلام، لكنها لم تعلن موقفها حتى الآن، وأبرزها: روسيا، ألمانيا، بولندا، اليابان، ألبانيا، الأرجنتين، البرازيل، كازاخستان، المجر، الهند، باكستان، الأردن، قطر، أرمينيا، بريطانيا، أستراليا، النمسا، قبرص، اليونان، إندونيسيا، أيرلندا، هولندا، نيوزيلاندا، الباراغواي، البرتغال، رومانيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايلاند، أوزبكستان، فيتنام.