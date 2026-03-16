القائد السابق للحرس الثوري مستشاراً عسكرياً للمرشد الإيراني

- عيّن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي محسن رضائي مستشاراً عسكرياً، في ظل استمرار الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، مما يعكس أهمية رضائي كرمز عسكري بارز في إيران. - يأتي هذا التعيين في سياق مرحلة انتقالية بعد مقتل المرشد السابق علي خامنئي، حيث تم اختيار مجتبى خلفاً له، مما يعزز نفوذه في المؤسسة الدينية والعسكرية. - يتمتع المرشد الأعلى في إيران بسلطات واسعة، ويحرص مجتبى خامنئي على استمرارية مؤسسات الدولة، مؤكداً استمرار المسؤولين في أداء مهامهم.

عيّن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي مستشاراً عسكرياً وسط استمرار الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل في المنطقة في 28 فبراير/شباط الماضي. وأفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن رضائي، البالغ من العمر 71 عاماً، تولى المنصب بأمر مباشر من مجتبى خامنئي. وكان يحيى رحيم صفوي يشغل هذا المنصب في عهد علي خامنئي، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيغادر منصبه أم سيواصل مهامه في عهد مجتبى.

ويعد رضائي أحد أبرز رموز المؤسسة العسكرية في إيران، إذ شغل منصب القائد العام للحرس الثوري الإيراني لسنوات طويلة منذ ثمانينيّات القرن الماضي، قبل أن ينتقل إلى العمل السياسي ويتولى مناصب عدة في مؤسسات الدولة، بينها عضوية مجمع تشخيص مصلحة النظام ومواقع استشارية عليا، بحسب "فرانس برس".

ويأتي هذا التعيين في سياق مرحلة انتقالية في إيران بعد مقتل المرشد السابق علي خامنئي

في غارات أميركية إسرائيلية على طهران في أولى ساعات الحرب.

وأعلن مجلس خبراء القيادة الإيراني، الأحد قبل الماضي، اختيار مجتبى خامنئي زعيماً أعلى جديداً للبلاد خلفاً لوالده علي خامنئي، بعدما برز اسمه في مقدمة المرشحين لخلافته في المنصب، بعد سنوات قضاها في توطيد علاقات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني وتعزيز نفوذه في المؤسسة الدينية.

ويتمتع المرشد الأعلى في إيران بسلطات واسعة تتجاوز مؤسسات الدولة الأخرى، إذ يشرف على السياسات العامة، ويعد القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما يملك صلاحيات مؤثرة في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية. ورغم التغيير في رأس هرم السلطة، حرص المرشد الجديد على الإشارة إلى استمرارية مؤسسات الدولة، إذ أصدر بياناً أكد فيه أن المسؤولين الذين عُيّنوا خلال عهد والده سيواصلون أداء مهامهم.

ومجتبى خامنئي هو الابن الثاني للمرشد الراحل وأكثر انخراطاً في الشأن السياسي من إخوته الثلاثة. ورغم أن نظام الحكم في إيران يرفض فكرة التوريث، لكن لا يوجد نص دستوري يمنع ذلك، وظل اسم مجتبى خامنئي يتردد بقوة في أوساط إيرانية مرشحاً محتملاً لخلافة والده خلال السنوات الأخيرة.

(فرانس برس، العربي الجديد)