الفيليبين | انفجار قنبلة وضبط جسم مشبوه قبيل خطاب للرئيس

قبل ساعات على موعد الخطاب السنوي المقرر للرئيس فرديناند ماركوس في الفيليبين بشأن حال الأمة، انفجرت قنبلة يدوية الصنع قرب مدخل وزارة العدل الفيليبينية اليوم الاثنين، وفق ما أعلنه مسؤولون، قبل ساعات من العثور على جسم يُشتبه في أنه عبوة ناسفة لم تنفجر قرب مجلس الشيوخ. ووقع الانفجار بعد منتصف الليل بقليل، ولم يسفر عن سقوط ضحايا.

وقال قائد الشرطة الوطنية خوسيه ميلينسيو نارتاتيز جونيور للصحافيين اليوم، إنّ هناك "احتمالاً كبيراً بأن (الحادثتين) بعضهما على صلة ببعض". وأفاد بأنه رغم أن الشرطة وضعت خططاً للطوارئ للتعامل مع "تهديدات بوجود قنابل وتفجيرات فعلية وغيرها... إلا أن شيئاً ما أفلت من إجراءاتنا وانفجر أمام مبنى وزارة العدل". ولم يتضح بعد حجم الانفجار الذي وقع. وقال الناطق باسم شرطة مانيلا فيليب إنيس لوكالة فرانس برس: "ما زالنا نحقق، لذا لا يمكننا تقديم تفاصيل لكم عن حجم الانفجار".

A bomb disposal team from the Pasay City Police Station safely neutralized a suspected improvised explosive device (IED) found near the Senate of the Philippines along Diokno Boulevard on Monday morning, says NCRPO.



Authorities recovered explosive components, including a… pic.twitter.com/FoU5ReGSwr — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) July 27, 2026

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام في الفيليبين ما بدا أنه الزجاج الأمامي لإحدى المركبات، والذي تصدّع بفعل الانفجار، إضافة إلى كمية محدودة من الحطام. وقالت الشرطة في تقرير إن سائق شاحنة عثر على الجسم المشتبه في كونه عبوة ناسفة قرب مجلس الشيوخ على شارع عند المبنى قبيل الساعة 8:30 صباحاً (00:30 بتوقيت غرينيتش)، وأبلغ أفراد الأمن بالأمر. وقام أفراد مدرَّبون على التعامل مع الذخائر والمتفجرات بإزالة مواد من الموقع، شملت صاعق تفجير وساعة ووعاء يحتوي على "مسحوق بني" لإخضاعها للفحص.

ورفضت الناطقة باسم الشرطة الإقليمية هيزل أسيلو تقدير حجم الانفجار الذي كان لينجم عن تفجير الجسم. يأتي خطاب ماركوس المرتقب اليوم، على وقع تصاعد التوتر السياسي في وقت تخضع نائبة الرئيس سارة دوتيرتي لمحاكمة بغرض عزلها، بينما أثارت أيضا فضيحة فساد مرتبطة بمشروعات وهمية لمكافحة الفيضانات اضطراباً واسعاً في أوساط الناخبين. وتُتهم دوتيرتي بإساءة استخدام أموال عامة وتكوين ثروة غير مبررة، وتهديد حياة الرئيس فرديناند ماركوس الابن، والسيدة الأولى ورئيس سابق لمجلس النواب. وتنفي دوتيرتي ارتكاب أي مخالفات، وتؤكد أن إجراءات عزلها لها دوافع سياسية. وتظهر استطلاعات الرأي أن دوتيرتي تُعد من أبرز المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقررة في 2028، لكن صدور حكم بإدانتها قد يبدد طموحاتها الرئاسية.

(فرانس برس، العربي الجديد)