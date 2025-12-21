الفصائل العراقية في مفترق طرق: "حزب الله" و"النجباء" ضد حصر السلاح

توالت خلال اليومَين الماضيَين إعلانات فصائل عراقية عن موافقتها على حصر السلاح بيد الدولة، في ما بدا تحولاً واضحاً بنهجها، وذلك في خضم الأزمة الناشئة حول هذا الملف في حوارات تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً بعد تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على العراق، في حال سيطرة هذه الفصائل على المشهد.

ويرى مراقبون أن هذا التحول الجزئي، الأول من نوعه منذ سنوات، يفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول جديته، وحدوده، وما إذا كان يمثل بداية مسار جديد أم مجرد تكتيك سياسي فرضته ضغوط داخلية وإقليمية ودولية.

لكن إعلان بعض الفصائل المسلحة نيّتها نزع السلاح والانخراط في العمل السياسي، قابله تمسك فصائل أخرى بخيار السلاح. ويثير الانقسام داخل الفصائل المسلحة مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الاستقرار السياسي والأمني في العراق، في ظل نظام سياسي هش، واقتصاد مثقل بالأزمات، ومجتمع يطالب بحصر السلاح بيد الدولة وبناء مؤسّسات قادرة على فرض القانون.

ويرى مراقبون أن تخلي الفصائل عن السلاح قد يسهم في تقليل منسوب العنف وفتح نافذة لإعادة ضبط العلاقة بين الدولة والقوى المسلحة، فيما يحذر آخرون من أن استمرار السلاح بيد فصائل رافضة لهذا المسار قد يكرس ازدواجية السلطة ويقوض أي جهود إصلاحية حقيقية.

وأعلن قادة فصائل بارزة في العراق خلال اليومَين الماضيَين الموافقة على حصر السلاح، من بينهم زعيم "كتائب الإمام علي" شبل الزيدي، وزعيم حركة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، وأيضاً زعيم فصيل "أنصار الله الأوفياء"، حيدر الغراوي، فضلاً "كتائب سيد الشهداء"، عدا عن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وتلا ذلك، إعلان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، مساء أمس السبت، عن استجابة الفصائل المسلحة لحصر السلاح بيد الدولة.

وقال زيدان في بيان "نشكر قادة الفصائل على الاستجابة لنصيحته المقدمة إليهم بخصوص التعاون معاً لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري".

واعتبر الباحث في الشؤون العراقية السياسية جاسم الغرابي لـ"العربي الجديد"، أن "إعلان بعض الفصائل العراقية التوجه نحو العمل السياسي يمثل تطوراً لافتاً، لكن لا يمكن فصله عن سياق الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة، ولا عن متطلبات تشكيل الحكومة الجديدة، التي تضع ملف حصر السلاح بيد الدولة في صدارة أولوياتها المعلنة".

وبعد بيان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان بساعات قليلة، أعلنت كل من كتائب حزب الله وحركة النجباء أبرز الفصائل العراقية المسلحة رفضها نزع وتسليم السلاح، مؤكدة خيار حمل السلاح والمقاومة في ظل وجود القوات الأجنبية داخل الأراضي العراقية، بحسب بيانات رسمية لها.

وقال الغرابي إن "إصرار فصائل أخرى على التمسك بالسلاح بوصفه أداة تأثير سياسي وأمني، يكرس حالة الانقسام داخل المنظومة المسلحة نفسها، ويضع الدولة أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في إدارة التحول السياسي من جهة، ومنع انزلاق الخلافات إلى توترات أمنية من جهة أخرى".

وأضاف أن "انتقال الفصائل إلى العمل السياسي، إذا لم يكن مقروناً بخطوات عملية واضحة، مثل فك الارتباط التنظيمي والعسكري، والالتزام بالقانون والدستور، قد يتحول إلى إعادة تموضع أكثر مما هو اندماج حقيقي في العملية السياسية".

وتابع أن "الحكومة الجديدة ستكون أمام اختبار حاسم، يتمثل في قدرتها على تحويل هذه الإعلانات إلى مسار وطني شامل، يقوم على حصر السلاح بيد المؤسّسات الرسمية، وبناء توازن سياسي لا يعتمد على القوة المسلحة"، محذراً من أن فشل هذا المسار قد يفتح الباب أمام مزيد من الانقسام، ويضعف ثقة الشارع بأي وعود إصلاحية.

وكثفت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة رسائلها السياسية والدبلوماسية الموجهة إلى بغداد، من خلال سلسلة تصريحات ومقابلات رفيعة المستوى مع قيادات عراقية، ترجمت على أنها رغبة واضحة في التأثير بمسار تشكيل السلطة العراقية قبل استقرار التوازنات النهائية داخل البرلمان. وكشف هذا التوقيت الحساس للتحركات قلقاً أميركياً من احتمال تشكل حكومة ذات نفوذ واضح لقوى السلاح.