الفاتيكان يؤكد زيارة البابا للجزائر في 13 إبريل المقبل

- سيقوم البابا لاوون الرابع عشر بزيارة تاريخية إلى الجزائر في 13 إبريل، وهي أول زيارة بابوية منذ استقلال الجزائر عام 1962، لتعزيز العلاقات بين الجزائر والفاتيكان. - تشمل الزيارة العاصمة الجزائرية ومدينة عنابة، حيث سيزور البابا كنيسة السيدة الأفريقية وكنيسة القديس أوغسطينوس، مع التركيز على الأماكن المرتبطة بالقديس أوغسطينوس. - تستعد الجزائر بشكل مكثف لاستقبال البابا، مع اجتماعات أمنية واحتفالات تخلد ذكرى مقتل أعضاء الكنيسة، مما يعكس رغبة في تعزيز الحوار بين العالمين المسيحي والإسلامي.

أكد الفاتيكان أن البابا لاوون الرابع عشر سيزور الجزائر في 13 إبريل/ نيسان المقبل، ضمن جولة تشمل عددًا من الدول الأفريقية، استجابةً لدعوة رسمية كان قد وجهها له الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

في يوليو/ تموز الماضي، وهي أول زيارة من نوعها يقوم بها البابا ل لجزائر منذ استقلالها عام 1962، فيما لم يُكشَف عن كامل تفاصيل الزيارة.

وسيزور بابا الفاتيكان الأرض التي ولد وعاش فيها القديس أوغسطينوس في الجزائر. ومنذ تنصيبه على رأس البابوية في مايو/ أيار 2025، أعلن البابا، لمرتين، أنه من أتباع هذا القديس، وأنه يتمنى زيارة المنطقة التي عاش فيها.

وأفاد بيان الفاتيكان، اليوم الأربعاء، أنه "تلبيةً لدعوة رؤساء الدول المعنيين والسلطات الكنسية، سيقوم قداسة البابا لاوون الرابع عشر بزيارة رسولية للجزائر في الفترة بين 13 و15 إبريل" المقبل، حيث ستكون الجزائر أول محطة للبابا، الذي سيزور أيضًا الكاميرون وأنغولا وغينيا الاستوائية وإسبانيا وإمارة موناكو.

وتشمل زيارة البابا للجزائر كلًا من العاصمة الجزائرية، حيث توجد كبرى الكنائس في الجزائر، كنيسة السيدة الأفريقية التي تنتصب على هضبة في أعالي العاصمة فوق حي باب الواد الشعبي الشهير، ومدينة عنابة التي توجد فيها كنيسة القديس أوغسطينوس. وأكد بيان الفاتيكان الصادر اليوم أنه "سيُعلَن برنامج الزيارة في الوقت المناسب".

وتزامنا مع إعلان الفاتيكان عن زيارة البابا، أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون عقد اجتماعا لتقييم عمل اللجنة المكلفة بالتحضير للزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان إلى الجزائر. وضم الاجتماع وزراء الشؤون الدينية والأوقاف، والثقافة، والداخلية، وناب عن وزير الخارجية أحمد عطاف الموجود في واشنطن الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس ماقرمان. وحضر هذا الاجتماع قادة الأجهزة الأمنية، الاستخبارات بأفرعها والدرك والشرطة، لوضع خطط تأمين مسار تحرك البابا خلال فترة وجوده في الجزائر.

ورحب بيان للرئاسة الجزائرية بإعلان دولة الفاتيكان عن قيام البابا بزيارة رسمية إلى الجزائر، وأكدت أن هذه الزيارة "ستمكن من تمتين روابط الصداقة والثقة والتفاهم التي تجمع بين الجزائر ودولة الفاتيكان وستفتح بلا شك آفاقا جديدة للتعاون تعكس إيمانهما المتبادل بضرورة بناء عالم يسوده السلم وقيم الحوار والعدالة، في مجابهة مختلف التحديات الراهنة التي تواجه البشرية".

وكان السفير الجديد لحاضرة الفاتيكان في الجزائر، خافيير هيريرا كورونا، قد أكد عقب تقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس تبون في التاسع من فبراير/ شباط الجاري أن هناك زيارة مقررة يقوم بها البابا للجزائر، وقال إن هذه الزيارة "لها أهمية وستساهم في تعزيز علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين الجزائر وحاضرة الفاتيكان، وتعزيز روابط الصداقة والاحترام المتبادل القائم بين الجزائر والكرسي الرسولي منذ أزيد من 50 عامًا".

وتأتي هذه الزيارة، التي يجري التحضير لها منذ فترة، بعد دعوة كان قد وجهها تبون إلى البابا لاوون الرابع عشر، خلال زيارة تبون للفاتيكان في 24 يوليو الماضي، على هامش مشاركته في قمة مجموعة الدول السبع في روما. وكان تبون قد أهدى البابا غصن زيتون من شجرة غرسها القديس أوغسطينوس، وما زالت قائمة حتى الوقت الحالي في الدير الذي كان يتعبد فيه في منطقة سوق أهراس شرقي الجزائر.

وخلال رحلة عودته من زيارته للبنان في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الاول الماضي، أعلن البابا، في مؤتمر صحافي عقده على متن الطائرة، أنه "يتمنى التوجه إلى الجزائر لزيارة أماكن حياة القديس أوغسطينوس، وأيضًا لمواصلة موضوع الحوار وبناء جسور بين العالم المسيحي والعالم الإسلامي، وشخصية القديس أوغسطينوس تساعد كثيرًا كجسر، لأنه يحظى في الجزائر باحترام كبير ابنًا لهذه الأرض".

وتحضر أسقفية الجزائر، بمناسبة زيارة البابا، لإقامة احتفالية لإحياء ذكرى مقتل تسعة عشر شخصًا من أعضاء الكنيسة في الجزائر خلال الأزمة الأمنية الدامية التي شهدتها الجزائر في التسعينيات، بينهم الرهبان السبعة الذين اختطفتهم جماعة مسلحة في منطقة تيبحيرين بولاية المدية، على بعد 120 كيلومترًا جنوب العاصمة، والذكرى المئوية الثانية لولادة الكاردينال لافيجري، مؤسس الآباء البيض في الجزائر، بحسب ما ذكره رئيس أساقفة الجزائر جان بول فيسكو في حوار مع موقع الفاتيكان.