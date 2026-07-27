الغنوشي يغادر المستشفى نحو السجن ووضع الشابي مقلق

- عودة الغنوشي إلى السجن بعد تعافيه من وعكة صحية: أكد صهره رفيق عبد السلام مغادرته المستشفى وسط قلق عائلته والأوساط السياسية بسبب غياب المعلومات حول حالته الصحية. - انتقادات لظروف اعتقال الغنوشي: هيئة الدفاع تعتبر منع زيارته انتهاكاً لحقوقه الأساسية، مشيرة إلى غموض حول مكانه ووضعه الصحي، مما يشكل مخالفة للقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية. - مطالبات بالكشف عن الوضع الصحي للمعتقلين السياسيين: جبهة الخلاص الوطني تدعو السلطات التونسية لتحمل المسؤولية وكشف حقيقة الوضع الصحي للغنوشي والشابي لطمأنة عائلتيهما والرأي العام.

أكد صهر رئيس "حركة النهضة" في تونس راشد الغنوشي، الوزير السابق رفيق عبد السلام، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" اليوم الاثنين، مغادرة الغنوشي المستشفى، والعودة به إلى سجنه في المرناقية بعد تماثله للشفاء. وقال عبد السلام إن حالة من القلق والحيرة سادت عائلته والأوساط السياسية في ظل غياب أي معطيات عن حالته، مضيفاً أن الغنوشي عانى من وعكة صحية في الفترة الأخيرة خضع إثرها للعلاج.

واعتبر أن هذا الأمر طبيعي في ظل ارتفاع درجات الحرارة وسنّه المتقدمة (85 عاماً)، مشيراً إلى أن رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي (82 عاماً)، يعاني بدوره من صعوبات صحية، ويخضع للعلاج، ومشدداً على أن الأنسب عدم بقائهما في السجن. وقبيل تأكيد صهره نقله من المستشفى إلى السجن، كانت هيئة الدفاع عن الغنوشي قد أكدت في بيان لها اليوم الاثنين، أنه مضى 11 يوماً من الإخفاء القسري له. وقالت إنه في ظل معلومات متضاربة حول وضعيته ومكان وجوده، لم يتمكن أي من محاميه أو أفراد عائلته من زيارته أو التواصل معه، في ظل غياب أي توضيح رسمي بشأن مكان وجوده أو وضعه الصحي.

وقالت الهيئة إن هذا المنع، خاصة بالنظر إلى سنه المتقدمة ووضعه الصحي، يمثل حلقة جديدة من حلقات التنكيل به وانتهاكاً لحقوقه الأساسية كمعتقل، وفي مقدمتها حقه في الاتصال بمحاميه وعائلته والحصول على الرعاية الصحية المناسبة. وتابعت أن هذا الغموض يشكل مخالفة صريحة للقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية.

وأكدت جبهة الخلاص الوطني بتونس، في بيان مساء أمس الأحد، أنها "تتابع بقلق" الأنباء المتداولة بشأن الوضع الصحي للغنوشي والشابي، وحمّلت السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حالة الغموض التي تحيط بالأوضاع الصحية لبعض المعتقلين السياسيين. ودعت إلى "كشف حقيقة الوضع الصحي لكل من الغنوشي والشابي، بما ينهي حالة الجدل ويطمئن عائلتيهما والرأي العام".

وبعد اعتقاله في 17 إبريل/ نيسان 2023 ضمن حملة شنّتها السلطات ضد المعارضة ونشطاء الرأي، خاض الغنوشي إضراباً عن الطعام في السابق للتعبير عن رفضه "المحاكمات غير العادلة والأحكام الجائرة ومن أجل سلطة قضائية مستقلة"، وقاطع أغلب جلسات المحاكمات. وسبق أن صدرت أحكام عدّة بحق راشد الغنوشي من بينها السجن 22 عاماً في قضية "التخابر"، و5 سنوات في "ملف التمويل الأجنبي"، و14 سنة في قضية "التآمر على أمن الدولة"، فيما يصل مجموع الأحكام التي صدرت ضده حتى اليوم إلى أكثر من 70 سنة.