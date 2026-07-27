الغنوشي يغادر المستشفى بعد تعليقه إضراباً عن الطعام ووضع الشابي مقلق

- عاد راشد الغنوشي إلى السجن بعد تعليق إضرابه عن الطعام، الذي بدأه احتجاجاً على عزله التام وحرمانه من الزيارات، مما أثار قلق عائلته والأوساط السياسية حول حالته الصحية. - هيئة الدفاع عن الغنوشي عبّرت عن قلقها إزاء العزل والحرمان الذي تعرض له، محملة السلطات المسؤولية عن تدهور حالته الصحية، ودعت إلى الإفراج الفوري عنه وعن المعتقلين السياسيين الآخرين. - أحمد نجيب الشابي يعاني من تدهور صحي بسبب ظروف الاحتجاز، وعائلته حملت السلطات التونسية المسؤولية، بينما دعت جبهة الخلاص الوطني إلى كشف حقيقة الوضع الصحي له وللغنوشي.

عاد رئيس "حركة النهضة" في تونس، راشد الغنوشي، اليوم الاثنين، إلى سجنه بعد تعليقه إضراباً عن الطعام، إذ أكد صهره الوزير السابق رفيق عبد السلام، لـ"العربي الجديد، مغادرة الغنوشي المستشفى، والعودة به إلى سجنه في المرناقية. وقال عبد السلام إن حالة من القلق والحيرة سادت عائلته والأوساط السياسية في ظل غياب أي معطيات عن حالته، مضيفاً أن الغنوشي عانى من وعكة صحية في الفترة الأخيرة خضع إثرها للعلاج. واعتبر أن هذا الأمر طبيعي في ظل ارتفاع درجات الحرارة وسنّه المتقدمة (85 عاماً)، مشيراً إلى أن رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي (82 عاماً)، يعاني بدوره من صعوبات صحية، ويخضع للعلاج، ومشدداً على أن الأنسب عدم بقائهما في السجن.

إضراب عن الطعام

في غضون ذلك تمكّنت هيئة الدفاع عن الغنوشي من زيارته اليوم بسجن المرناقية، موضحة في بيان أنه جرت إعادته إلى السجن المدني بالمرناقية بعد فترة من الإقامة بالمستشفى. وبيّنت الهيئة أن الغنوشي ورغم دقة وضعه الصحي، أفاد بأنه احتجاجاً على عزله التام عن العالم الخارجي وحرمانه من حقه في تلقي زيارات محاميه وأفراد عائلته خلال فترة إقامته في المستشفى، دخل في إضراب عن الطعام، ما أدى إلى سوء حالته الصحية، ولم يعلّق إضرابه إلا بعد تلقيه تعهّداً بالسماح له مجدداً بهذه الزيارات. وأكدت الهيئة أن الزيارات لم تُتح فعلياً إلا بعد إعادته إلى سجن المرناقية ظهر اليوم، بما يؤكد أنه ظل طوال فترة وجوده بالمستشفى محروماً من التواصل مع محاميه وعائلته، ومعزولاً بصورة كاملة عن العالم الخارجي، دون تمكينه حتى من الاطلاع على الصحف، أو متابعة الأخبار في الحدود المتاحة لبقية المساجين.

وعبّرت هيئة الدفاع عن بالغ انشغالها إزاء ما تعرّض له الغنوشي من عزل وحرمان من أبسط حقوقه القانونية والإنسانية، محملة السلطات المسؤولية كاملة عن الآثار الصحية والنفسية الناجمة عن هذه الممارسات، وعن كل ما لحق به من معاناة خلال فترة وجوده بالمستشفى. وذكّرت الهيئة بأن الغنوشي قد نُقل إلى المستشفى خمسة مرات خلال الشهر الماضي، "ما يعكس بوضوح التدهور المتواصل لوضعه الصحي، وتأثير ظروف السجن والارتفاع الشديد في درجات الحرارة على سلامته، بما قد يشكل تهديداً جدياً لحياته". ودعت إلى الإفراج الفوري عنه وعن رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، الذي "تشهد حالته الصحية بدورها تدهوراً مقلقاً نتيجة ظروف الاحتجاز والحرارة المرتفعة"، وعن جميع المعتقلين السياسيين. وكانت هيئة الدفاع عن الغنوشي قد أكدت في بيان سابق اليوم، أنه مضى 11 يوماً من الإخفاء القسري للغنوشي.

الشابي في وضع صحي مقلق

في غضون ذلك، وعلى أثر زيارات المحامين اليوم، لأحمد نجيب الشابي بسجن المرناقية، فقد أكدت عائلته أنه خلال وجوده، أمس الأحد، في ساحة السجن، تعرّض إلى نوبة ضيق في التنفس، وإرهاق شديد بفعل الحرارة المرتفعة، مضيفة أنه بعد معاينته من قبل الإطار شبه الطبي والإطار الطبي تبيّن تسجيل ارتفاع في دقات القلب. وأوضحت أن ذلك دفعه إلى اتخاذ قرار بعدم الخروج إلى الساحة إلى حين حلول شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، تفادياً لأي مضاعفات صحية قد تنجم عن التعرّض للحرارة المرتفعة. وحملت العائلة في بيان اليوم، منظومة الحكم ورئيس الدولة (قيس سعيّد) المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على حالته الصحية أو أي مكروه قد يصيبه نتيجة ظروف الاحتجاز، وعدم توفير الظروف الكفيلة بحماية صحته وسلامته.

وكانت جبهة الخلاص الوطني بتونس، قد أكدت في بيان مساء أمس الأحد، أنها "تتابع بقلق" الأنباء المتداولة بشأن الوضع الصحي للغنوشي والشابي، وحمّلت السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حالة الغموض التي تحيط بالأوضاع الصحية لبعض المعتقلين السياسيين. ودعت إلى "كشف حقيقة الوضع الصحي لكل من الغنوشي والشابي، بما ينهي حالة الجدل ويطمئن عائلتيهما والرأي العام".

يُذكر أنه بعد اعتقاله في 17 إبريل/ نيسان 2023 ضمن حملة شنّتها السلطات ضد المعارضة ونشطاء الرأي، خاض الغنوشي إضراباً عن الطعام في السابق للتعبير عن رفضه "المحاكمات غير العادلة والأحكام الجائرة ومن أجل سلطة قضائية مستقلة"، وقاطع أغلب جلسات المحاكمات. وسبق أن صدرت أحكام عدّة بحق راشد الغنوشي من بينها السجن 22 عاماً في قضية "التخابر"، و5 سنوات في "ملف التمويل الأجنبي"، و14 سنة في قضية "التآمر على أمن الدولة"، فيما يصل مجموع الأحكام التي صدرت ضده حتى اليوم إلى أكثر من 70 سنة.