الغنوشي يضرب عن الطعام رفضاً للمحاكمات غير العادلة

- راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة في تونس، بدأ إضرابًا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام احتجاجًا على المحاكمات غير العادلة، استجابة لدعوة المحامي العياشي الهمامي. - الغنوشي، المعتقل منذ أبريل 2023، يدعم توحيد القوى المعارضة لاستعادة المسار الديمقراطي، ويشارك في الإضرابات التضامنية رغم تقدمه في السن. - جبهة الخلاص الوطني تؤكد تضامنها مع المعتقلين السياسيين، وتدعم الإضراب الرمزي عن الطعام احتجاجًا على سياسات تجريم العمل السياسي والكلمة الحرة.

أكدت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي دخوله في إضراب عن الطعام تلبية لنداء المحامي العياشي الهمامي الذي دعا من سجنه المعتقلين السياسيين والنشطاء إلى الدخول في إضراب جماعي بدءاً من اليوم الاثنين.

وأضافت هيئة الدفاع أن الغنوشي، المعتقل منذ 17 إبريل/نيسان 2023 ضمن حملة شنتها السلطات ضد المعارضة ونشطاء الرأي، قرر الإضراب عن الطعام مدة ثلاثة أيام من 22 إلى 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، للتعبير عن رفضه المحاكمات غير العادلة والأحكام الجائرة ومن أجل سلطة قضائية مستقلة.

وقال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة بلقاسم حسن، لـ"العربي الجديد"، إن الغنوشي يساند جل التحركات النضالية ومن ضمنها إضراب عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، مضيفاً: "اليوم قرر الالتحاق بالإضراب الذي دعا إليه العياشي الهمامي". وأضاف أن الغنوشي يدعم توحيد القوى المعارضة للانقلاب جهودها لاستعادة المسار الديمقراطي. وبيّن أن الغنوشي ورغم سنه المتقدم (84 عاماً)، إلا أنه خاض جل إضرابات الجوع التضامنية وشارك فيها سواء كانت فردية أو جماعية.

ولفت أيضاً إلى دخول القيادي في حركة النهضة سيد الفرجاني في إضراب عن الطعام، مبيناً أنهم يساندون مطالب المعتقلين السياسيين بالعدالة. وأكدت جبهة الخلاص الوطني، في بيان لها الاثنين، تضامنها مع جميع المعتقلين "الذين حوّلوا زنازينهم إلى ساحات نضال ضد الاستبداد، واحتجاجاً على سياسات تجريم العمل السياسي والمدني والكلمة الحرة"، مؤكدة "مساندتها الإضراب التّضامني الرمزي عن الطعام اليوم الاثنين"، ومشاركة عدد من أعضاء هيئتها التنفيذيّة وأنصارها فيه.