العليمي يعيّن قيادة جديدة لقوات "درع الوطن" ويشيد بجاهزية الجيش

- أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قرارات بتعيين العميد بسام محضار قائداً عاماً لقوات "درع الوطن" وترقيته إلى لواء، والعميد عبد الرحمن اللحجي رئيساً لأركان القوات، في إطار تعزيز القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين بدعم سعودي. - يُعتبر بسام المحضار شخصية عسكرية بارزة، قاد عمليات مهمة في عدن والساحل الغربي، ويتميز بالانضباط والالتزام بالشرعية الدستورية، وهو من رموز التيار السلفي. - تأسست قوات "درع الوطن" في 2023 كقوة احتياطية للقائد الأعلى، بدعم سعودي، وتضم مقاتلين من خلفيات قبلية وسلفية، وتهدف لإعادة توحيد القرار العسكري وتقليص التعدد في مراكز القوة.

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، اليوم السبت، قرارين جمهوريين قضيا بتعيين قيادة جديدة لقوات "درع الوطن"، في خطوة تعكس توجهاً لإعادة ترتيب هذه القوة العسكرية وتعزيز حضورها ضمن التشكيلات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، نص القرار رقم (57) لسنة 2026 على تعيين العميد بسام محضار أحمد علي الصانبي قائداً عاماً لقوات "درع الوطن"، مع ترقيته إلى رتبة لواء، فيما قضى القرار رقم (58) بتعيين العميد عبد الرحمن صالح حسن اللحجي رئيساً لأركان القوات، مع احتفاظه بمنصبه قائداً للواء الرابع مشاة، وترقيته إلى رتبة لواء.

وأفادت القرارات بأن العمل بها يبدأ من تاريخ صدورها، على أن تُنشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. في سياق متصل، أجرى العليمي اتصالين هاتفيين بكل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، للاطلاع على مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة وتهنئة منتسبيها بمناسبة عيد الفطر، مشيداً بما وصفه بـ"الصمود" في مواجهة جماعة الحوثيين. كما أكد التزام الدولة برعاية الجرحى وأسر القتلى، مجدداً الإشادة بالدعم السعودي للحكومة اليمنية.

ويُعد العميد بسام المحضار، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان قوات "درع الوطن"، أحد أبرز الرموز العسكرية والميدانية التي ارتبط اسمها بملف المقاومة والتحرير في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، حيث برز دوره القيادي بشكل جلي منذ مطلع عام 2015 قائداً ومؤسساً لما عُرف بـ"لواء المحضار". وقد شكلت قواته رقماً صعباً في معادلة الدفاع عن مدينة عدن، وتحديداً في جبهات مديرية الشيخ عثمان والمناطق المحيطة بها، قبل أن يتم دمج هذه القوات رسمياً ضمن قوام القوات المسلحة للحكومة اليمنية تحت مسمى اللواء الثالث مشاة، وهو ما منحه صفة رسمية عززت حضوره في المشهد العسكري التابع لوزارة الدفاع.

وتمتد السيرة الميدانية للمحضار إلى خارج حدود عدن، إذ شارك في قيادة عمليات عسكرية واسعة النطاق في جبهات الساحل الغربي وصولاً إلى محيط مدينة الحديدة، بالإضافة إلى حضوره القيادي في جبهات المناطق الحدودية مثل "البقع"، ما جعله يحظى بثقة واسعة لدى قيادة التحالف العربي والقوى المحلية على حد سواء. وتتسم شخصيته بالانضباط العسكري والحرص على العمل الصامت بعيداً عن صخب المنصات الإعلامية، مع التأكيد الدائم في مسيرته على مرجعية الدولة والشرعية الدستورية في جميع التحركات الميدانية التي يقودها.

وينحدر المحضار من منطقة يافع بمحافظة لحج، ونشأ في مديرية الشيخ عثمان بعدن، ويُعد واحداً من أبرز رموز التيار السلفي، حيث درس سابقاً في مركز دار الحديث السلفي في منطقة دمّاج بمحافظة صعدة شمالي البلاد. وتأتي هذه التعيينات في سياق إعادة هيكلة مستمرة للتشكيلات العسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، حيث برزت قوات "درع الوطن" منذ تأسيسها في عام 2023 كواحدة من أبرز القوى العسكرية الجديدة خارج البنية التقليدية لوزارتي الدفاع والداخلية.

وقد نص قرار إنشائها على أن تكون بمثابة "احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة"، وهو توصيف يمنحها وضعاً خاصاً ضمن هيكل القيادة العسكرية، ويجعل ارتباطها المباشر برئاسة مجلس القيادة الرئاسي بعيداً عن التسلسل التقليدي للجيش. وتحظى هذه القوات بدعم سعودي واسع، إذ جرى تشكيلها وتدريبها وتسليحها وتمويلها من قبل الرياض، في إطار دورها الإقليمي في دعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين. ويُنظر إلى "درع الوطن" باعتبارها إحدى أدوات إعادة التوازن العسكري في مناطق نفوذ الحكومة، خصوصاً في ظل تعدد التشكيلات المسلحة ذات الولاءات المختلفة.

ولا تتوفر إحصاءات رسمية دقيقة بشأن قوام هذه القوات نتيجة استمرار عمليات التجنيد، غير أن تقديرات سابقة تشير إلى أن عدد أفرادها قد يصل إلى نحو 50 ألف مقاتل، موزعين على ما يقارب 20 لواءً عسكرياً. وتتخذ من منطقة الوديعة الحدودية مع السعودية مركزاً رئيسياً للتدريب، فيما تنتشر وحداتها في عدد من المحافظات، بينها عدن ومأرب والجوف وشبوة وحضرموت والمهرة.

وتضم "درع الوطن" مزيجاً من المقاتلين ذوي الخلفيات القبلية والسلفية، وتتميز بعدم رفعها أعلاماً سياسية، سواء علم الجمهورية اليمنية أو أعلام الانفصال، رغم إعلانها الالتزام بوحدة البلاد، وهو ما يعكس محاولة لتقديمها كقوة عسكرية ذات طابع وطني جامع في بيئة تتسم بالاستقطاب الحاد. ويرى مراقبون أن إعادة ترتيب قيادة هذه القوات قد تكون جزءاً من جهود أوسع لتوحيد القرار العسكري وتقليص حالة التعدد في مراكز القوة داخل المعسكر المناهض للحوثيين، في وقت لا تزال فيه جبهات القتال تشهد حالة من الجمود النسبي، مع استمرار التوترات السياسية والعسكرية في عدة مناطق.