العليمي يعلن استئناف تصدير النفط ويدعو لإنهاء سيطرة الحوثيين

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الاثنين إلى "التحام وطني شامل خلف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة جماعة الحوثيين"، معلناً في الوقت نفسه بدء العمل على استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته إلى دفع الرواتب وتحسين الخدمات العامة. وقال العليمي، في بيان موجه إلى اليمنيين، إن "الوقت قد حان لإنهاء المعاناة التي صنعتها المليشيات الحوثية"، داعياً مختلف القوى السياسية والقبلية والمجتمعية إلى الالتفاف حول مشروع الدولة والجمهورية، ودعم القوات الحكومية في ما وصفها بـ"معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب".

وأضاف أن الحكومة ستعمل على استئناف تصدير النفط "بكل الوسائل ابتداءً من اليوم"، مشيراً إلى أن عائدات التصدير ستُخصص للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف الرواتب وتحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. واتهم العليمي جماعة الحوثيين باستغلال معاناة اليمنيين لخدمة "أجندة النظام الإيراني"، قائلاً إن السنوات الماضية أثبتت أن الأزمة التي تعيشها البلاد "لم تكن قدراً محتوماً، وإنما نتيجة مباشرة لانقلاب المليشيات الحوثية". كذلك دعا السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة إلى عدم الانخراط في ما وصفه بـ"خطابات التحريض"، وحثهم على دعم مشروع الدولة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآلية التي ستتبعها الحكومة لضمان توجيه عائدات النفط نحو دفع الرواتب وتحسين الخدمات؟ ما هي الإجراءات العسكرية والأمنية والاقتصادية التي أقرها مجلس الدفاع الوطني لدعم جاهزية مؤسسات الدولة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي بيانه، قال رئيس مجلس القيادة إن الحكومة لم تتوقف عن السعي إلى السلام وتخفيف معاناة المواطنين، وإنها تعاملت "بإيجابية" مع الجهود الإقليمية والدولية، بما في ذلك تشغيل مطار صنعاء عبر الناقل الوطني، لكنه اتهم الحوثيين برفض المبادرات المطروحة والسعي إلى فرض رحلات إيرانية "خارج سيادة الدولة". كما أشار إلى أن الحكومة التزمت خلال الفترة الماضية "أعلى درجات ضبط النفس" عقب الهجمات التي استهدفت منشآت تصدير النفط، مؤكداً أن السعودية استجابت لطلب دعم عاجل للموازنة العامة للدولة بعد توقف الصادرات النفطية.

ويأتي خطاب العليمي بعد ساعات من اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الوطني في الرياض، أقر خلاله حزمة إجراءات عسكرية وأمنية واقتصادية لدعم جاهزية مؤسسات الدولة، في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين على خلفية أزمة الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء، وتبادل الاتهامات بشأن مسؤولية تعثر جهود السلام.

وترأس العليمي الاجتماع بحضور أعضاء المجلس وكبار المسؤولين في السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث ناقش المجتمعون جهوزية القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية للتعامل مع ما اعتبروه تصعيداً من جانب الحوثيين، إضافة إلى حشد الإمكانات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

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وشدّد الاجتماع على "التزام الحكومة بأقصى درجات ضبط النفس وقواعد القانون الدولي، مع الحرص على تجنيب المدنيين أي تبعات إضافية"، معلناً إقرار تدابير إضافية على المستويات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإدارية لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة في مواجهة مختلف السيناريوهات.

وفي الجانب الاقتصادي، أعاد المجلس التأكيد على أهمية استئناف تصدير النفط، الذي توقف منذ تعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات بطائرات مسيّرة تبنتها جماعة الحوثيين أواخر عام 2022، معتبراً أن عائدات النفط تمثل مورداً أساسياً لتمويل الرواتب والخدمات العامة.

في المقابل، صعّد رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، مهدي المشاط، من لهجته تجاه السعودية، معتبراً أن "سلوك النظام السعودي خلال الفترة الماضية وإصراره على حصار شعبنا أثبت أنه لا نية لديه في إحلال السلام". وأضاف، في تصريحات بثتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، أن الحوثيين يحتفظون بـ"الحق الكامل في اتخاذ ما يرونه من إجراءات تنهي الحصار"، بعد "استنفاد كل جهود السلام".

واتهم المشاط السعودية بالوقوف وراء ما وصفه بـ"الحصار" المستمر منذ سنوات، مشيراً إلى أن "العدوان على مطار صنعاء الدولي تصرف أهوج ومدان وسيدفع العدو السعودي ثمنه"، في إشارة إلى الضربات التي استهدفت المطار أخيراً، عقب أزمة الطائرة الإيرانية التابعة لشركة "ماهان إير" والتصعيد المتبادل بشأن الرحلات الجوية إلى صنعاء.