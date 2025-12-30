العليمي يطالب بتحرك دولي داخل مجلس الأمن مع تصاعد التوتر شرق اليمن

- دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إلى دعم دولي موحد للقرارات السيادية للمجلس، مشيراً إلى التوترات في حضرموت والمهرة وتأثيرها على وحدة القرار العسكري والأمني. - أكد العليمي على أهمية مكافحة الإرهاب كقرار دولة، ودعم حل عادل للقضية الجنوبية، محذراً من تأثير الاضطرابات الأمنية على تصدير النفط والأزمة الإنسانية. - أدانت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي "القصف الجوي السعودي" ورفضت قرارات العليمي، وسط تصعيد عسكري وضغوط دولية للحفاظ على السلطة الشرعية.

التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، الثلاثاء، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، داعياً إلى موقف دولي موحد يترجم القرارات السيادية الصادرة عن مجلس القيادة إلى إجراءات عملية داخل مجلس الأمن، في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية في المحافظات الشرقية، ولا سيّما حضرموت والمهرة.

وقال العليمي، خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية شائع الزنداني، إن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية لا تمثل خلافاً سياسياً داخلياً، بل "تشكل تهديداً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتقويضاً للمركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج لمنطق السلطات الموازية التي يرفضها المجتمع الدولي".

واستعرض رئيس مجلس القيادة، بحسب وكالة سبأ الرسمية، ما قال إنها جهود مكثفة بُذلت خلال الفترة الماضية لخفض التصعيد واحتواء تداعيات الإجراءات العسكرية الأحادية التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة، خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية، ودون موافقة مجلس القيادة أو التنسيق مع قيادة التحالف، مشيراً إلى أن تلك المساعي قوبلت بالتعطيل.

وأوضح العليمي أنه، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، ووافق على خطة لإعادة تموضع تدريجية لقوات "درع الوطن" من ثلاث مراحل، نُفذت مرحلتان منها، إضافة إلى تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار.

وشدد على أنّ استخدام ملف "مكافحة الإرهاب" لتبرير تحركات عسكرية خارج إطار الدولة "سرديات مضللة"، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب "قرار دولة لا ذريعة سياسية"، لافتاً إلى ما وصفها بإنجازات حققتها المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية خلال السنوات الماضية في تفكيك الخلايا الإرهابية وتأمين المدن والممرات الحيوية.

وفي ما يتعلق بالقضية الجنوبية، جدد العليمي تأكيد موقفه الداعم لحل عادل وفق أي خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، مع رفض فرض الحلول بقوة السلاح أو الأمر الواقع، محذراً من أن اختزال القضية الجنوبية في تمثيل حصري أو تحركات عسكرية يضر بفرص الحل السياسي المستدام. وحذر رئيس مجلس القيادة من أن أي اضطراب أمني في حضرموت والمهرة سينعكس مباشرة على تصدير النفط، ودفع المرتبات، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتقويض الثقة مع المانحين، معتبراً أن وجود جماعات مسلحة لا تأتمر لأوامر الدولة يهدّد مصالح اليمن والمنطقة والمجتمع الدولي.

كما تطرق العليمي إلى الدور الإماراتي في التطورات الأخيرة، قائلاً إن المرحلة الراهنة تتطلب "وضوحاً" ونأياً بالنفس عن دعم مكونات خرجت عن آليات التوافق، معتبراً أن طلب مغادرة القوات التي خرجت عن أساسيات التحالف "مطلب سيادي" يهدف إلى حماية فكرة التحالف لا استهداف العلاقات. ودعا الدول الراعية للعملية السياسية إلى دعم قرارات الدولة اليمنية، ورفض الإجراءات الأحادية، وممارسة ضغط سياسي وقانوني لتمكين الحكومة من سلطاتها الحصرية، وترجمة ذلك داخل مجلس الأمن والمحافل الدولية.

"الانتقالي الجنوبي" يدين استهداف ميناء المكلا

في المقابل، دانت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت، الثلاثاء، ما وصفته بـ"القصف الجوي السعودي" الذي استهدف ميناء المكلا، معتبرةً ذلك "عملاً عدوانياً خطيراً" واستهدافاً لمنشأة مدنية خدمية تمسّ حياة المواطنين.

وأعلنت الهيئة، في بيان صدر عقب اجتماع طارئ برئاسة القائم بأعمال رئيسها محمد صالح باتيس، رفضها قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واتهامه بـ"التفرد بالقرار"، مؤكدة عدم اعترافها بأي قرارات تصدر خارج إطار الشراكة والتوافق داخل مجلس القيادة.

وتأتي هذه التطورات في يوم شهد تصعيداً غير مسبوق في المحافظات الشرقية، على وقع تحركات عسكرية متبادلة، وتحليق مكثف للطيران الحربي، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع في حضرموت إلى مواجهات أوسع، كما يتزامن ذلك مع قرارات وإجراءات سيادية اتخذها مجلس القيادة الرئاسي لإعادة ضبط المشهدَين العسكري والأمني، في وقت تتصاعد فيه حدة الخلافات داخل معسكر الحكومة المعترف بها دولياً، وتزداد الضغوط الإقليمية والدولية للحيلولة دون تفكك السلطة الشرعية وتداعيات ذلك على الاستقرار في اليمن والمنطقة.