العليمي يشيد بالدعم الأوروبي وخفض التصعيد شرقي اليمن

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي بالدعم الأوروبي "للمركز القانوني للدولة اليمنية"، وبالجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، بالتزامن مع تصعيد سياسي من المجلس الانتقالي الجنوبي الذي اتهم ما وصفها بـ"جحافل قبلية قادمة من الشمال" بتنفيذ أعمال قتل ونهب وتخريب في محافظتي حضرموت والمهرة.

وخلال لقائه، اليوم الاثنين، في الرياض، القائمة بأعمال سفارة ألمانيا الاتحادية صوفيا بوجنر، أكد العليمي تقدير القيادة اليمنية مواقف ألمانيا والاتحاد الأوروبي الداعمة وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وجهود إنهاء "انقلاب جماعة الحوثيين"، واستعادة الأمن والاستقرار والسلام، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

واستعرض العليمي، خلال اللقاء، خلفية التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، مشيرًا إلى ما وصفها بـ"الإجراءات الأحادية المتكررة" من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، وتأثيرها على وحدة مجلس القيادة والحكومة، وعلى الأوضاع المعيشية والسلم الأهلي، مؤكدًا أن تحرك الدولة جاء "لحماية المدنيين بموجب الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية". وأشاد رئيس مجلس القيادة "بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في خفض التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع إلى صدامات داخلية"، لا سيما في محافظة حضرموت، مؤكدًا أن "التحرك المنسق مع قيادة تحالف دعم الشرعية حقق كامل أهدافه وبما ينسجم مع القانون الدولي الإنساني".

وتطرق العليمي إلى القرارات السيادية المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ وإنهاء الوجود الإماراتي، معتبرًا أنها جاءت لحماية جهود التهدئة، والحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومنع عسكرة الحياة السياسية، مع التشديد على الالتزام بحقوق الإنسان وفتح تحقيقات قانونية في أي انتهاكات.

كما نوّه بالنجاح الذي حققته عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، مشيدًا بدور السلطات المحلية وقوات "درع الوطن"، ومؤكدًا الشروع في إدارة "اليوم التالي"، بما يشمل حماية الممتلكات العامة والخاصة، وملاحقة المتورطين في أعمال النهب، وإشراك المجتمعات المحلية في تثبيت الاستقرار.

وجدد العليمي التزامه بحل عادل وشامل للقضية الجنوبية عبر حوار جنوبي- جنوبي شامل دون شروط مسبقة، وبرعاية سعودية، مضيفًا في الوقت نفسه أن تصحيح مسار الشراكة داخل التحالف العربي "لا يعني القطيعة" مع دولة الإمارات، معربًا عن تطلعه إلى استمرار الدعم الأوروبي والدولي لليمن، خاصة في مجالات حماية الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب.

في المقابل، عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري، اليوم الاثنين، برئاسة عيدروس الزُبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي. وناقش الاجتماع، وفق بيان صادر عن المجلس، مستجدات الأوضاع الأمنية في محافظتي حضرموت والمهرة.

واتهم المجلس الانتقالي ما وصفها بـ"جحافل قبلية قادمة من محافظتي مأرب والجوف" بتنفيذ عمليات نهب ممنهجة للمؤسسات العامة والخاصة، وارتكاب أعمال قتل واعتقالات واقتحام منازل في مدن المكلا والديس والقطن وسيئون، إضافة إلى ملاحقة صحافيين ونشطاء جنوبيين، واقتحام مكاتب المجلس في عدد من مديريات وادي حضرموت.

كما أشار بيان الانتقالي إلى ما تشهده محافظة المهرة من "فوضى أمنية" محمّلًا مسؤولية ما يجري لقوى قال إنها "قادمة من خارج المحافظتين". وفي ختام اجتماعه، جدّد المجلس الانتقالي إشادته بالجهود التي تقودها السعودية للإعداد لعقد مؤتمر حوار جنوبي شامل، معربًا عن استعداده للمشاركة فيه، بهدف بلورة رؤية جنوبية جامعة، تتسق مع ما وصفها بـ"تطلعات شعب الجنوب في تقرير مصيره"، وتحت إشراف أممي ودولي. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المحافظات الشرقية لليمن تحولات أمنية وسياسية متسارعة، عقب تحركات عسكرية وإجراءات سيادية اتخذتها الحكومة، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهات داخلية أوسع.