- أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي وإحالته للنائب العام بتهمة الخيانة العظمى، بسبب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين وإضرار بمركز اليمن السياسي والاقتصادي. - الزبيدي متهم بتشكيل عصابة مسلحة والاعتداء على الدستور، مما دفع العليمي لتوجيه النائب العام بالتحقيق في الوقائع وفقاً للقوانين النافذة. - هروب الزبيدي إلى مكان غير معلوم بعد تأخير رحلته إلى الرياض، حيث كان من المقرر مشاركته في مباحثات المؤتمر الجنوبي برعاية السعودية.

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، إسقاط عضوية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وإحالته إلى النائب العام "لارتكابه الخيانة العظمى". وقال العليمي في بيان: "ثبت قيام عيدروس الزبيدي بالإساءة للقضية الجنوبية العادلة، واستغلالها لارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في المحافظات الجنوبية، والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد، وإثارة الفتنة الداخلية".

ولفت العليمي في البيان إلى أن الزبيدي ارتكب جرائم، من بينها الخيانة العظمى، وتشكيل عصابة مسلحة، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، موجهاً النائب العام "بإجراء التحقيق والتصرف في الوقائع وفقاً للقوانين النافذة".

ويأتي قرار العليمي بعد وقت قصير من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم الأربعاء عن هروب الزبيدي إلى مكان غير معلوم وعدم صعوده على متن الطائرة المتجهة إلى الرياض مع أعضاء من المجلس الانتقالي تمهيدا لبدء مباحثات المؤتمر الجنوبي الذي دعت إليه السعودية بهدف حل الأزمة التي اندلعت في الأسابيع الأخيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان على "إكس" إن "عيدروس الزبيدي أبلغ السعودية برغبته بالحضور بتاريخ 6 يناير/كانون الثاني الجاري واتجه الوفد للمطار حيث جرى تأخير إقلاع رحلة الخطوط اليمنية رقم (IYE 532) التي تقل الوفد والمجدول إقلاعها الساعة (22:10) مساء (الثلاثاء) لمدة تزيد عن (3) ساعات"، مضيفا "أثناء ذلك توفرت معلومات للحكومة الشرعية والتحالف بأن عيدروس الزبيدي قام بتحريك قوات كبيرة شملت مدرعات وعربات قتال وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر من معسكري (الحديد الصولبان) باتجاه الضالع في حدود منتصف الليل، ثم جرى السماح لرحلة الخطوط اليمنية (المفترض أن تقل الزبيدي وأعضاء الانتقالي إلى الرياض) بالمغادرة وهي تحمل على متنها عدداً كبيراً من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي دون رئيس المجلس، الذي هرب إلى مكان غير معلوم حتى الآن تاركاً أعضاء المجلس الانتقالي وقياداته دون أي تفاصيل عنه".