العليمي يحذر من "إجراءات أحادية" تهدد وحدة الدولة اليمنية

- حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، من الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرًا إلى أنها تهدد وحدة القرار السيادي وقد تخلق سلطة موازية خارج المؤسسات الرسمية. - أكد العليمي على أهمية الحفاظ على وحدة القرار لضمان الدعم الإقليمي والدولي، محذرًا من أن الانقسام قد يمنح الحوثيين فرصًا للتعبئة، ووجه بتحصين مؤسسات الدولة ومنع تسييس الوزارات. - انتقد المجلس الانتقالي تصريحات نائب وزير الخارجية حول التحالف مع الحوثيين، ورفضت وزارات الزج بمؤسساتها في مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية، مؤكدة تمسكها بالشرعية السياسية.

حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، من أن "الإجراءات الأحادية" التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي بلغت مرحلة هي الأخطر، معتبرا أنها "تهدد وحدة القرار السيادي والمركز القانوني للدولة"، وقد تقود إلى فرض أمر واقع بالقوة وخلق سلطة موازية خارج مؤسساتها. وجاءت تصريحات العليمي خلال اجتماع عقده، اليوم في العاصمة السعودية الرياض، مع قيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية اليمنية، بحضور وزير الخارجية شائع الزنداني.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن العليمي قوله إن "دفع مؤسسات وأجهزة حكومية لإصدار بيانات تتبنى مواقف سياسية عليا، وتؤيد تقسيم البلاد، يمثل اتجاها خطيرا قد يفضي إلى صدام داخلي جديد، سيكون المستفيد الأول منه جماعة الحوثيين، إضافة إلى شبكات الإرهاب والفوضى المرتبطة بها". وشدد على عدم القبول "تحت أي ظرف" بتحويل الشراكة السياسية إلى "تمرد على الدولة أو محاولة فرض واقع سياسي بالقوة"، مؤكدا أن "تحديد المواقف السيادية العليا من اختصاص مجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات المخولة قانونا، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، وليس أي جهة تنفيذية عبر بيانات أو اصطفافات".

وأشار إلى "وضوح مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وما تضمناه من آليات لاتخاذ القرار وتمثيل الدولة وحماية وحدتها وسلامة أراضيها"، محذرا من "أي تجاوز أو التفاف على هذه المرجعيات". وأكد أن "القضية الجنوبية قضية سياسية وحقوقية عادلة، وأن التزام المجلس بها ثابت ضمن مرجعيات التوافق الوطني ومسارها التفاوضي في عملية السلام الشاملة"، لافتا إلى "ما تحقق خلال السنوات الماضية من مكاسب سياسية وتمثيلية بدعم إقليمي وتوافق داخلي". لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن "المغامرة بالإجراءات الأحادية قد تهدد هذه المكاسب وتعيد القضية من مسار الحل الآمن والمنصف إلى مسار صدام غير محسوب، بما ينعكس سلبا على الاستقرار الداخلي والدعم الإقليمي والدولي".

وأوضح العليمي أن "تداعيات هذه الإجراءات لا تقتصر على الداخل اليمني، بل تمس التزامات الدولة تجاه أمن دول الجوار، وجهود المجتمع الدولي لحماية الممرات المائية وإمدادات الطاقة وسفن الشحن في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن". وأضاف أن "الحفاظ على وحدة القرار شرط أساسي لاستمرار الدعم الإقليمي والدولي لمسار التعافي الاقتصادي"، محذرا من أن "أي ازدواج في السلطة أو القرار قد يعيق برامج الدعم ويعيد اليمن إلى مربع الدولة المتنازع عليها".

كما نبه رئيس مجلس القيادة إلى أن "أي انقسام داخل معسكر الشرعية يمنح الحوثيين فرصا للتعبئة، ويزيد هشاشة المناطق المحررة، ويربك الشركاء الإقليميين والدوليين، وقد يفتح الباب لتعليق برامج تعاون، كما حدث مع صندوق النقد الدولي". ووجّه قيادات وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية بالعمل على "تحصين مؤسسات الدولة إداريا، وضبط المخاطبات الرسمية، ومنع تسييس الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمية، واتخاذ مسار قانوني واضح بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار أو المركز القانوني للدولة". وفي ختام الاجتماع، أكد العليمي أن الأولوية الوطنية "تتمثل في توجيه الجهود نحو إسقاط انقلاب جماعة الحوثيين، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية"، معربا عن ثقته في "قدرة السلك الدبلوماسي على تحويل الأزمة الراهنة إلى فرصة لتثبيت المرجعيات السيادية وخطوط الدولة الحمراء".

في المقابل، انتقد المجلس الانتقالي الجنوبي، المطالب بانفصال جنوب اليمن، تصريحات نائب وزير الخارجية مصطفى النعمان، التي تحدث فيها عن استعداد أطراف سياسية مناوئة للانفصال للتحالف مع الحوثيين تحت شعار حماية الوحدة. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، أنور التميمي، في بيان، إن "الدعوة إلى التحالف مع الحوثيين تمثل تهديدا للأمن الوطني والإقليمي"، وتمتد تداعياتها إلى أمن دول الخليج والملاحة الدولية في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن.

واعتبر المجلس الانتقالي أن هذه التصريحات "تتعارض مع أهداف التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمثلة في إنهاء سيطرة الحوثيين وإعادة الحكومة المعترف بها دوليا"، مشيرا إلى أن "تلك الأهداف لم تتضمن فرض شكل الدولة أو صيغة الحل السياسي النهائي". وحذّر من استخدام هذه التصريحات لتبرير تحالفات سياسية أو عسكرية مع الحوثيين في مواجهة أطراف جنوبية، مؤكدا تمسكه بخياراته السياسية والعسكرية، وأن إجراءاته تهدف، بحسب بيانه، إلى تأمين مناطق جنوب اليمن ومنع تكرار الصراعات.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارات في الحكومة المعترف بها دوليا رفضها القاطع الزج بمؤسساتها وموظفيها في بيانات أو مواقف سياسية أو عسكرية صدرت خارج الأطر الدستورية والقانونية. وقالت وزارات الشباب والرياضة، والعدل، والصناعة والتجارة، والأوقاف والإرشاد، والإعلام والثقافة والسياحة، والصحة، في بيانات منفصلة، إن تلك البيانات "لا تمثلها ولا تعبر عن موقفها الرسمي". وأكدت الوزارات أن "مؤسسات الدولة تخضع للدستور والقوانين النافذة، وأن استخدام الصفة الوظيفية للتعبير عن مواقف سياسية خارج هذا الإطار يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة"، مشددة على "ضرورة تحييد المرافق الحكومية عن أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية".

وجددت تأكيدها أن الشرعية السياسية المعترف بها محليا وإقليميا ودوليا يمثلها مجلس القيادة الرئاسي، وأنها متمسكة بإعلان نقل السلطة والعمل المشترك لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين، والحفاظ على وحدة المؤسسات الرسمية واستمرار تقديم الخدمات وفق معايير مهنية ومؤسسية. وجاءت مواقف الوزارات عقب صدور بيانات منسوبة لوزارات وهيئات يقودها مسؤولون في المجلس الانتقالي أو نواب ووكلاء وزارات، أبدت تأييدا لتحركات المجلس في المحافظات الشرقية وإعلان ما يسمى "دولة الجنوب"، وسط تحذيرات رسمية سابقة من إصدار مواقف سياسية من داخل مؤسسات الدولة خارج الأطر الدستورية.