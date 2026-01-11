العليمي: سنعيد حصر السلاح بيد الدولة ونمهد لعودة عمل مؤسسات اليمن

- أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن استلام المعسكرات في حضرموت والمهرة يعيد حصر السلاح بيد الدولة ويمهد لعودة المؤسسات للعمل من الداخل، مما يعزز الثقة مع المجتمع الدولي ويحسن الوضع الإنساني. - أعلن العليمي تشكيل اللجنة العسكرية العليا لتوحيد القوات تحت وزارتي الدفاع والداخلية، مشيدًا بقرار المجلس الانتقالي الجنوبي حل نفسه لتجنب الصراعات الداخلية. - بحث وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني مع نظيره المصري بدر عبد العاطي تطورات الأوضاع السياسية، مؤكدًا دعم مصر لليمن ووحدته واستقلاله.

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الأحد، إن نجاح عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة سيعيد حصر السلاح بيد الدولة، ويُمهد لعودة كافة المؤسسات للعمل بصورة طبيعية من الداخل اليمني. جاء ذلك خلال لقائه السفيرة البريطانية في اليمن عبدة شريف، في العاصمة السعودية الرياض، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وفي اللقاء، أكد العليمي، "نجاح عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، واستمرار تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، وباقي المحافظات المحررة". وأضاف أن "هذه العملية ستعيد حصر السلاح بيد الدولة، والتمهيد لعودة كافة المؤسسات للعمل بصورة طبيعية من الداخل". ولفت العليمي إلى أن "هذا النجاح سيسهم في تحسين الوضع الإنساني، وتسهيل تدفق المساعدات، وتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي". واعتبر أن "نجاح استلام المعسكرات؛ مَثّل خطوة تأسيسية لإعادة توحيد القرار العسكري والأمني على أسس مؤسسية واضحة".

وأشار العليمي، إلى "إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا، كإطار مهني جامع يتولى توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية، وإعادة تنظيمها تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية". والسبت، أعلن العليمي، تشكيل "اللجنة العسكرية العليا" تحت قيادة قوات التحالف، لتتولى "قيادة مختلف التشكيلات العسكرية". كما اعتبر العليمي، خلال لقائه بالسفيرة البريطانية، أن "إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه، كان قرارا شجاعا ومسؤولًا في لحظة مفصلية، عكس إدراكا لحساسية المرحلة وخطورة الانزلاق إلى صراعات داخلية من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية في مواجهة التهديد الحقيقي".

وأكد "الحرص على التعامل المسؤول مع مترتبات هذا القرار بعقل الدولة لا بمنطق التشفي، ومنع تكرار أخطاء الماضي التي أفضت إلى الإقصاء والتهميش، أو توظيف القضايا العادلة لعسكرة الحياة السياسية". والجمعة، أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" حلّ نفسه بعد فشل محاولة قادها، خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، للسيطرة على محافظات جنوبي اليمن بهدف فصلها عن الشمال.

مباحثات يمنية مصرية حول الأوضاع السياسية في اليمن

في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، التي عُقدت في السعودية السبت، التطورات السياسية في اليمن.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية اليمنية، ناقش الجانبان العلاقات بين البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها، وتعزيز التنسيق المشترك، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع السياسية في اليمن. وأعرب الوزير اليمني عن تقديره لمواقف القيادة المصرية، مؤكدا أن "مصر كانت وستظل السند لليمن في مختلف المراحل، وشريكا فاعلا في دعم وحدة اليمن واستقلاله وسيادته وسلامة أراضيه". من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري موقف بلاده الداعم لليمن ولمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وحرص مصر على تحقيق سلام شامل يلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية.

(الأناضول، العربي الجديد)