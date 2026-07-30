العليمي: الشراكة مع السعودية خيار استراتيجي

شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على أنّ الشراكة بين اليمن والمملكة "ليست علاقة ظرفية، بل خيار استراتيجي يقوم على التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك"، معتبراً أن الرياض كانت "الأكثر التزاماً" بدعم الدولة اليمنية سياسياً واقتصادياً وإنسانياً.

جاء ذلك عقب أداء السفير اليمني الجديد لدى السعودية سالم صالح بن بريك ومحافظ صعدة الجديد تركي أحمد مزهر بن قمشه، الخميس، اليمين الدستورية في الرياض، فيما استغل الرئيس اليمني المناسبة لتوجيه رسائل سياسية بشأن العلاقات مع السعودية ومستقبل محافظة صعدة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز مجالات التعاون الاستراتيجي بين اليمن والمملكة العربية السعودية التي أشار إليها العليمي؟ كيف يرى العليمي دور قبائل صعدة في إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المحافظة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال العليمي إن الوقت قد حان لكي يغادر اليمن دائرة الأزمات، ويتجه نحو شراكة فاعلة ضمن منظومة الأمن والتنمية الخليجية، مؤكداً أن مستقبل البلاد الطبيعي يتمثل في الاندماج بالنهضة الاقتصادية التي تقودها دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها السعودية، وذلك بعد استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين، كما دعا السفير الجديد إلى تكريس جهوده لخدمة أبناء الجالية اليمنية في المملكة، وتسهيل إجراءاتهم، واصفاً اليمنيين المقيمين هناك بأنهم من أهم روافد الاقتصاد الوطني، وجسر أساسي للتواصل بين الشعبين اليمني والسعودي.

وفي سياق متصل، أدى تركي بن قمشه اليمين الدستورية محافظاً لمحافظة صعدة، قبل أن يعقد اجتماعاً مع العليمي، الذي ركز في حديثه على البعد السياسي والقبلي للمحافظة، التي تعد المعقل الرئيس لجماعة الحوثيين. وأكد العليمي أن صعدة أكبر بكثير من أن تختطفها جماعة مسلحة، أو يتم اختزالها في عائلة أو مشروع طائفي، مشيداً بما وصفها بالمواقف الوطنية لأبناء المحافظة وتضحياتهم دفاعاً عن النظام الجمهوري.

وقال إن قبائل صعدة كانت، عبر التاريخ، صمام أمان للدولة اليمنية، داعياً مختلف المكونات الاجتماعية والقبلية في المحافظة إلى المساهمة في إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة. وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على أن الدولة تمد يدها لجميع أبناء المحافظة الراغبين في إنهاء الصراع، معرباً عن ثقته بقدرة القبائل على الإسهام في صناعة السلام وتعزيز أمن اليمن ودول الجوار.

كما تحدث العليمي عن رؤية حكومية لإعادة إعمار صعدة، وفتح الطرق، وبناء الخدمات والمؤسسات، وتعويض المتضررين، مؤكداً أن مستقبل أبناء المحافظة يجب أن يكون في التعليم والتنمية والعمل، لا في ساحات القتال.

ووجه الرئيس اليمني رسالة إلى شباب صعدة، دعاهم فيها إلى عدم الانجرار وراء دعوات الحرب، قائلاً إن مستقبل المحافظة لن يكون "في المزيد من المقابر"، بل في الاستقرار والتنمية، منتقداً ما وصفه بخطابات قادة الحوثيين التي تركز على الحرب، في مقابل غياب مشاريع الخدمات والرواتب وفرص العمل. وخاطب العليمي المحافظ الجديد بضرورة فتح قنوات التواصل مع مختلف المكونات الاجتماعية والقبلية والشبابية والنسائية في المحافظة، والاستعداد لمرحلة استعادة مؤسسات الدولة، مؤكداً أن صعدة ستكون جزءاً أساسياً من مشروع إعادة بناء اليمن.