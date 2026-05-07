- حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي من أن الرهان على اعتدال سلوك إيران والحوثيين سيزيد التصعيد والفوضى، مشيراً إلى استمرار طهران في مشروعها التوسعي. - اتهم العليمي الحوثيين بالتصعيد عبر التهديدات البحرية والتنسيق مع شبكات إرهابية، مستشهداً بحادثة اختطاف سفينة، مما يثير مخاوف بشأن أمن الملاحة الدولية. - انتقد سلطان السامعي قيادة الحوثيين لإدارة الدولة بعقلية "بقالة"، مشيراً إلى تعطل المؤسسات واحتكار القرار، مما يعكس تزايد التباينات داخل الجماعة.

حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الخميس، من أن الرهان على اعتدال سلوك إيران وجماعة الحوثيين سيقود إلى مزيد من التصعيد والفوضى في المنطقة، معتبراً أن طهران تمضي في مشروع توسع واستحواذ قائم على إدارة الأزمات والابتزاز.

وقال العليمي، خلال استقباله في الرياض السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاغن، إن "التطورات الإقليمية الأخيرة، بما في ذلك استئناف طهران هجماتها العدائية في المنطقة، تمثل دليلاً على أن النظام الإيراني ليس مشروع سلام أو استقرار، بل مشروع قائم على التوسع وإدارة الفوضى". وأضاف أن "التجارب الممتدة من اليمن إلى دول أخرى أثبتت أن التعويل على تغيير السلوك الإيراني من دون معالجة" ما وصفها بـ"البنية التوسعية لطهران يؤدي دائماً إلى مزيد من التصعيد".

كما اتهم العليمي جماعة الحوثيين بمواصلة نهج التصعيد خلال الأسابيع الماضية، سواء عبر التهديدات البحرية أو من خلال التنسيق مع شبكات إرهابية في القرن الأفريقي، مشيراً إلى حادثة اختطاف سفينة قبالة السواحل اليمنية بوصفها مؤشراً على ذلك.

وكان مسلحون صوماليون اختطفوا السبت المنصرم ناقلة النفط (M/T EUREKA) قبالة سواحل محافظة شبوة جنوبي اليمن، وعلى متنها قرابة 2800 طن من مادة الديزل. واقتيدت السفينة مع طاقمها المكون من 12 بحاراً من الجنسيتين المصرية والهندية إلى السواحل الصومالية، فيما اعتبر مراقبون ذلك مؤشراً على عودة نشاط القرصنة بتنسيق عابر للحدود.

وتأتي تصريحات العليمي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالهجمات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تقول الحكومة اليمنية والولايات المتحدة إنها ترتبط بتصعيد جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على أمن الملاحة الدولية ومسار التسوية السياسية المتعثرة في اليمن.

قيادي حوثي يهاجم جماعته: البلاد تدار بعقلية بقالة

شنّ عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثيين سلطان السامعي، اليوم الخميس، انتقادات حادة لقيادة الجماعة، متهماً إياها بإدارة مؤسسات الدولة بعقلية "بقالة" والتعامل مع البلاد باعتبارها "ملكية خاصة"، في مؤشر جديد على تصاعد الخلافات داخل أوساط الجماعة المسيطرة على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمالي اليمن.

وقال السامعي، في تصريحات نشرها مكتبه الإعلامي عبر منصة "إكس"، إنه اضطر إلى إصدار توجيهاته ومخاطبة المسؤولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عدم تمكنه من الوصول إلى قيادة الجماعة أو التواصل معها منذ أكثر من عام. وأضاف أن "مؤسسات الدولة لم تعد تُدار بعقلية الدولة أصلاً، بل بعقل بقالة"، مشيراً إلى أن "مجموعة من قرية في صعدة تدير البلاد كأنها ملكية خاصة"، في إشارة إلى الدائرة الضيقة المحيطة بقيادة الجماعة.

#الفريق_السامعي:يعاتبني البعض لماذا أُصدر توجيهاتي عبر صفحة المكتب بدل التواصل المباشر مع المسؤولين؟والحقيقة أن مؤسسات الدولة لم تعد تدار بعقلية الدولة أصلًا بل بعقل “بقالة” مجموعة من قرية في صعدة تدير البلاد كأنها ملكية خاصة ولم نعد نراهم أو نصل إليهم منذ أكثر من عام. — المكتب الإعلامي -للفريق سلطان السامعي (@Al_samie_60) May 7, 2026

وجاءت تصريحات السامعي بعد يوم من مطالبته بالإفراج عن محتجزين في سجون الجماعة، بينهم الناشط الموالي للحوثيين خالد العراسي، إذ وجّه عبر منصة "إكس" انتقادات إلى علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، الذي يتولى رئاسة جهاز أمني تابع لوزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، متهماً إياه بممارسة "الظلم والفساد والإفساد".

#الفريق_السامعي :الأخ اللواءعلي حسين بدرالدين المحترم

مرو باطلاق أعراض اليمنيين فوالله لو والدكم رحمه الله على قيد الحياة لما رضي بما ترتكبونه فقد كان ضدالظلم والفساد والافساد — المكتب الإعلامي -للفريق سلطان السامعي (@Al_samie_60) May 6, 2026

واعتبر السامعي أن لجوءه إلى النشر العلني يعكس حالة تعطل مؤسسات الدولة واحتكار القرار داخل الجماعة، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات من شخصيات محسوبة على الحوثيين بسبب تردي الأوضاع المعيشية واتساع الانتهاكات والفساد في مناطق سيطرة الجماعة. وتأتي هذه التصريحات في ظل تنامي التباينات داخل صفوف الحوثيين خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً مع تزايد شكاوى قيادات وقواعد موالية للجماعة من الإقصاء وتركز النفوذ السياسي والأمني والاقتصادي بيد دائرة محدودة مرتبطة بزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.

ويحكم الحوثيون سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات الشمالية منذ سبتمبر/ أيلول 2014، عقب اجتياحهم العاصمة وإسقاط الحكومة المعترف بها دولياً، وهي الخطوة التي قادت إلى اندلاع الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.