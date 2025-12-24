العليا الأميركية تبقي على تجميد قرار ترامب بنشر الحرس في شيكاغو

- رفضت المحكمة العليا الأميركية طلب إدارة ترامب بنشر الحرس الوطني في شيكاغو لدعم حملتها ضد الهجرة، مما يمثل تراجعًا نادرًا لترامب في المحكمة العليا. - القرار جاء بعد رفض محكمة استئناف إلغاء حكم قاضية المحكمة الإقليمية، واستغرق تدخل المحكمة العليا أكثر من شهرين، مع اعتراض ثلاثة قضاة علنًا. - القرار ليس نهائيًا، لكنه قد يؤثر على دعاوى أخرى تتحدى محاولات ترامب لإرسال الجيش إلى مدن بقيادة ديمقراطية، ويعكس توازنًا في قرارات المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون.

رفضت المحكمة العليا الأميركية الثلاثاء السماح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني في منطقة شيكاغو في الوقت الراهن، لدعم حملتها الصارمة ضد الهجرة.

ورفض القضاة طلب الإدارة الجمهورية الطارئ لإلغاء حكم قاضية المحكمة الإقليمية أبريل بيري الذي حظر إرسال القوات. كما رفضت محكمة استئناف أيضا التدخل. واستغرق تدخل المحكمة العليا أكثر من شهرين. واعترض ثلاثة قضاة علنا، هم صامويل أليتو وكلارينس توماس ونيل جورساتش.

يشار إلى أن أمر المحكمة العليا ليس نهائيا، لكنه قد يؤثر على دعاوى قضائية أخرى تتحدى محاولات الرئيس ترامب لإرسال الجيش إلى مدن أخرى قيادتها ديمقراطية. وتعتبر النتيجة تراجعا نادرا من المحكمة العليا بالنسبة لترامب، الذي حاز انتصارات متكررة في طلبات استئناف طارئة منذ ولايته الثانية.

وسمحت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون لترامب بحظر المتحولين جنسيا من الجيش، والتحرك بشكل أكثر عنفا ضد المهاجرين وفصل رؤساء وكالات فيدرالية صادق على تعيينهم مجلس الشيوخ.

وكانت إدارة ترامب قد سعت في البداية إلى الحصول على الأمر للسماح بنشر قوات من ولايتي إلينوي وتكساس، لكن الفرقة القادمة من تكساس، التي يبلغ قومها نحو 200 جندي من الحرس الوطني، تمت إعادتها لاحقا من شيكاغو.

(أسوشييتد برس)