العلاقات الأميركية الفنزويلية... كيف وصلت إلى الانفجار الحالي؟

- تصاعدت التوترات بين فنزويلا والولايات المتحدة منذ عهد هوغو تشافيز، وازدادت في عهد ترامب مع عقوبات وضربات عسكرية واعتقال مادورو، مما أثار تساؤلات حول قانونية هذه العمليات. - في مواجهة الضغوط الأميركية، أقامت فنزويلا تحالفات مع دول مثل كوبا وروسيا وإيران، بينما دعمت برازيليا وبوغوتا كاراكاس، رغم أن احتمال الصراع العسكري مع الولايات المتحدة ضئيل. - تغيرت وجهة الصادرات الفنزويلية من الولايات المتحدة إلى شركاء مثل الصين وروسيا والهند وتركيا بعد تشديد العقوبات الأميركية، مع نمو التجارة مع روسيا بنسبة 64% في 2024.

منذ وصول هوغو تشافيز إلى الحكم وحتى ولاية نيكولاس مادورو، ظلت العلاقة مع الولايات المتحدة محور توترات مستمرة، ما بين عقوبات اقتصادية وضغوط دبلوماسية، وأحياناً تحركات عسكرية مباشرة. في هذا السياق، تظهر فنزويلا دولةً تتأرجح بين إدارة أزماتها الداخلية، والحفاظ على شركاء دوليين، ومحاولة الموازنة بين النفوذ الأميركي والإقليمي في محيطها الكاريبي وأميركا الجنوبية.

وفي تطوّر استثنائي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الولايات المتحدة نفذت ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما خارج البلاد، على أن تُكشف تفاصيل إضافية لاحقاً، مع عقد مؤتمر صحافي اليوم عند الساعة 11 صباحاً في منتجع مار-إيه-لاغو. شنّت الولايات المتحدة الأميركية، صباح اليوم السبت، غارات على مناطق عدّة في فنزويلا، من بينها العاصمة كاراكاس التي دوّت فيها انفجارات عنيفة بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية وسط انتشار أمني كثيف.

وفي أول بيان لها بشأن الغارات الأميركية، ندّدت الحكومة الفنزويلية بـ"العدوان الأميركي"، مؤكدة أن الهجمات طاولت أربع مناطق من البلاد، بينها كاراكاس. وأضافت أن الهدف من الهجوم الأميركي هو الاستيلاء على نفط ومعادن فنزويلا، مشدّدة على أن الولايات المتحدة لن تنجح في السيطرة على موارد البلاد، فيما أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حالة الطوارئ الوطنية. وفي الولايات المتحدة، أثارت الضربات تساؤلات حول أساسها القانوني. وصرّح السيناتور مايك لي، الجمهوري عن ولاية يوتا، في تصريح له: "أتطلع إلى معرفة ما إذا كان هناك أي مبرّر دستوري لهذا العمل في غياب إعلان حرب أو تفويض باستخدام القوة العسكرية".

العلاقات مع الولايات المتحدة

على مدى عقود، كانت العلاقة بين الولايات المتحدة وفنزويلا متوترة ومشحونة بالتحديات، إذ توالت العقوبات الاقتصادية والتصعيد السياسي، وتبادل الاتهامات بين واشنطن وكاراكاس حول حقوق الإنسان والفساد وتهريب المخدرات. ومع نهاية 2025، أخذ هذا التوتر منحى جديداً، مع إعلان الولايات المتحدة عن ضربات واستهداف منشآت يُشتبه في استخدامها للتهريب، في خطوة وصفها المراقبون بأنها تصعيد تاريخي لم يسبق له مثيل ضد حكومة نيكولاس مادورو. وبلغت التوترات مستويات غير مسبوقة في أعقاب الحشد العسكري الأميركي، والهجمات على قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات ربطتها واشنطن بكاراكاس، وحملة الضغط القصوى التي شنّها الرئيس دونالد ترامب على نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وبعد عودته إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، صرّح ترامب بأنه لا يعتبر مادورو حاكماً منتخباً ديمقراطياً، كما أعلن عن سياسة ترحيل جماعي، زاعماً أن العديد من المهاجرين الوافدين إلى الولايات المتحدة، بمن فيهم الفنزويليون، يجلبون معهم الجريمة وغيرها من المشاكل، وصنّف عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية منظمة إرهابية أجنبية، فيما أكد مادورو شرعية حكومته، ورفض فكرة أن المهاجرين الفنزويليين مجرمون، وأكد أن السلطات الفنزويلية تحارب عصابة "ترين دي أراغوا". بل وادّعى الرئيس أن هذه المنظمة الإجرامية قد جرى تفكيكها بالفعل، على الرغم من أنه لم يُقدّم أي دليل على ذلك.

وفي مارس/آذار، تصاعدت التوترات بين الحكومتَين عندما قامت الولايات المتحدة بترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي، واصفةً إياهم بالمجرمين، إلى مركز احتجاز الإرهاب (سيكوت) في السلفادور. وانتقدت فنزويلا هذه الخطوة، واصفةً إياها بـ"الاختطاف"، وأطلقت حملة للمطالبة بعودتهم. وفي يوليو/تموز، وبعد مفاوضات، توصلت واشنطن وكاراكاس إلى اتفاق أسفر عن عودة الرجال الذين أُرسلوا إلى سيكوت إلى فنزويلا، والإفراج عن 10 أميركيين كانوا محتجزين هناك.

وفي الشهر نفسه، صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على فنزويلا مجدّداً. واتهمت وزارة الخزانة الأميركية مادورو بقيادة كارتل لوس سوليس، وهي منظمة إجرامية مزعومة، تزعم واشنطن أنها متورطة في تهريب المخدرات وغسل الأموال. في أغسطس/آب، رفعت الولايات المتحدة أيضاً مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال و/أو إدانة" مادورو بتهمة انتهاك قوانين المخدرات الأميركية، وقد نفى مادورو ارتكاب أي مخالفات.

وبحلول سبتمبر/أيلول الماضي، ورغم بعض محاولات التقارب والدعوات للحوار، تصاعدت التوترات مجدداً. ونشرت الولايات المتحدة سفناً وطائرات عسكرية في منطقة الكاريبي، ظاهرياً لمكافحة تهريب المخدرات، وبدأت سلسلة هجمات على قوارب زعمت أنها تحاول تهريب المخدرات إلى أراضيها. وبحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول، دُمّرت 30 سفينة على الأقل في الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أمر ترامب بفرض "حصار كامل" على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الأميركية، وبدأ خفر السواحل في اعتراض السفن المغادرة من السواحل الفنزويلية أو الواصلة إليها. وقال ترامب، الذي كان قد أذن بالفعل بعمليات وكالة الاستخبارات المركزية داخل فنزويلا، في 12 ديسمبر/كانون الأول، إنّ العمليات العسكرية البرية في فنزويلا ستبدأ قريباً، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح لتجار المخدرات بتدمير الشباب الأميركي.

الحلفاء السياسيون الرئيسيون

منذ بداية القرن الحادي والعشرين، أقامت فنزويلا تحالفات وعلاقات وثيقة مع دول تعارض النفوذ الإقليمي والعالمي للولايات المتحدة. في أميركا اللاتينية، أقرب حلفائها هما كوبا ونيكاراغوا. وكانت كاراكاس تربطها في السابق علاقات أقوى مع حكومات يسارية أخرى، مثل حكومتَي الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، لكن هذه الدول نأت بنفسها عنها بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024. ومع ذلك، أُعيد بناء بعض الجسور بدعمٍ من برازيليا وبوغوتا في مواجهة الانتشار العسكري الأميركي قبالة سواحل فنزويلا.

وخارج المنطقة، عزّز مادورو علاقاته مع قوتين عظميَين: الصين وروسيا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أكد أن العلاقة مع بكين تقوم على "ثقة عميقة وواسعة ومستقرة"، مضيفاً أنه يعمل على تعميق التعاون مع موسكو، كما عزّزت فنزويلا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وهي خصم آخر للولايات المتحدة. ومع ذلك، يقول محللون استشارتهم شبكة "سي أن أن " إن احتمال انخراط هذه الدول في صراع عسكري أميركي-فنزويلي ضئيل.

وفي ما يخص السلطة في فنزويلا، يشغل المناصب الرئيسية في الحزب الحاكم أفرادٌ لعبوا دوراً قيادياً في سياسة هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية لسنوات. بعضهم، مثل ديوسدادو كابيلو وخورخي رودريغيز، شغلوا مناصب رئيسية منذ عهد تشافيز، الذي توفي في منصبه عام 2013.

الشركاء التجاريون لفنزويلا

حتى عام 2023، كانت الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية للصادرات الفنزويلية، التي بلغت قيمتها 3.81 مليارات دولار أميركي سنوياً (معظمها من مبيعات النفط)، وفقاً لمرصد التعقيد الاقتصادي. وكانت الصين (739 مليون دولار أميركي) وإسبانيا (670 مليون دولار أميركي) ثاني أكبر مستوردين للصادرات الفنزويلية، إلّا أن الوضع تغير في منتصف عام 2024 عندما شددت واشنطن العقوبات التجارية على كاراكاس، باستثناء بعض تراخيص النفط. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت فنزويلا أكثر على شركاء آخرين مثل الصين وروسيا والهند وتركيا، على الرغم من أن الحكومة لم تنشر أرقاماً رسمية حديثة تعكس هذا التحول، وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مايو/أيار بأن التجارة مع فنزويلا نمت بنسبة 64% في عام 2024.