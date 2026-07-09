- دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في ثلاث غارات إسرائيلية على جنوب لبنان في مارس/آذار، أسفرت عن استشهاد 24 مدنيًا، بينهم 12 طفلًا، واعتبرتها جرائم حرب لانتهاكها القانون الدولي الإنساني. - أكدت المنظمة أن الغارات استهدفت مناطق مدنية دون تمييز، وأجرت تحقيقات شملت مقابلات وتحليل صور أقمار اصطناعية، داعية إلى حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وملاحقة المسؤولين قضائيًا. - طالبت السلطات اللبنانية بمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية ودعم جهود العدالة الدولية لتحقيقات موثوقة ومستقلة، لتفادي الإفلات من العقاب.

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، إلى التحقيق في ثلاث غارات شنّتها إسرائيل على جنوب لبنان خلال مارس/ آذار الماضي وأسفرت عن استشهاد 24 مدنيا، بينهم 12 طفلًا، وقضت على عائلات بأكملها، باعتبارها جرائم حرب.

واستهدفت الغارات منازل مدنية في حي الثكنة بقضاء صور، وقرية إركي بقضاء صيدا، وحي الراهبات في قضاء النبطية في 6 و12 و13 مارس/آذار بالترتيب. وخصلت منظمة العفو الدولية، في تحقيقات أجرتها، إلى أنّ "هناك أساسا معقولا يشير إلى أن القوات الإسرائيلية انتهكت القانون الدولي الإنساني، وذلك بما يتضمّن التقاعس عن التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، أو شن هجمات وُجهت ضد مدنيين أو أعيان مدنية، أو التقاعس عن اتخاذ كل التدابير الاحترازية الممكنة للتقليل من الضرر الذي يلحق بالمدنيين إلى أدنى حد ممكن".

وقالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة كريستين بيكرلي: "في غضون أسبوع واحد فقط، أباد الجيش الإسرائيلي عائلات بأكملها في لبنان، بينها 12 طفلا، ما يُظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين". وأجرت المنظمة في إطار تحقيقها مقابلات مع 15 شخصا، بينهم ناجون وأقارب ضحايا ومسعفون وصحافيون زاروا مواقع الغارات ومسؤولون محليون.

كما قالت المنظمة إن مختبر أدلة الأزمات التابع لها حلل صور أقمار اصطناعية وتحقق من صحة صور ومقاطع فيديو شاركتها مصادر بشكل مباشر أو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك استعرض الباحثون وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية واللبنانية لفهم السياق الذي حدثت فيه كل ضربة وللبحث عن أدلة على أي صلات ممكنة للضحايا بحزب الله.

ودعت بيكرلي الدول إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بـ"شكل فوري"، والتحقيق مع المسؤولين عن هذه الانتهاكات وملاحقتهم قضائيا. وعبّرت عن مخاوفها من أن يصبح الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل "حاجزًا آخر أمام العدالة"، ويحرم الضحايا من سلوك سبيل للمساءلة.

كما دعت السلطات اللبنانية إلى التحرك بشكل حاسم عبر منح الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ما ارتُكب من جرائم على أراضيها وعبر دعم جهود العدالة الدولية ومباشرة تحقيقات محلية موثوقة ومستقلة بشأن الجرائم المشمولة في القانون الدولي، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات منسقة على الصعيدين المحلي والدولي، لتفادي استمرار الإفلات من العقاب ومواصلة جرائم الحرب.

وأوردت المنظمة أنّ السلطات الإسرائيلية، وردّاً على أسئلة وجّهتها إليها بشأن تسع هجمات في لبنان، بما في ذلك الغارات الثلاث، أفادت بأن بعضها استهدف "أهدافا عسكرية تابعة لحزب الله"، بينما أحالت غارات أخرى على "المراجعة". ولم تقدم السلطات الإسرائيلية، وفق التقرير، "أي معلومات محددة بشأن الهجمات الثلاث، ولا سيما حول الأهداف المحتملة"، متهمة حزب الله بأنه "يستغل بشكل منهجي البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية"، فيما أكدت المنظمة عدم عثورها على أي دليل على وجود أهداف عسكرية عند وقوع الهجوم على حيي الثكنة والراهبات، كما نددت بالهجوم الذي استهدف منزلا في قرية إركي، مؤكدة أن الوسيلة والأسلوب اللذين استخدمتهما في شن هذا الهجوم على منزل مدني مكتظ بالمدنيين من شأنهما أن يجعلاه هجومًا عشوائيًا.