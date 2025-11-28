- منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، مشيرة إلى استمرار القيود على دخول المواد الغذائية والخدمات الأساسية، رغم وقف إطلاق النار في أكتوبر. - التقرير يبرز التهجير القسري ونقص التصاريح للإجلاءات الطبية كأدلة على استمرار الإبادة، مع تدمير واسع للبنية التحتية في القطاع. - الأمينة العامة للمنظمة تحذر من الانخداع بوقف إطلاق النار، مؤكدة أن الإبادة لم تنتهِ، مع استشهاد 374 فلسطينيًا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

أعلنت منظمة العفو الدولية الخميس، أن إسرائيل تواصل ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة دون توقف رغم وقف إطلاق النار"الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول. وبحسب تقرير للمنظمة استند إلى شهادات عديدة لسكان غزة وعدة دراسات دولية، بما في ذلك من الأمم المتحدة، خَلُصَ إلى أن "إسرائيل تفرض قيودا شديدة على دخول المواد الغذائية واستعادة الخدمات الأساسية اللازمة لبقاء السكان المدنيين".

وقال التقرير إن "تقديم المساعدة المحدودة لبعض الأشخاص لا يعني أن الإبادة الجماعية قد انتهت ولا أن نية إسرائيل قد تغيّرت"، وذلك في إشارة إلى دخول المساعدات الإنسانية قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة. وأشار التقرير أيضا إلى التهجير القسري للسكان ونقص التصاريح للإجلاءات الطبية كأدلة أخرى، وفقا لمنظمة العفو الدولية، على أن إبادة جماعية تجري في قطاع غزة.

ويذكر التقرير أيضا النزوح القسري للسكان، بالإضافة إلى القيود على السماح بالإخلاءات الطبية، كأدلة على أن الإبادة الجماعية مستمرة في غزة، وفق المنظمة. ونتج عن الحرب دمار هائل في القطاع شمل مسح أحياء بكاملها وتدميرا للبنية التحتية وغيرها.

وأشارت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار في البيان المرافق للتقرير إلى أن "وقف إطلاق النار قد يعطي انطباعا وهميا خطيرا بأن الحياة تعود إلى طبيعتها بالنسبة للناس الذين يعيشون في غزة". وأضافت "لكن يجب على العالم ألا ينخدع"، معتبرة أن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل لم تنتهِ".

وبحسب ما أعلنته العفو الدولية، فقد استشهد ما لا يقل عن 374 فلسطينيًا، بينهم 136 طفلًا، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق مختلفة من القطاع.

واتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول 2024. وقالت حينها، إن "بحوثها وجدت أدلّةً وافيةً تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة المحتل". وجاء في تقرير للمنظمة بعنوان "تشعر وكأنك دون البشر: الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة"، أن إسرائيل "ارتكبت أفعالاً محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وهي القتل، والتسبب في أضرار جسدية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية متعمدة على الفلسطينيين في غزة تهدف إلى تدميرهم الجسدي (..) بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين" في المنطقة.

وأقرت محكمة العدل الدولية العام الماضي، تدابير مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأمرت إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها، لكنها لم تصدر حكماً نهائيًا يؤكد وقوع الإبادة الجماعية، إذ إن القضية لا تزال قيد النظر ويُتوقع أن يصدر القرار النهائي فيها بحسب خبراء خلال عام إلى عامين.

(فرانس برس، العربي الجديد)