- في مفاوضات شرم الشيخ، كانت قضية الإفراج عن كبار الأسرى الفلسطينيين محوراً رئيسياً، حيث واجهت إصراراً فلسطينياً وضغوطاً إسرائيلية مدعومة أميركياً، مما كاد أن يفجر اتفاق وقف إطلاق النار. - قدمت المقاومة الفلسطينية مقترحاً لتحويل وضع الأسرى إلى "مقيمين" في دولة ثالثة تحت إشراف دولي، كحل وسط يوازن بين الاعتبارات الإنسانية والسيادية، مع إقامة مؤقتة في دول مثل قطر أو تركيا. - أكدت الفصائل الفلسطينية على أهمية قضية الأسرى في المفاوضات المستقبلية، مطالبة بتحسين ظروفهم، ونجحت في نقل 22 أسيراً من الضفة إلى غزة.

كشف مصدر فلسطيني مطلع لـ"العربي الجديد"، كواليس المفاوضات غير المباشرة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، في الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، في شرم الشيخ، بشأن ملف الإفراج عن كبار الأسرى الفلسطينيين ومن تبقوا في سجون الاحتلال من ذوي الأحكام المؤبدة والمحكوميات العالية ضمن اتفاقية التبادل مع الأسرى الذين كانوا لدى المقاومة في قطاع غزّة. وأفاد المصدر بأن هذه القضية كادت تفجر اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح المصدر أن الملف لم يغلق، وأن المقاومة تضعه على طاولة المحادثات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي ترامب

قضية كبار الأسرى الفلسطينيين

وقد تَحوّلت هذه القضية، في مفاوضات شرم الشيخ أخيراً إلى اختبار حقيقي لقدرة الوساطة الدولية على موازنة الإصرار الفلسطيني على تحرير هؤلاء الأسرى، مع الإصرار الإسرائيلي المدعوم بضغط أميركي مباشر، الذي وضع خطوطاً حمراء ومنع الإفراج عنهم. وكان واضحاً أن ملف كبار الأسرى وذوي الأحكام العالية والمؤبدات سيشكّل محور توتر كبير في تلك المفاوضات الصعبة.

مصدر فلسطيني: ملف الأسرى كان على وشك تفجير كامل المفاوضات

وبحسب المصدر، فإن إسرائيل رسمت خطوطاً حمراء صارمة تمنع الإفراج عن أسماء محددة تعتبرها "رموزاً"، مثل مروان البرغوثي

، و أحمد سعدات ، وحسن سلامة، وإبراهيم حامد، وعبد الله البرغوثي، وعباس السيد، وعاهد أبو غلمة، ومعمر شحرور، ومهند شريم وغيرهم. واعتبرت الفصائل الفلسطينية أن تجاوز هذا الملف يعني تفريغ الاتفاق من مضمونه السياسي والإنساني، ودَفعت باتجاه طرح صيغة عملية للخروج من المأزق. وقال المصدر المطلع على كواليس المفاوضات إن "الملف كان على وشك تفجير كامل المسار، لولا التدخّل الأميركي في اللحظات الأخيرة، والذي حمل نبرة تهديد واضحة للطرف الفلسطيني: اقبلوا الاتفاق، وإلّا فُتح باب جهنم على مصراعيه في غزّة".

ولم يكن الموقف الإسرائيلي منفصلاً عن ضغوط أميركية واضحة، إذ وصلت رسالة مباشرة من واشنطن إلى الطرف الفلسطيني، حملت نبرة تهديد صريحة: إما القبول بالصفقة كما هي، أو العودة إلى الحرب، بدعم أميركي صريح وبغطاء سياسي لعمليات عسكرية واسعة في غزّة. وقال المصدر نفسه إن هذه الرسالة غيرت طبيعة النقاش داخل القاعة، "إذ أصبحت الخيارات محدودة: إما القبول المؤقت بالاتفاق، أو الذهاب إلى مواجهة مفتوحة". ورغم ذلك، رفضت الفصائل التعامل مع الملف باعتباره قضية يمكن تجاهلها أو تأجيلها. وأبلغت الوسطاء أن ملف كبار الأسرى سيبقى بنداً رئيسياً في المرحلة الثانية من أي مفاوضات، وأن تجاوزه يعني انهيار أي مسار سياسي لاحق، على حد قوله.

مقترح فلسطيني

ووفقاً للمصدر نفسه فإنه أمام الإصرار الإسرائيلي، قدّمت المقاومة مقترحاً قانونياً وسياسياً جديداً يقوم على تحويل وضع كبار الأسرى من "معتقلين أمنيين" إلى "مقيمين خاضعين لشروط إقامة محددة"، في دولة ضامنة ثالثة لفترة مؤقتة إلى حين المعالجة الجذرية لقضية الأسرى في أي مسار سياسي. وتقوم الفكرة على نقل هؤلاء من السجون الإسرائيلية إلى إقامة مشروطة في دولة عربية أو إقليمية، تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي. وأوضح قيادي في فصيل فلسطيني شارك في المفاوضات أن "الآلية توازن بين الاعتبارات الإنسانية والسيادية، وتنهي عملياً حالة الاعتقال، وتنقل المسؤولية إلى جهة ضامنة تخضع لرقابة دولية".

وبحسب وثيقة المقترح، تتراوح مدة الإقامة بين ثلاث وخمس سنوات قابلة للتجديد، مع السماح لهم بحياة اجتماعية طبيعية وزيارات دورية من عائلاتهم وممثلي المؤسسات الدولية، إلى حين إيجاد حل نهائي شامل. وتطرح الوثائق ثلاث دول رئيسية مرشحة لاستضافة الأسرى: قطر، تركيا، ومصر، فيما برز اسم الجزائر خياراً مطروحاً في حال تعذّر التوافق على دولة خليجية. وتمثل الفكرة، كما تراها المقاومة، "حلاً وسطاً واقعياً"، إذ تمنح إسرائيل الضمان الأمني المطلوب لفترة محددة، وتوفّر، في الوقت نفسه، مخرجاً إنسانياً يحفظ كرامة الأسرى ويستجيب للرأي العام الفلسطيني.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، تدرك الفصائل أن قضية كبار الأسرى، وأصحاب الأحكام المؤبدة والمحكوميات العالية، تتجاوز البعد التفاوضي، باعتبارهم رموزاً للشرعية السياسية والمقاومة الوطنية. وإن وجودهم في السجون "سيظل عامل تفجير دائم، ويُشكّل جرحاً غائراً في صدر الشعب الفلسطيني، كما يمنح المقاومة مبرّراً شرعياً لمحاولة تحريرهم بكل الوسائل، سواء السياسية أو العسكرية، في حال لم يتبقَ لديها أي خيار آخر".

قيادي فلسطيني: لا حلول شاملة ونهائية من دون الإغلاق النهائي لملف الأسرى

وقال القيادي الفلسطيني إن "قضية الأسرى الكبار والمؤبدات هي الملف الذي لا نقبل فيه أي مراوغة. لقد أوصلنا رسائل واضحة إلى الوسطاء والطرف الأميركي إن هذا البند سيكون مركزياً في المرحلة المقبلة". وأضاف: "هذا ملف وطني وإنساني. تجاهله يعني ترك جرح مفتوح في وعي الفلسطينيين، ولن يكون هناك اتفاق نهائي من دون حسمه". وإن رسائل المقاومة: لا حلول شاملة ونهائية من دون الإغلاق النهائي لملف الأسرى. مع العلم أنه لم يصدر أي موقف أميركي أو إسرائيلي يفيد بقبول بحث موضوع كبار الأسرى في المرحلة الثانية من الاتفاق التي ستركز من وجهة نظر تل أبيب وواشنطن على نزع سلاح "حماس".

وقد طالبت المقاومة الوسطاء بالضغط على إسرائيل لإعادة أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى ما كانت عليه قبل حرب غزّة، معتبرةً أن تحسين ظروفهم مطلب وطني وإنساني عاجل لا يحتمل التسويف، بل سيكون بنداً رئيسياً على جدول أعمال مفاوضات المرحلة الثانية. ويأتي هذا في سياق جهود المقاومة المستمرة للضغط على الاحتلال لتحسين ظروف جميع الأسرى، بمن في ذلك الكبار من ذوي المؤبدات والمحكوميات العالية، الذين تعتبر قضيتهم، بحسب المصدر الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، من أبرز ملفات المرحلة الثانية، وأهم العقبات الرمزية والسياسية في أي مسار تفاوضي مستقبلي. وذكر المصدر نفسه أن فصائل المقاومة المفاوِضة تمكّنت في مفاوضات شرم الشيخ من انتزاع قرار بإخراج 22 أسيراً من الضفة جرى إبعادهم إلى غزّة، تمهيداً لخروجهم إلى مصر فور فتح معبر رفح. وقال المصدر إن "المعادلة واضحة: إما أن ننجح في انتزاع حرية هؤلاء الأسرى ضمن مراحل المفاوضات المقبلة، أو نتصرف بطريقتنا الخاصة من خلال العمل الميداني المباشر في حال لم ننجح على طاولة المفاوضات. نحن مصمّمون على إغلاق هذا الملف بأي ثمن، وبأي وسيلة، وبأي خيار".